強打馬提被嚴重低估 可能搶走大谷翔平的MVP

誰是下半季打擊表現最好的國聯打者？先別急，不是我們後面要討論到的響尾蛇二壘手馬提（Ketel Marte），正確答案是名不見經傳的馬林魚三壘手柏格（Jake Burger）。上半季OPS慘到排國聯倒數第七只有.635的柏格不知吃錯什麼藥（純屬形容），明星賽後打擊三圍竟高達.333/.410/.794，還轟出全聯盟最多的14發全壘打。但有誰在乎？畢竟大聯盟又不頒發什麼「下半季MVP」或是「下半季進步最多獎」這種奇葩獎項。更何況他所屬的馬林魚（45勝78敗）早就只有跟洛磯（45勝79敗）爭國聯爐主的份。

接下來要提到的正是位居國聯第二、OPS（1.173）緊追柏格之後的馬提。上半季原就表現不差並且被選為明星賽先發二壘手的馬提進入下半季更是一整個大爆發，除了打擊三圍高達.325/.407/.766外，77個打數就轟出國聯第三多的11發全壘打。更重要的是，上半季響尾蛇勝率好不容易才突破五成（49勝48敗），曾一度落後道奇多達11.5場。在馬提一陣輸出猛如虎後，響尾蛇戰績一飛沖天下半季打出20勝7敗，僅次於也正在追趕道奇的同區勁敵教士（20勝5敗），如今與道奇只有3場的差距。

響尾蛇能在明星賽後快速追擊，二壘手馬提是功不可沒。 影片來源：響尾蛇官方推特

寫到這裡，我們總算要揭曉本文另一位主角——大谷翔平下半季的成績了。一向動見觀瞻的大谷雖說三天兩頭上新聞頭條，但他下半季的OPS只有.832，不僅遠不及上半季的1.036，也低於生涯平均的.933，而且只排國聯第37位，尤其.204的打擊率更是從後面數來還比較快（倒數第17）。儘管大谷仍持續在量產全壘打（下半季擊出9支並列國聯第五）而且改打第一棒後瘋狂盜壘（下半季14次排國聯第二，甚至比新生代盜帥克魯茲（Elly De La Cruz）還多一次），不僅達成40全壘打—40盜壘幾無懸念，就連史無前例的50-50紀錄也不無可能。但成績擺在眼前，最近陷入小低潮的大谷下半季表現確實不如許多球員，更遑論正帶隊急起直追的馬提。

大谷翔平(左)日前雖然曾陷入小低潮之中，但他本季累計的打擊成績在國聯還是無人能及。 美聯社

看到這裡，恐怕早已有人坐不住要跳出來為大谷仗義執言。畢竟整季下來大谷的OPS（.990）仍高居國聯第一，而且領先以.930位居第三的馬提一大截。根據大聯盟官方最近一次MVP記者民調，大谷也還是以37票遙遙領先馬提的6票。更何況明星賽至今只有短短一個月，馬提的短時間爆發並不足以與大谷一整季的貢獻度相提並論。

以上這些說法都沒錯。但別忘了，打擊成績名列前茅的大谷與馬提最大的不同，就在於本季無法登板投球的大谷是個無須上場守備的指定打者，反之打擊也很出色的馬提在守備時不僅擔綱重要的二壘位置，而且是聯盟中守備最好的二壘手之一。也因此身為DH的大谷光靠打擊跟跑壘就能累積國聯第一的勝場貢獻值（WAR）——據Baseball Reference網站統計的bWAR大谷是6.1，計算方式稍有不同的Fangraphs給出的fWAR則是5.8。但攻守俱佳的馬提也不遑多讓，他的bWAR（6.0）與大谷僅有0.1的差距，fWAR（5.4）也只落後大谷0.4。球季還有一個多月，兩人的MVP之爭遠遠談不上結束。

馬提不只打擊表現好，在守備上也多有佳作。他目前的WAR值只小小落後大谷翔平一點，是很有可能從只能打DH的大谷手中搶走MVP。 美聯社

除了冰冷的數據之外，MVP票選時記者的主觀印象也是一大要素。一邊是群星熠熠的道奇，身處其中的大谷有貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）等拿過MVP且本季亦表現絕佳的隊友，實際打下來卻因傷兵不斷戰績開高走低，尤其在貝茲缺陣這兩個月裡，仍有大谷全勤出賽的道奇只打出25勝20敗的戰績，更令人不免生出「對道奇來說貝茲才最重要」的念頭。

反之馬提所在的響尾蛇正好與道奇呈現兩個極端。且不說他是全隊唯一入選明星賽的球員（道奇則有六位），去年拿下新人王已被視為球隊領袖的卡洛爾（Corbin Carroll）上半季表現嚴重撞牆，不僅遠不及去年，甚至是成績最差的打者之一（OPS .635排國聯倒數第8）。前面提到道奇傷兵不斷，事實上響尾蛇也沒好到哪去，尤其先發投手陣容更是因傷兵幾乎徹底崩壞。去年表現出色的二號投手凱利（Merrill Kelly）四月中就高掛免戰牌，直到上週才傷癒復出。季前花大錢買來的羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）更是這個月初才終於登板獻技。同樣是新加入的蒙哥馬利（Jordan Montgomery）雖能健康出賽卻被打得體無完膚，目前防禦率高達6.25。如果沒有馬提挺身力扛，七月初還停留在分區第四的響尾蛇早就可以宣告本季提前結束，更不用談跟道奇、教士捉對廝殺。

響尾蛇中外野手卡洛爾是去年國聯新人王，但本季馬上就碰到「二年級生症候群」，表現大幅衰退。 美聯社

自大聯盟在1973年開始實施指定打者制度以來，五十年的歲月裡從未有過任何一位專職DH拿過MVP，強如名人堂打者「重傷害」湯瑪斯（Frank Thomas）、莫里特（Paul Molitor）、馬丁尼茲（Edgar Martinez）及「老爹」歐提茲（David Ortiz），在他們專職擔任DH的年頭即便打擊技壓群雄，MVP票選時最多也只拿過第二。今年大谷確實很有機會成為史無前例的MVP指定打者，但前提是他得先打敗馬提這位可敬的對手。在接下來一個多月裡除了大谷必須走出低潮外，他的隊友也得更加爭氣，想辦法擺脫緊追在後正氣勢如虹的教士與響尾蛇。萬一最後關頭道奇竟被這兩隊反超，不僅大谷MVP有可能無望，更重要的是視奪冠為唯一目標的道奇想達標更將因此加倍困難。