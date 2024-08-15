中職／手感整季冰冷球員 范國宸、林益全率先反彈

各隊本季都已進行近85場賽事，剩下賽程不到1/3，排名雖仍會有變動，但球員自己本身的表現除非受傷或是突然開竅，否則較不易有太大的起伏，尤其是開季以來打擊手感與去年相比有極大落差的打者，要在剩餘的這1個多月內有明顯的突破雖然困難， 但仍不乏有人觸底反彈，近期手感回溫。

味全龍

去年味全拿到下半季冠軍，進而在總冠軍賽擊敗樂天，超進度地奪下重回中職後的首冠，在打線上最關鍵的打者就是劉基鴻，他去年打出2成91打擊率、136支安打、16轟、80分打點的成績，不但是打出狀元身價的生涯年，還拿到安打王，全壘打及打點也排聯盟前3名；更重要的是在首場總冠軍賽單場雙響砲，其中有一支還是總冠軍賽史上首支再見全壘打，一棒終結雙方鏖戰14局的比賽，讓球隊帶著首勝的氣勢往前衝，整個系列劉基鴻也有3成67的打擊率，但今年的打擊手感從開季就不順，除了5月之外，其他單月打擊率都未超過2成5，全壘打至今也僅有5支。

樂天桃猿

被稱為暴力猿的樂天打線，本季至今的團隊打擊率2成64，比起上季的2成8要退步不少，其他團隊打擊數據，如總得分、打點、全壘打數等，如果換算成120場來看，得分、打點將會少100分，全壘打也會少掉20支，整隊火力都衰退，其中最嚴重的就是林承飛；林承飛去年打出2成65打擊率、8轟、43分打點，在暴力猿打線中雖不算強力打者，仍是近年來的主力游擊手，但今年狀況不佳，僅出賽45場，打擊率是低於2成的1成83，打點12分及2轟都將會是從16年站穩一軍以來的新低，7月後已失去先發位置，多以代打上場。

林承飛過去幾年都是樂天的主力游擊手，今年打擊率竟不到2成。 聯合報系資料照片

富邦悍將

去年在最佳十人及金手套兩個獎項都連霸的范國宸，是本季讓人很失望的打者之一。范國宸連2季出賽超過110場，也都達到單季百安，去年更打出新高的12轟及65分打點，但今年的打擊手感冰冷，出賽69場，打擊率僅2成35，全壘打更只有7月打出的1支，打點也還不到上季的一半，表現與去年落差很大，5、6兩個月的單月打擊率都不到2成，6月初下二軍調整，似乎收到效果，重返一軍後手感回溫，7月的打擊率回到2成6以上，8月的打擊率更高達3成24，有拉尾盤的味道。

統一獅及中信兄弟

兩隊的團隊打擊數據與上季相比都呈現明顯進步。統一去年的團隊打擊率2成73是聯盟最佳，總得分533分則是排第2名，今年打擊率更提升到2成89，得分如果換算成120場的話有機會突破600分，兩者都是聯盟最佳；中信去年在相隔9季後總得分再度低於500分，今年團隊打擊率從2成5拉高到2成67，也已有52轟，如繼續維持，全年度的總得分將接近600分，全壘打也有機會創4年來新高。

基本上統一及中信陣中打擊大幅退步的打者並不多，硬要說也只有去年轉隊演出大復活的林益全及去年打出3成打擊率、8轟的詹子賢，2人的打擊表現比起去年有明顯差距，不過林益全在7、8兩月有較大量打席後，單月打擊率都在2成8以上，安打數也來到1999支，即將到達2000安里程碑，詹子賢的打擊狀況則是在近兩個月仍呈現低迷狀態。