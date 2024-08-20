日職／僅4勝且防禦率王快不保 大瀨良大地比陳偉殷更悲情

日職今年呈現更極端的投高打低現象，兩聯盟達到規定投球局數且防禦率不超過2的投手共有8人，其中央聯就有7人，暫居防禦率王是廣島的大瀨良大地。

大瀨良是廣島13年選秀的第1指名，新人年就先發26場，投出10勝8敗4.05防禦率，是當年的新人王，之後也在包括廣島3連霸期間的17、18年及19年、21年的4個球季投出10勝以上，18年以15勝及6成82勝率拿下投手雙冠王，上季結束時的生涯成績是81勝64敗，堪稱隊上最穩定的先發投手，不過生涯單季的防禦率僅有18年的2.62低於3而已。

去年10月底動了右肘滑膜切除手術的大瀨良，今年邁入職棒生涯的第11年，先發出賽17場，118局只被打出84支安打，防禦率及WHIP僅1.37及1.02，被打擊率也不到2成，投球內容比18年投手雙冠王時更好，其中在6月7日對羅德投出無安打無失分的比賽，是日職史上第90人次，而包含這場對羅德的比賽，大瀨良在交流戰期間總共先發3場，投23局皆無失分，是隊史首位交流戰防禦率為0的投手，他在6月就以出賽4場，29又1/3局未失分，防禦率0，2勝0敗的成績奪下個人生涯第3座單月MVP。

廣島王牌大瀨良大地今年壓低失分的能力相當優異，目前暫居央聯防禦率王。 擷圖自廣島鯉魚官方推特

不過6月的2勝竟然就是大瀨良本季勝投的一半了，即使本身投球各方面都做到十分完美，至今卻只有4勝3敗的成績，以廣島目前56勝的比例來看，他只佔了不到1成，在隊上只排第6名，固定先發輪值裡其他4人的勝投都比他多，甚至連中繼的島内颯太郎也有7勝，難以取勝的原因，從隊友給他的援護率只有1.29分就看得出來。

從分成兩聯盟制以來，日職史上只有5名以不到2的防禦率奪下當年防禦率王，勝投卻沒有到達兩位數的投手，包括20世紀的1967年阪神的權藤正利，防禦率1.40、9勝；1974年南海的佐藤道郎，防禦率1.91、7勝；1982年火腿的高橋里志，防禦率1.84、8勝。

來到21世紀，首先就是台灣旅日投手陳偉殷，陳偉殷在09年先發23場，投164局是5人當中最多的，防禦率僅有1.54，但也只有8勝，當年中日隊友給他的援護率雖然有3.56分，卻是央聯所有達到規定投球局數投手中的倒數第4名；最後1人是19年歐力士的山本由伸，防禦率1.95，只有8勝，他出賽場次是5人中最少的20場，援護率2.36分，與陳偉殷2人都是隊中固定先發輪值中最少，不過比起大瀨良還是高出許多，可見得大瀨良的悲情程度已遠遠超過陳偉殷及山本。

大瀨良另外有一點更悲情的就是就算防禦率只有1.37，17日投5又2/3局失6分之前更只有0.96，如此優異的表現仍將不敵中日高橋宏斗，高橋由於調整不及直到4月底才升上一軍，因此目前的投球局數是106局，他升上一軍後表現更如鬼神，防禦率僅0.68，只要補足局數，大瀨良的央聯防禦率王就會換人當，高橋的勝投已來到10場，勝率是9成09，也投出104次三振，投手4冠王都在射程範圍內，大瀨良如此精彩的表現，卻有可能一個投手獎項都沒有，只能說既生瑜何生亮啊。