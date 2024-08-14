中職／雄鷹砂礫中挖到寶 更多二軍好手該靠規則五解救

2021年至今的短短4年間，中職新增2支球隊，先是味全龍重返球場，今年則是台鋼雄鷹在球迷面前展翅，兩隊大本營一北一南，建軍策略也天差地遠。龍隊初期雖網羅大量戰力外球員，但實際在比賽時，仍多以是自家養成的新人為主，包含李凱威、劉基鴻、拿莫．伊漾等。雄鷹則大肆招兵買馬，從交易、自由市場、擴編選秀等，網羅不少其他隊未能站穩一軍的好手。

目前台鋼雄鷹的一軍打線除了曾子祐、王博玄是純新人，其他都是有經驗的球員，其中吳念庭、王柏融為旅外歸國，剩下幾乎都來自於兄弟、桃猿及獅隊。杜家明、張肇元、陳文杰是擴編選秀加入；郭阜林、藍寅倫在母隊都幾乎都待在2軍，藉由交易來到雄鷹；郭永維及吳明鴻則是未獲得續約，被台鋼相中，得以延續職棒生涯。

雄鷹在砂礫中找到最大顆的珍珠莫過於捕手環節，網羅了張肇元及吳明鴻，二人過去合計只有32場一軍出賽的紀錄，原被視為球隊最弱的位置，孰料他們表現並不差。張肇元2020年加入統一獅，被視為長打型捕手，但守備仍待加強。由於獅隊捕手人才濟濟，他至2022年僅有3場一軍出賽。目前張肇元扛下台鋼一號捕手，是球隊場上指揮官，無論攻守都不錯。他一度成為球隊中心打者，已有3轟出爐，在捕手位置的出賽場次，僅次吉力吉撈．鞏冠。

吳明鴻則是2017年加入中信兄弟，隔年成為球隊重點培養的球員，但僅此一年獲得最多的25場一軍出賽，之後3年就只有4場機會，他現為球隊二號捕手。除了配球評價不差外，他的打擊同樣有好表現。蹲捕超過30場的球員中，他的打擊率僅次於嚴宏鈞，比戴培峰、陳重羽等攻擊型捕手還高。

吳明鴻是雄鷹從釋出名單找來的球員，本季他的表現相當優異，證明他只是因為原球隊人才濟濟沒有發揮機會，根本不應該是戰力外的人選。 聯合報系資料照片

內野手部份台鋼同樣收穫不少，他們從擴編選秀跟交易，獲得杜家明及郭阜林，兩位都是可以擔任一壘及三壘手的球員。杜家明加入職棒時原為投手，5年經歷沒有繳出成績，選擇棄投從打，反而展現不錯的打擊技巧，而且還具有長打能力，只是中信並不缺內野手，因此在一軍出賽機會並不多。郭阜林年輕時被譽為A-Rod接班人，返回中職已第10個球季，經驗非常豐富，火力更是凶猛，只是統一新人輩出，加上場外爭議，已不在獅隊藍圖內。他們二人雙雙成為雄鷹的利爪，出賽機會變多，表現都比以往更好，還比不少其他隊戰將更優異。

實際上不只捕手及內野大豐收，曾經有打過好成績的陳文杰、藍寅倫、江承諺，後來在原球隊都逐漸失去機會。然而他們轉戰台鋼後，都繳出東山再起的表現；昔日叫做林瑞祥的陳暐皓，在二軍只有15場出賽，來到雄鷹後已是牛棚大將之一，也算是挖到寶！不過這樣的機會並不罕見，主要球員經由選秀會加入後，有大約80%以上機會等於簽了賣身契。每隊的陣容、養成及調度不同，很多球員並非沒有實力，只是所屬球隊沒有空間。像是中信及統一，這幾年陣容非常厚實，許多好手沒有上場機會，因此被台鋼相中成為建隊人才來源。

已經跌出輪值名單的江承諺，在台鋼神交易中華麗轉身成為王牌投手，可說是雄鷹從其他隊中挖到最大的寶藏！ 聯合報系資料照片

為了避免太多好手沒有舞台，美國職棒就訂有俗稱「規則五選秀」（Rule 5 Draft）的條款，藉由冬季會議時，讓各隊可在小聯盟其他球隊中選擇保護名單外的球員，活化球員的流動與晉升。像是台灣好手王維中、黃暐傑都曾在此被相中，歷史上最有名的則是桑塔納(Johan Santana)，從規則五球員最後發展成塞揚獎巨頭。

六隊有近400位球員，然而卻僅有約150人是一軍主力戰將，代表有超過200名還在拚搏等機會。台鋼用成績證明，砂礫中可以挖到寶，有很多球員不是不行，只是沒機會或沒獲得好的養成。聯盟不該每年季末只有保護名單提報，該制定台版規則五選秀，讓球員流動成為常態，幫助更多只能待在二軍的好手，可以找尋其他發光的機會。