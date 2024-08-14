金鶯頭號新秀哈勒戴回歸 如何從自殺棒變成巨砲？

金鶯球團在本季731交易大限的保守令球迷失望，戰績也一度被美聯東區緊追在後的洋基追平，球隊需要場及時雨來澆熄球迷的怒火及提振低落的士氣；而扮演那個救世主的，就是他們年僅20歲的頭號新秀——哈勒戴（Jackson Holliday），7月底再度被拉上大聯盟的他，表現與4月判若兩人，連續3場比賽擊出全壘打，甚至包括一發滿貫砲，回歸後的攻擊指數（OPS）高達 .968；這短短3個月，哈勒戴做了什麼改變？

哈勒戴在季初連安打都快打不出來，回小聯盟深造3個月後再上大聯盟卻是轟個不停！ 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

背負父親（Matt Holliday）的盛名，以及選秀狀元、頭號新秀的名號，2024年開季沒多久就被拉上大聯盟，哈勒戴的初試啼聲不是太理想，處女秀4打數掛零外，接下來的一個月也僅繳出 .059/ .011/ .059的絕望成績，顯然是受到大聯盟的震撼教育，他在36個打席中吞下18次三振，僅敲出零星的2支一壘安打，最後在5月被下放回小聯盟；與同期的兩位傑克森——釀酒人喬里奧（Jackson Chourio）、教士梅里爾（Jackson Merrill）相比實在遜色不少，不免令人質疑球團揠苗助長的可能性，畢竟哈勒戴上賽季也才在3A出賽18場，繳出略高於平均的109 wRC+，隔年就從大聯盟起步，確實是早了一些。

神奇的是，短短3個月後，哈勒戴再次被拉上大聯盟，這段期間，他在3A累積了73場出賽、346個打席，敲出10轟、38分打點，以及 .271/ .431/ .477的打擊三圍，wRC+是頂尖的141；充分累積較高層級小聯盟經驗的他，這次的回歸不負眾望，成功轉換了他應有的實力，11場比賽就敲出了5轟、12分打點，在當家捕手拉契曼（Adley Rutschman）、明星游擊手韓德森（Gunnar Henderson）兩人狀況都不如上半季的情況下，哈勒戴的火力立即成為了金鶯隊打線上的中流砥柱。

以明星賽前後為界，哈勒戴繳出的成績判若兩人。 擷圖自大聯盟官方網站

哈勒戴上下半季最大的差異，在於他能有效控制自己的被三振次數，最近44個打席被三振12次，與3個月前相比已經進步不少——儘管他的進攻慾望更加提升；沒錯，哈勒戴的進步並不是來自保守的擊球策略，他的揮棒頻率不減反增（45.3%），但無論是好球帶內外的投球，他都能製造更好的Contact，使他成績大幅躍進的，是更強勁的擊球品質：包括90.1英里/ 小時的擊球初速、18.2％的扎實擊球比率（Barrel%），以及38.6%的甜蜜點比例（SwSp%），三項進階數據都是聯盟前段、甚至前10%的表現；能在這麼短的時間內適應更高強度的競爭環境，哈勒戴被選為百大新秀之首絕非偶然。

另一項值得注意的是，哈勒戴期間敲出的5發全壘打，分別是面對四縫線直球、滑球、卡特球、伸卡球以及曲球，足見他面對大聯盟層級變化球的反應能力——尤其是滑球，身為左打者，哈勒戴對於7、8號位的滑球落點毫無畏懼，從擊球分佈圖可以看到，這兩個位置恰巧是他好球帶內揮空率最低的區域；而高角度的進壘點則是他的最有把握的進攻熱區，平均擊球初速都能達95英里/ 小時，惟內角高的位置表現不佳，似乎是還沒適應大聯盟剛猛的球速。

再次回歸的哈勒戴進攻慾望大幅提升，擊球品質也比以往更好，進階數據如擊球初速、扎實擊球比率，以及甜蜜點比例都名列聯盟前矛。 美聯社

去年因投手戰力不佳而在季後賽提前出局，金鶯制服組在今年的交易大限作風同樣保守，只稍稍補進了先發投手艾佛林（Zach Eflin）、牛棚投手多明奎茲（Seranthony Domínguez）與羅傑斯（Trevor Rogers）三人，團隊目前來看也是打優於投，118的wRC+在聯盟僅次於洋基，若要複製上個賽季遊騎兵透過打線「提前扣倒」的成功途徑，金鶯打線眾人皆兵的優勢確實值得一試；若哈勒戴能維持回歸至今的長程火力，他在後段棒次的埋伏絕對是眾家投手最可怕的惡夢。