日職／嚐過歸零的苦澀 山川穗高有望再演40轟大復活

軟銀主砲山川穗高最近搶盡鋒頭，他在去年幾乎中斷一整年之後，今年又使出渾身解數，把過人的全壘打威力發揮得淋漓盡致。

山川穗高在8月15日儘管第九局的最後一個打席挑戰單場第4支全壘打未成，失去追平日本職棒紀錄的機會，不過單場擊出3支全壘打，是他自從2017年以來、相隔7年再度締造單場3轟。他在明星賽結束之後的20場打出13支全壘打，平均每0.65場就打出1支全壘打。到17日截止，球季的全壘打數已經達到27支，超越去年洋聯全壘打王近藤健介、淺村榮斗、波蘭柯（Gregory Polanco）等3人一整年的26支全壘打。

截至8月17日為止，軟銀球季還剩下36場比賽可打，山川穗高就已經超越去年全壘打王的產量，依照明星賽之後的量產速度，他個人有相當大的機會生涯第4度衝上單季40轟。由於投高打低的現象，去年球季洋聯只打26轟就奪下全壘打王，僅略高於1959年山内和弘的25支全壘打。同時，從2014年之後、近10年太平洋聯盟的全壘打王，3次超過40轟的都是山川穗高所創下，分別是2018年（47HR）、2019年（43HR）、2022年（41HR）。不僅如此，對比目前暫居中央聯盟全壘打第一名的村上宗隆21支，太平洋聯盟居次的波蘭柯18支，都顯示出山川穗高這名重砲打者高人一等的全壘打產量。

山川穗高去年球季因為捲入性醜聞而被禁賽，整季只出賽17場比賽，留下62個打席，全壘打數從前一年的41轟降到0，是日本職棒史上第一次出現前一年超過40轟隔年卻下降到0轟的難堪紀錄。一度職業生涯能否延續都碰到麻煩，形象也大大受損，去年因為個人醜聞被禁賽導致了41轟降到0轟，這名32歲的3屆洋聯全壘打王積極想證明自己實力依然健在，如今有可能寫下40轟到0，又再復活40轟的難得紀錄。

去年底軟銀球團在一片爭議聲中網羅取得FA資格的山川穗高，而且是一份4年總值高達20億日圓的大型合約。結果山川穗高繳出了0.245打擊率、27支全壘打、81分打點的高檔成績，全壘打、打點都是兩聯盟第一。他不僅在8月打出單場3響砲，還曾經在4月13日對上前東家西武獅，在全場球迷的噓聲中單場擊出2支滿貫全壘打，可說紀錄精彩，也留給球迷相當深刻的記憶。

軟銀在補進山川穗高之後，雖然主力打者柳田悠岐因傷長期缺陣，不過與近藤健介、栗原陵矢合組的打線，還是發揮了相當好的效果。近期連續贏下8個系列賽，魔術數字減到25，領先第二名的日本火腿隊高達12場勝差，相隔4年的太平洋聯盟優勝已經是十拿九穩。

反觀山川的前東家西武獅隊今年陷入極度貧打，近期還是不見好轉，勝率已經低到3成以下，甚至令人擔憂有百敗的窘境。攻擊不振的西武，團隊打擊率0.206，還是有2成保衛戰的危機，團隊全壘打僅僅42支，剛好是軟銀84支的一半，山川穗高一個人產量就佔了西武全隊的6成之多，顯見對西武攻擊力產生的影響。