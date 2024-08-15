洋基有8大理由該效法道奇 讓賈吉打第一棒才對

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在貝茲（Mookie Betts）傷癒歸陣後，還是繼續讓大谷翔平打開路先鋒。讓隊上最好的打者有最多的打擊機會，幾乎已是現代棒球的共識，但洋基教頭布恩（Aaron Boone）依舊堅持要讓法官擺在第三棒，今年120場比賽，法官的棒次沒動過。洋基隊的第一棒用過沃爾普（Anthony Volpe）、佛度戈（Alex Verdugo）、托瑞斯（Gleyber Torres）和萊斯（Ben Rice），但他們打首番時，沒一個人上壘率能超過2成93。今年洋基隊第一棒的上壘率在全大聯盟排名第29名，只有皇家隊（2成72）比他們還差（完全不知道皇家堅持用個上壘率.286的賈西亞當首棒是什麼想法）。這個數字如果持續下去，將會是洋基隊史自1968年後最糟糕的首棒上壘率。而且洋基今年第九棒打者上壘的次數比第一棒還多。真的不改嗎？

洋基隊今年有20%輸球的比賽中，法官是站在打擊準備區或是再下一棒，而這十敗中有六次是在兩分差內；在這個月他看到的壞球數比好球還多一大截，對方投手對法官能閃就閃。資深棒球作家維度奇（Tom Verducci）列出幾項該讓賈吉去打第一棒的理由。

一、法官沒好球可打：以前因為前一棒索托（Juan Soto）的高上壘率，讓他有球可打，但現在即使索托在壘上，賈吉還是沒啥好球，他在八月份看到的好球帶以內的球僅佔46%，是本季單月最低，如果你把他在八月份的七次故意四壞球保送記成四顆壞球的話，他單月的壞球率更會飆到63%。順帶一提，他前四個月的敬遠次數，剛好跟八月份一樣，而現在還沒到八月中。

洋基第二棒索托上壘率.434已是全大聯盟第二高，但對手不管壘上有沒有人都還是會避免與賈吉硬拚，這造成賈吉的上壘率.466是全聯盟最高。 美聯社

二、讓法官在第一局就有更多球可打：讓法官在比賽一開始就先上來，比等到第三棒才上，可能已經兩出局後才上來，會有更多球可以攻擊，因為如果對方一開局就保送法官，等於讓下一棒的索托直接開啟打點模式。

三、保護法官比保護索托更有用：索托的強項在於他的選球，他揮棒的頻率是全大聯盟最低的37.4%，不管他下一棒是誰，索托還是這樣。但法官不是，他的強項是懲罰對手投進好球帶的球，近三年來，他對好球帶內的球長打率是全大聯盟第一（見下表），讓法官後面有像索托這種等級的打者，才能讓更多投手得對法官塞進好球帶。

好球帶內球的長打率 林煒珽／製表

四、洋基有個肉腳開路先鋒的傳統：洋基第一棒是陣中九棒上壘次數最少的，這個詭異的傳統在洋基歷史上，只有在60年代有三次例外，而自從1969年投手丘降至現在的高度後，更是年年如此。洋基九番本季的上壘率是3成17，一番則是2成79，而大聯盟平均而言，一番的上壘率要比九番高出0.045。一直讓個隊上上壘率最差的人獲得最多次上場打擊的機會，這不大合理吧。

洋基外野手佛度戈的上壘率只有.298，選球這麼差的球員卻去讓他打第一棒，洋基不知道是在想什麼？ 美聯社

五、比賽最後的勝負交給法官：當洋基落後一分，到第九局時，你會希望誰上來打擊？是佛度戈？萊斯？還是法官？第一棒的打者在一場比賽打五次打席的機會遠比第三棒要高，這種落後一分的狀況，如果是法官出局，洋基也就認了，但如果是別人，大家都會想：what if。

六、讓法官有更多打席：維度奇計算，棒次每調前一棒，在150場比賽期間，就會有18個打席的差別。如果法官在接下來40場比賽能打第一棒，他就會多出9.6個打席，而他每12.3個打席就會產出一轟。這說不定就是一支全壘打的差距。

七、早就有人試過了：在今年道奇讓大谷打第一棒之前，麥登（Joe Maddon）早在2022年開季時就嘗試過把大谷排在首棒，讓神鱒打第二棒去保護大谷。這個實驗雖然很短暫，但這個組合讓天使隊拿下9勝8敗的成績。麥登也贊成讓法官打第一棒：「讓整條打線來保護他吧。」

八、法官也試過：其實法官在2022年九月，大部分時間都擔任第一棒，原因？當然是讓他有最多的機會去打破美聯全壘打紀錄。他當時打開路先鋒的成績？三圍是.366/.481/.740。當時布恩可以這樣做，現在沒理由不這樣做。

賈吉過去打第一棒時明明成效超好，眼見為真，何必一定要固守傳統觀念？ 美聯社

法官生涯擔任第一棒的上壘率是4成66，歷史上開路先鋒的上壘率，只有20世紀初期的麥克羅（John McGraw）的5成04更高；而他7成11的長打率更是史上無人能及，就把他擺在第一棒吧，道奇可以這樣做，為什麼洋基不行？