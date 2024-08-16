美國雖8連霸但不再夢幻 世界女籃版圖正在改變

美國奧運女籃在2024巴黎奧運完成八連霸，累積61連勝，史上無敵。從NCAA美國大學女籃瘋狂盛世，到WNBA女子職籃領導全球女籃打法趨勢，美國女籃過去20年展現非凡統治力，建立牢不可破女籃王國。

不過在2024巴黎奧運女籃金牌戰，美國僅以67：66一分之前險勝法國，這一戰是美國女籃過去28年打得最辛苦、最艱困，還差一點栽跟斗的比賽。美國女籃跟美國男籃一樣，逐漸失去完全統治力，國際女籃逐漸拉近與美國女籃差距，世界女籃版圖正在改變。

美國女籃在金牌戰與法國女籃大打防守戰，兩隊的進攻都非常艱難。 影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports

幾項女籃數據 顯示美國統治力正逐漸降低

1、2012年倫敦奧運，美國女籃橫掃千軍，場均勝分34.4分。 2、2016年里約奧運，美國女籃場均勝分37.2分。 3、2020年東京奧運，美國女籃場均勝分16分。 4、2022年女籃世界盃，美國女籃場均勝分36分。 5、2024年巴黎奧運，美女籃場均勝分15.3分。

上屆東京奧運美國女籃在預賽輕鬆打，三戰各贏9、17、11分，但八強賽開始美國女籃專心打，三戰各贏24、20、15分，美國女籃超強統治力還在。

今年巴黎奧運世界女籃情勢丕變。日本整體戰力下滑，鋒線和禁區嚴重不足，但德國、法國、比利時、奈及利亞都展現相當競爭力，給美國女籃統治力帶來最大威脅。

美國女籃現在面對法國、奈及利亞、比利時、德國、澳洲這些世界女籃最頂尖對手，禁區優勢不再，輾壓式壓迫反擊不再，美國女籃除了必須百分百專注打出最好防守，三分球也成為美國女籃救命丹。

法國女籃(中)在四強賽時對上比利時也是辛苦萬分，打到延長賽才以6分之差贏球，可以看到歐洲各國女籃都在大幅進步。 美聯社

巴黎奧運金牌戰美法大戰，美國女籃一路被法國女籃追著打，比分拉不開，超過24分鐘處於落後追分狀況。美國女籃全場三分球12投2中，三分命中率1成67，這是美國女籃61場連勝中最糟的三分命中率和表現。

少了三分球做為戰術主軸，無法拉開空間，美國女籃只能憑著天賦、禁區籃板強壓法國，美國女籃籃板球49：38完勝法國，美國195公分中鋒威爾森21分、13籃板主宰籃下，成為致勝關鍵。另外一個勝負重要數據是罰球，美國女籃罰球34：13完勝法國，光是罰球法國就輸了21個。

美國女籃只能靠天賦、身材和體能絕對優勢強攻禁區，彌補三分不準，出手空間受限困境，有驚無險保住奧運女籃金牌。

美國女籃靠中鋒威爾森(左)在禁區拚老命才勉強贏球，她也贏得本屆奧運女籃的MVP。 美聯社

從技術面看，美國女籃現在已經不再獨步全球，獨領風騷，比利時、法國、德國、奈及利亞都跟美國女籃不相上下。從打法、戰略面看，美國女籃打法單一，全場壓迫、製造失誤、快速攻防轉換這招已經不再管用。美國女籃如果沒有出色三分球做為戰術策應和底氣，未來將打得更辛苦。

另外就是個人能力，金牌戰美國兩名後衛陶樂西、羅伊德都沒有上場，美國女籃後場欠缺能穩定持球、控球、自己創造出手機會球員，在對手緊迫釘人和包夾下幾乎完全失去出手空間，創造空檔都很辛苦。美國女籃將近30年超強統治世代幾乎結束，世界女籃版圖正在改變，重新分配，美國女籃也將面臨跟美國男籃一樣的挑戰和巨大壓力。

美國女籃「救世主」克拉克今年沒能入選美國奧運女籃，全世界都很失望。克拉克打控球，有出色投籃能力和傳球視野，組織力一流，但她能不能在國際籃球打得像WNBA一樣，不僅可以自己單打、突破、命中三分，還能為隊友創造更好出手空間，打出超級球員身手，仍需要國際賽實戰考驗。

WNBA超級射手克拉克這次未能入選美國女籃，許多球迷認為有她加入就會更強。但「女版柯瑞」畢竟不是正版柯瑞，她是否能適應國際籃球，並像柯瑞那樣瘋狂進球還很難說。 美聯社

美國女籃統治力不再，世界女籃正在拉近與美國女籃的差距。