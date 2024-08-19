中職／悍將外野看似軍容壯盛 卻有說不出的苦衷

今年下半季富邦悍將補進張育成之後，攻擊火力依舊不振，團隊打擊在全聯盟仍排在B段班，事實上，扣除「轉職」的 王正棠，主力外野手申皓瑋和林哲瑄，都是在義大犀牛時期所選進來的，代表2017年富邦進軍中職至今，完全都沒有選到並養成好的「純外野手」接班。

翻閱歷史，2017年富邦進軍中職元年，季中選秀挑走外野手陳韋奇，結果他在2020年球季結束就被釋出，完全沒在一軍出賽，2018年選秀富邦選進外野手王詩聰，雖然力量大，但擊球率低且守備太差，去年季後遭釋出，只在一軍留下100打席，打擊率2成13的慘淡成績。

悍將過去曾極力培養王詩聰(右)做為主戰外野手，但最後以失敗收場。 圖／富邦悍將隊提供

2019年富邦選秀相中外野手林奕豪和戴云真，林奕豪一軍資歷一片空白，去年1月自請離隊，戴云真幾乎是一軍絕緣體，2020年選秀富邦在第3輪選進文化大學外野手陳真，他的打擊確實不錯，球團寄予厚望，無奈表現不夠穩定，守備更是狀況連連，始終難站穩一軍舞台，生涯打擊率0.232，314打數吞下104K，表現不算理想。

2021年選秀富邦網羅兩名高中外野手孔念恩和張宥鈞，孔念恩有一場沒一場的，頻繁在一、二軍上下，張宥鈞還沒迎來一軍首秀，2022年選秀富邦選到外野手蔡佳諺和周佳樂，蔡佳諺今年只在一軍獲得5打席，周佳樂守備不錯，日前也在台東敲出生涯首轟，但距離主力先發還有很長一段路要走。

孔念恩看似有不錯的潛力，但常常在上一軍之後表現起伏很大，首轟也還沒有開張，難以獲得重用。 聯合報系資料照片

去年富邦選進外野手李祐賢和林莛淯，在二軍打擊率都不到2成，當然就沒有上一軍的機會，今年再挑外野手潘瑋祥，目前尚未完成簽約。

綜觀富邦歷年選進的12名「純外野手」，多半是在選秀中後半段順位，質或許本來就沒那麼突出，即使在前段順位的陳真、孔念恩、蔡佳諺，目前也還不足以擔當大任，也因為如此，近年富邦外野整體打擊數據都在全聯盟B段班，陸續將捕手張冠廷、一壘手王苡丞、二壘手王正棠移防外野，因素很多，其中之一就是希望能將火力最大化。

目前富邦陣中有14名外野手，看似軍容壯盛，但堪用者並不多，主力左、中、右外野手依序為王正棠、申皓瑋、林哲瑄，王正棠今年才正式轉戰外野，申皓瑋是2016年選秀義大第一輪指名，林哲瑄則是2015年義大選秀狀元。

申皓瑋是近年悍將最穩定出賽的外野手，他是義大時期就被選進的老將了。 聯合報系資料照片

王正棠移防左外野確實是一步好棋，他的守備中規中矩，打擊率高達0.340，表現相當亮眼，申皓瑋打擊率0.233、上壘率0.279，林哲瑄打擊率0.184，其實都是不及格的數字，但是下面的人沒辦法取代他們，也就無法形成良性的隊內競爭，也讓富邦外野戰力始終無法換血。

富邦在張育成加入後，主力陣容其實已經漸趨完整，只要先發投手吃下足夠局數不要大量失分，下半季仍大有可為，只是外野戰力始終缺乏競爭力，這是過去幾年選秀選才和養成所累積下來的結果，也讓教練團在調度上缺少更好的選擇。