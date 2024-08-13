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三大傳奇球星告別奧運舞台 美國男籃下一屆要完蛋了嗎？

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
美國男籃三位傳奇老將杜蘭特、柯瑞、詹姆斯(左至右)是最後一次參加奧運會，他們在巴黎奧運各自展現絕技，而且都成為贏球的關鍵，詹姆斯還獲選為MVP，少了他們其中任一位，美國能不能拿下金牌就很難說了。 美聯社
美國男籃三位傳奇老將杜蘭特、柯瑞、詹姆斯(左至右)是最後一次參加奧運會，他們在巴黎奧運各自展現絕技，而且都成為贏球的關鍵，詹姆斯還獲選為MVP，少了他們其中任一位，美國能不能拿下金牌就很難說了。 美聯社

39歲湖人前鋒詹姆斯召集NBA美國男籃精英陣容，在2024巴黎奧運男籃完成五連霸。詹姆斯把2024巴黎奧運這支NBA美國男籃稱為「復仇者」，因為2023年籃球世界盃NBA美國男籃只獲第四名，詹姆斯一年前就著手召集NBA精英，一年後完美復仇，為美國和NBA贏回籃球王國招牌。

巴黎奧運美國男籃「傳奇三老」詹姆斯39歲，杜蘭特柯瑞都36歲，四年後三名傳奇老將很難再為美國男籃出賽，挑戰奧運六連霸。

從復仇者到捍衛者，2028年洛杉磯奧運美國男籃將挑戰奧運六連霸，NBA美國男籃人才是否出現斷層？未來3-4年NBA人才銜接，球星傳承，美國男籃還能維持超強統治力？很多人都不樂觀。

巴黎奧運四強賽美國男籃一路落後塞爾維亞，第二節最多落後17分，第三節打完落後13分，比賽最三分鐘靠著柯瑞、杜蘭特、詹姆斯三老聯手發揮上演大逆轉，95：91驚險翻盤，打進金牌戰。柯瑞單場命中9個三分球。

金牌戰對法國，終場前3分鐘美國只以82：79領先3分，柯瑞「三分神蹟」再現，柯瑞在兩分半鐘內連續命中四記三分，幫助美國98：87力克法國，完成奧運五連霸。柯瑞單場命中8個三分球。

美國男籃在巴黎奧運6戰全勝，在奧運男籃6連霸，也報了在世界盃只獲得銅牌之仇。 影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports

塞爾維亞一直是美國男籃國際賽最強大敵人，巴黎奧運法國、德國、加拿大、澳洲都有威脅美國男籃實力和團隊戰力，美國男籃只要三分、外線手氣稍差一點，決勝期防守端有一個意外或錯誤，NBA精英組成美國男籃隨時可能輸球。

2028年洛杉磯奧運美國男籃挑戰六連霸，NBA美國男籃人才濟濟，每年都有奇人異士冒出頭，但要選出一支實力、團隊、功能都很完美團隊，挑戰還是很多。

2028年美國男籃以下陣容很接近精英組合 有能力捍衛美國男籃奧運六連霸

後衛：布克(太陽)、愛德華(灰狼)、康寧漢(活塞)、布朗森(尼克)

前鋒：泰托姆、布朗(塞爾蒂克)，威廉森(鵜鶘)，阿德巴約(熱火)，205公分佛拉格(杜克大學大一新人)。

中鋒：戴維斯(湖人)、特納(溜馬)、霍格倫(雷霆)。

愛德華(左)與哈利伯頓(右)一路從世界盃打到奧運，雖然上場時間較少，但應該都獲得許多經驗，下一屆奧運勢將成為美國隊主將。 美聯社
愛德華(左)與哈利伯頓(右)一路從世界盃打到奧運，雖然上場時間較少，但應該都獲得許多經驗，下一屆奧運勢將成為美國隊主將。 美聯社

這套陣容鋒線夠強大，對抗性和運動能力、陣容深度都夠，控球布朗森、康寧漢都是一時之選，兩名得分後衛愛德華、布克都得扮演球隊領袖和進攻核心。

真要挑剔美國男籃陣容，就是外線射手和穩定性都不足。國際籃球需要有高度、能持球、有穩定外線能力，關鍵在持球員自己能創造進攻機會，同時還可以為隊友拉出空間，就像詹姆斯、杜蘭特這種絕世高手。

未來美國男籃已經找不到杜蘭特這種205公分持球單打、跳投高手，也沒有203公分詹姆斯這樣的全能控球前鋒，詹姆斯能對位防守後場三個位置，還能扛七呎中鋒。詹姆斯在美國對塞爾維亞比賽第四節，大多數時間都在防守塞爾維亞中鋒約柯奇，老詹展現出色防守經驗和對抗性，完全勝任防守對位任務。

沒有像詹姆斯(左)這樣攻守俱佳的球員來防守約柯奇(右)並予以反擊，美國隊是很有可能在對塞爾維亞之戰翻船。下一屆誰來扛起詹姆斯的重任，將是美國隊的重要問題。 美聯社
沒有像詹姆斯(左)這樣攻守俱佳的球員來防守約柯奇(右)並予以反擊，美國隊是很有可能在對塞爾維亞之戰翻船。下一屆誰來扛起詹姆斯的重任，將是美國隊的重要問題。 美聯社

防守、三分、速度、持球能力，這是NBA美國男籃選材最重要基礎，不論是先發組合還是替補、功能性角色球員，都需要具備這幾個基本能力，才能融入戰術隊形，凝聚團隊戰力。國際籃球比NBA更重視投籃能力和持球技術，在出色投籃、持球能力基礎上，專注防守、融入戰術、配合團隊，才能凝聚最大團隊戰力。

在國際籃球賽若單純只能籃下吃餅、沒有投籃威脅、只會防守的球員都很難生存競爭，法國NBA中鋒戈貝爾就是最好例子，法國四強賽打德國，戈貝爾只上場不到4分鐘，金牌戰對美國戈貝爾只打了5分鐘，毫無存在感。戈貝爾還是NBA四屆年度最佳防守球員。

NBA美國男籃依舊擁有相當統治力，只是一個不小心還是可能輸球，這就是國際籃球和NBA的微小差距。

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