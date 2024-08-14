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日職／最速154仍堅定棄投 今宮健太成就游擊大紀錄

聯合新聞網／ 科科任
軟銀今宮健太寫下洋聯游擊手最多1532場出賽紀錄。 擷圖自今宮健太個人IG
軟銀今宮健太寫下洋聯游擊手最多1532場出賽紀錄。 擷圖自今宮健太個人IG

2024年8月4日軟銀鷹對上日本火腿的比賽，軟銀今宮健太擔任先發二棒游擊手，寫下生涯第1532場游擊出賽紀錄。這讓他正式超越松井稼頭央，成為太平洋聯盟的游擊出賽紀錄保持人。儘管今宮謙虛地表示，他和仍現役的日本職棒紀錄保持人坂本勇人（2023球季結束時達成2046場游擊出賽）有一段差距，不過當初球速條件不錯，仍選擇轉任野手的今宮，能有這一番成就並不容易。

1991年生於九州大分縣的今宮成名甚早。他一進到明豐高校，馬上成為隊上的主力打者，還兼任投手或內野手。他流暢的投球動作能輕鬆飆出球速，打擊上則擁有出色的控棒能力，靈活的守備更是範圍驚人。連學長們看到他的表現，都不禁相信「有了今宮在，一定可以打進甲子園」。

果然，明豐在2008、2009兩年，都殺進春季甲子園賽場。2009春甲第二輪比賽，明豐被坐擁菊池雄星的花卷東打敗出局。同年夏季大賽，今宮先在大分縣地方賽事出現連三打席開轟的紀錄，成功挺進夏季甲子園賽場。結果在甲子園一路挺進到八強時，又狹路相逢花卷東。比賽到了九局上半，本來握有兩分領先的明豐遭到追平，而且壘上還有跑者。

此時，原先擔任先發投手，後改移防三壘的今宮不喊暫停，直接上投手丘接替投球。他突然其來的舉動不只教練嚇了一大跳，花卷東跑者更趁隙攻佔三壘。然而在平手、一出局瀕臨得分大門口的情況下，今宮此時火力全開，頻頻投出超過150公里的速球，並締造自己高中生涯最快的154公里紀錄，連飆兩K化解失分危機。儘管明豐還是在延長賽輸球，但今宮燃燒小宇宙的表現，成為了本屆甲子園的名場面之一。

儘管身高不到175公分，但是最快球速154公里，外加高中生涯一共留下62發全壘打，讓今宮在當年選秀會第一輪就被軟銀挑走。投、打都極具天分的今宮，進了職棒後則是專心擔任野手。儘管新人年賽季一度手腕骨折，不過第二年抓準機會，搶下開幕一軍名單。雖然沒有站穩，但守備能力頗受肯定，甚至被評為比當時軟銀主力游擊川崎宗則還要好。

守備獲得高評價的今宮，是他長年站穩軟銀游擊的一大主因。 影片來源：太平洋聯盟TV YouTube官方頻道

該年年底，今宮隨隊來台參加亞洲職棒大賽，在游擊仍交由川崎擔綱的情況下移防一壘，但對上統一獅等隊伍時，依然展現出自己遼闊的防守範圍，屢屢用手套化解統一的攻勢，看得當時轉播球評楊清瓏讚不絕口「這守備真的有水準」。隔年今宮也逐漸站穩一軍。

其中2012年4月18日對上歐力士的比賽特別值得一提。當時軟銀在落後一分的情況下，於第八局下半將今宮換上場接替守備，結果今宮卻在滿壘時發生失誤，讓球隊丟掉多餘的分數，導致後續即便吹起反攻號角，結果也沒能逆轉。這次因為自己失誤，害球隊輸球的教訓，讓今宮深深銘記在心，提醒自己絕不能忘了這場比賽。

2013年季前舉辦第三屆WBC，日本隊陣中聚集了坂本勇人、鳥谷敬、井端弘和、松井稼頭央等頂尖游擊好手。但當時已有評價認為，今宮的守備能力並不輸他們，儘管還有待琢磨，但已經看好他是未來國家隊的游擊人選。曾經擔任過球探的軟銀打教藤井康雄，也認為放眼日職十二球團，今宮的守備能力依然是一等一。另一位軟銀教練鳥越裕介更直言，如果沒讓今宮變成12球團的第一游擊，那就是教練的問題了，因此軟銀才會在今宮即使打擊表現不佳的情況下，仍願意給他大量一軍出賽機會。

今宮本人的企圖心，也擺在要成為球界頂尖的游擊手。加上軟銀的栽培，他果然拿下2013年洋聯金手套獎，且一直到2017年為止，今宮一口氣奪得金手套五連霸，奠定聯盟代表性游擊的地位，其中2014和2017還成為聯盟最佳九人。這些表現也讓他成為2015年12強代表，2017年WBC則若非以休養為重辭退，本來也應該很有機會入選。

今宮在守備時身段相當靈活，充分掌握「第一步」要領的他，無論從哪個方向的來球，幾乎都能接進手套中。除此之外，他的球速天分也充分展露在傳球上，即使打到游擊深處的滾地球，只要被他攔下來，還是有相當高的機率能夠傳一壘刺殺。直到後來西武另一位游擊好手源田壯亮出現，才總算讓今宮不再專美於前。

另一方面，曾經在高中砲火四射的今宮，在2012年賽季意識到自己的打擊能力可能無法應付一軍層級，因此決定徹底磨練助攻技巧。他要求自己的短打以做到「百分之百成功」為目標，往後他在2013到2015年，以及2017年四個球季，都成為洋聯觸擊成功最多次的選手。2023年球季生涯短打成功數突破350次，為日職史上第四人。

而雖說助攻印象強烈，但從2016到2019這四年間，他也有留下了雙位數的全壘打產出，2019年季後賽封王戰對上西武，更是創下單場三轟的紀錄，證明他也不是能隨隨便便就能解決的打者。擁有頂尖守備，打擊上也有一定火力，球隊需要時也能適時讓跑者推進，讓今宮成為2010年代軟銀霸業的稱職綠葉。

2019年今宮健太季後賽打出單場三轟，幫助軟銀突破西武進軍日本一大賽。 影片來源：太平洋聯盟TV YouTube官方頻道

由此來看，今宮健太之所以能創下歷史級的大紀錄，一方面靠著他自己強烈的企圖心與努力不懈，一方面也是多虧軟銀當初肯給機會，讓他吸收成長，才能成功養出一位超越「十年」的不動游擊手。現今在中華職棒，也有一些三級棒球時期球速不錯，但進職棒後改轉野手的案例。而每當他們表現稍微沒那麼好，總有質疑「是不是應該回去練投」的聲音。從今宮的例子來看，比起該練投還是練打，或許最重要的，還是球團有沒有詳細的規劃，耐心去培育選手，以及球員本身是否有自覺，才是能不能破繭而出的關鍵所在。

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