寇佩克脫破襪後狂飆火球 道奇意外撿到關門大將

交易大限已過了半個月，各隊換來的是毒蘋果還是及時雨大致分曉，目前看來洛杉磯道奇隊應是撿到寶了，寇佩克（Michael Kopech） 上周五登板第八場，這也是他首次擔任終結者，僅用13球讓對手三上三下、兩次三振漂亮關門助隊獲勝，防禦率還是完美的零。

本季，道奇隊共派了 12 名投手擔任救援，包括上周二於密爾瓦基登板的納克（Landon Knack），不是他們愛用車輪戰，隨著季後賽即將到來，總教練羅伯茲（Dave Roberts）還沒找到可靠的人選，直到寇佩克出現。實際上，從他七場完美中繼起，美媒就撰文討論道奇隊是否該啟用寇佩克關門，而對釀酒人隊之戰顯示，當事人已經準備就緒，就等羅伯茲對外將其扶正。9局，寇佩克就先三振了史考特二世（Victor Scott II），雙方對壘第五球被打偏，大看板出現球速達到 102.6 英里，電視直播則是四捨五入為 103 英里引起一陣喧嘩。

寇佩克來到道奇後就開始狂飆火球並收到很好的成效，顯示他在白襪時真的是浪費人才了。 影片來源：美國職棒官方網站

寇佩克本就以火球出名，2014年首輪第33順位被波士頓紅襪隊選擇，在農場就飆過時速105英里技驚四座。2016年，他在塞爾（Chris Sale）交易案中成主菜，被打包送往芝加哥效力白襪隊。2018年上大聯盟頻飆速球，竟把手肘弄傷進了開刀房，休息18個月後於2020年重返，幸運是傲人球速依舊，惜未在先發投出身價，2021年從牛棚出發吃下69.1局、防禦率3.50，值得一提是高達13.37的K/9值，顯示三振功力過人。

本季寇佩克的四縫線快速直球均速 98.7 英里，轉戰道奇隊後稍有提升，共八場提速至 99.1 英里。 8.1 局面對 27 名的打者，有 25 人次無法站上壘包，共吞下 13 次三振。 8 月 5 日被海斯（ Austin Hays）敲安後，打者繳出17支 0 ，只有 康崔拉斯（William Contreras）靠保送上壘是唯一瑕疵。當然，寇佩克並非沒缺點！他在白襪隊頻頻挨轟， 43.2 局被敲 8 發全壘打，防禦率高達4.74、FIP 獨立防禦率為 4.85。來到道奇隊後，他的獨立防禦率為 0.41、防禦率0，細看進階數據道奇版的寇佩克滾地球率 61.5%，與白襪版的 37.6%有明顯進步，順利把球留在場內。

寇佩克成名相當早，最初是透過塞爾交易案成為主菜送到芝加哥白襪隊，可惜接下來幾季在先發表現平平。本季轉任救援後，在白襪全隊低迷的士氣中竟吞下8敗，並有5次救援失敗。還好來到道奇之後，寇佩克宛如新生！ 美聯社資料照片

接受地方媒體洛城運動網（ SportsNet LA） 訪問時寇佩克表示：「首先，環境變化很重要，因為我的生涯開始時，並沒按照希望的方式發展。此外，來到一支如此執著於勝利的隊伍，也讓我心態改變，你不必一人扛起勝負當英雄。」他進一步解釋：「你只要上場履行工作，即使那一天表現不好，你知道還有其他人會罩你。」或許真是心理因素，寇佩克方得以在道奇隊飆出102.6 英里速球，締造生涯最快的紀錄。這一球，也是道奇自 2009 年 7 月 3 日以來最速，原紀錄保持人是布洛斯頓（Jonathan Broxton）， 那一球來到驚人的 103.3 英里。

寇佩克(右)來道奇後連連立下大功，連大谷翔平(左)都忍不住要過去跟他致意。 美聯社

道奇隊目前最不穩就是終結者，寇佩克強大氣場支持成熱門人選。目前，羅伯茲還沒鬆口，但大概也非用他不可了，根據《洛杉磯時報》的記者迪吉歐瓦納（ Mike DiGiovanna）轉述 ，羅伯茲傾向於再看看，反正還有時間。上周四中繼的那一場，他直接面對打線核心，這位28歲的右投手僅用15球收工，四縫線比例達80%，基本上就是直球對決，卻能穩穩控制場面，三振與保送比例是13：1。菲利普斯（Evan Phillips） 本季苦苦掙扎，尤其面對左打更抖，現在迎來寇佩克這樣一位有令人畏懼球威的投手，可同時解決左、右打，年紀還不到30歲，未來應該很快就會接掌道奇隊終結者大任。