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中職／輔助判決屢出爭議 比起罰款停職更需檢討改進計畫

聯合新聞網／ 福耳
8月11日中職技術室又將一記外野深遠飛球錯判為滿貫全壘打。 聯合報系資料照片
8月11日中職技術室又將一記外野深遠飛球錯判為滿貫全壘打。 聯合報系資料照片

8月11日在新莊進行的富邦對味全的比賽又出現了極度爭議的誤判。

3局上滿壘時，味全吉力吉撈．鞏冠擊出中外野深遠飛球，球打到全壘打牆黃色護墊上方，隨即幾近直上彈跳後再落下回黃色護墊，最後彈進場內，場內裁判第一時間判安打，外野手申皓瑋及時處理，因此打者吉力吉撈．鞏冠停在一壘壘包上，跑者也僅跑回一人得1分，隨後裁判主動申請輔助判決，球場大螢幕多次播放球的行進軌跡，孰料經過重播輔助判決後竟變成一發滿貫全壘打，主客隊總教練、球員、全場球迷對判決同感錯愕，富邦總教練陳金鋒出來抗議要求解釋，最終卻落得被趕出場的命運。(完整影片可至網路觀看)

2024年修訂的第八版《CPBL 裁判執法手冊規則補述目錄》第5.03章(F)『外野全壘打牆區』中提到「擊出之飛球落於全壘打牆界內區上沿之平台時，依球最後反彈而定，若直接反彈於場內不視為飛越全壘打 牆，則為比賽進行中。若球反彈碰觸全壘打牆後之人 員、物體等結構再反彈於場內時，則視為已飛越全壘 打牆，判定為全壘打。」如依此規則，球是否碰觸到全壘打牆後之物體是判定全壘打的最重要依據，就在絕大多數看過重播畫面的人都不認為球有碰到後面物體時，在場裁判卻透過麥克風表示該球擊中全壘打牆後緣後彈回來，隨後現場審判委員也對媒體說明，看到轉播單位提供的兩個視角，球先打到全壘打牆上方的黃線，折射到外面的水泥階梯，又再彈回全壘打牆上方的黃線，所以認定球有打到外面，視為全壘打。

這樣的解釋完全無法令人接受，在高清影片及外野場地照片出來後更是直接被推翻，半夜中職聯盟發出聲明，證明是技術室誤判。

富邦總教練陳金鋒(左)出來抗議，遭裁判驅逐出場。 聯合報系資料照片
富邦總教練陳金鋒(左)出來抗議，遭裁判驅逐出場。 聯合報系資料照片

中職採用即時電視輔助判決已超過10年，流程是由聯盟現場主管、技術委員、預備裁判員所組成的「即時重播檢閱小組」觀看重播畫面，再發出語音訊息給在外等候的主審，由主審做出最後裁決，因此檢閱小組應該要依照看到的畫面來驗證，而不是去做畫面以外的妄自推論，要清楚技術室只是一個輔助場內裁判的單位，不能認爲自己的權力超越場內裁判，而在沒有明確及充分證據下改判。

近幾年來已發生過多次技術室成為主角的爭議事件，採用輔助判決的原意是要減少誤判，增加判決正確性，維持比賽公平性，但就中職技術室的表現來說，反而是把正確變成錯誤，造成更多爭議，連同日前台鋼在大巨蛋的跑壘出局、統一在花蓮球場的界內或界外全壘打的判定，輔助判決在本季已發生多次程度不一的爭議，對於中職的形象更是有直接的傷害。

聯盟在新聞稿中一併發布懲處，相關人員被罰停止執法一到兩個月，並罰款2萬元的處分，處罰是否輕微每個人標準不同，姑且不論檢閱小組部分成員是否具有裁判資格，畢竟如果是確實地依畫面說話，相信有一定經驗的相關從事人員都能做好，何況成員中也有具裁判資格的預備裁判員，但總不能每次都只是停職罰錢就了事，重要的是後續的檢討改進計畫，及公開透明的成員資訊。

味全強打吉力吉撈．鞏冠(左)單場打出三支全壘打，但這支誤判的全壘打該怎麼算？ 聯合報系資料照片
味全強打吉力吉撈．鞏冠(左)單場打出三支全壘打，但這支誤判的全壘打該怎麼算？ 聯合報系資料照片

或許中職的設備及人力追不上美國、日本等國家的職棒，但畢竟技術室的審視結果會直接影響場上球員的成績及賽事的勝負，就像11日的比賽，這支全壘打是要算還是會一直被質疑？富邦先發投手黃保羅的自責分率大增又要誰負責？在中職球員實力、球團經營成果、球迷進場熱度都有明顯進步的此時，裁判、技術室等相關紀錄審視單位也必須同步提升判決正確精準度，這樣中職才更有與其他各國棒球強權競爭的能力。

對了，最後還要提到的是在2023年中職季前總教練會議決議事項中，對於重播輔助判決部分所決議的「嚴格執行審視時間於4分鐘內決定最後判決。時間計算自裁判員戴上耳機起，至重新判決止。」這件事，光是今年就已多次超過4分鐘的決議時間，更有6分鐘以上的案例發生，如果超過時間，罰則及懲處人員為何都沒有規定，此決議形同虛設，這點也應該被提出說明並改進。

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中華職棒 吉力吉撈 味全龍 富邦悍將 棒球專欄 罰款 陳金鋒

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