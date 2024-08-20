奧運後立刻簽下法國神兵 76人高手如雲直指總冠軍

費城76人決定用年薪210萬美元簽下法國203公分前鋒亞布塞雷(Guerschon Yabusele)，補強鋒線陣容。亞布塞雷2024年巴黎奧運代表法國出賽，八強對加拿大、四強打德國、金牌戰對NBA美國男籃，亞布塞雷場均19.67分，入選巴黎奧運男籃最佳陣容第二隊。

亞布塞雷是NBA 2016年第一輪第16順位新秀，但在塞爾蒂克只打了兩季74場比賽，場均出賽6.6分鐘，平均每場2.3分、1.4籃板，幾乎只打垃圾時間。這是亞布塞雷離開NBA六年後重返NBA。

AI is going crazy 🙄🧸✊🏾 pic.twitter.com/MOrMeutTdp — Guerschon Yabusele (@yabusele28) August 14, 2024

亞布塞雷在奧運對詹姆斯的驚天一灌成為本屆比賽的經典畫面。 影片來源：亞布塞雷個人推特

今年夏天76人做了很多補強工程：四年2.12億美元簽下明星前鋒喬治，五年2億美元續約後衛麥克西，兩年1630萬美元留下前鋒烏布雷，四年3200萬美元從熱火手裡搶來196公分3D鋒衛馬丁(Caleb Martin)，並且在自由市場簽下中鋒佐蒙德、後衛射手葛登充實板凳。76人新賽季天賦、陣容、需要上場打球的人，多到滿出來。

76人新球季可以排出來主戰陣容非常豪華 後衛：麥克西、羅瑞、葛登、馬丁、傑克森(Reggie Jackson) 前鋒：小馬丁(KJ Martin )、亞布塞雷、喬治、烏布雷、考文頓 中鋒：安比德、佐蒙德

76人在喬治加入之後陣容已相當完整，現在又簽下了亞布塞雷，放眼東區，也只有塞爾蒂克能勉強與之抗衡。 擷圖自76人官方推特

亞布塞雷與西班牙母隊皇馬還有合約，買斷費要250萬美元，NBA規定76人最多只能出85萬美元買斷費，其他買斷費得由亞布塞雷跟皇馬協商。亞布塞雷巴黎奧運證明自己確實球技、拚勁過人，功能性強而且好用，但關鍵還是在76人能不能用得好，融入團隊，成為安比德得力替補之一，幫助76人打出更強悍防守和速度反擊。

從位置、身材和功能性看，亞布塞雷是76人體型最好，速度和攻防能力最全面大前鋒，經驗老練，亞布塞雷比佐蒙德更快，更能打無限換防，進攻技藝也更出色。同時也比小馬丁、考文頓、烏布雷身材更高大更有對抗性，在禁區協防、低位防守、小個陣容具有輪換優勢。

76人新賽季帳面「豪華陣容」美國權威媒體B/R預測76人可以打出52勝例行賽戰績，東區排第二，僅次於塞爾蒂克56勝。不得不佩服76人總管，號稱「精算大師」莫雷(Daryl Morey)操作手腕和難以預期的操作魅力。

76人總管莫雷(右)擅於大數據分析，從在火箭當總管時就常有驚人操作，目前在76人又搞得風生水起，充滿無窮希望！ 美聯社

莫雷2020年11月就任76人總管，四年來經歷前鋒西蒙斯(Ben Simmons)套牢合約、哈登鬧劇，但莫雷還是能在三年內一一解套，不管他是否欺騙哈登，不論他給麥克西、安比德、喬治超過2億美元合約合不合理，他只花四年就為76人打造一支全新爭冠陣容，極具實力。

莫雷市場操作一向喜歡「累積」更多天賦+人手，能撿就撿寧缺不漏，至於能不能用到最好，成為團隊最佳戰力元素，那是教練的責任。執教76人第二季教練諾斯(Nick Nurse)壓力不小。

76人找來天賦滿滿的眾多好手，急需總教練諾斯整合成功，球迷都期待他能像之前帶領暴龍奪冠一樣地知人善任，也為費城帶來驚喜。 美聯社資料照片

後衛麥克西、羅瑞、馬丁是輪換主力，葛登和傑克森坐板凳時間和上場空間都難以預期。前鋒烏克雷、喬治、亞布塞雷是主力，小馬丁、考文頓都得長時間等待。中鋒佐蒙德過去兩年拿老將底薪，替補效率都不錯，打出口碑，他也是安比德最主要替補。

76人天賦滿溢，陣容完整、天賦完美、每個位置都有驚人深度，莫雷操盤當居首功。安比德能不能帶領76人衝出東區，打進總冠軍賽，除了看安比德健康狀況和領導能力，更得靠諾斯執能力與表現。