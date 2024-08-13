大聯盟將移師賽車場舉辦表演賽 有望刷破單場觀戰人次

大聯盟多年來積極推廣，在原本一年162場例行賽基礎上，推出所謂的表演賽（Exhibition Games）往現有城市擴張影響範圍。舉例來說，2011、2022年就以電影《夢幻成真》為啟發，舉辦兩場於愛荷華州玉米田的賽事掀起轟動。再早之前也就是2008年，道奇隊慶祝進駐洛杉磯50周年，與波士頓紅襪隊重返昔日主場圓形競技場（Collisium）打表演賽，如今聯盟相中賽車場，2025年8月2日於田納西州布里斯托賽道（Bristol Motor Speedway）辦表演賽。

主演電影《夢幻成真》的凱文・柯斯納在2022年為玉米田賽事開球。 影片來源：美國職棒YouTube官方頻道

這場別開生面的球賽對戰戲碼，是由亞特蘭大勇士隊出戰辛辛那提紅人隊，大聯盟全球活動副總裁約克特（Jeremiah Yolkut）在上周五證實消息，布里斯托賽道總裁兼總經理卡德威爾（Jerry Caldwell）也公開表示：「把棒球和NASCAR賽車聯盟的粉絲結合在一起，我們可以做很多有趣的事情，來讓人們了解這兩項職業運動。」記者會出席代表有：賽車手艾略特（Chase Elliott）、查斯坦（Ross Chastain）和哈維克（Kevin Harvick），賽道營運首席執行長史密斯（Marcus Smith）。代表大聯盟出席的人士有：名人堂球星瓊斯（Chipper Jones）、紅人隊傳奇戴維斯（Eric Davis）。瓊斯在主辦單位安排下，搭乘艾略特駕駛的賽車下場體驗。

賽車場面積廣大，可容納動輒十幾萬觀眾，若能滿座可望刷新聯盟單場觀戰人次的紀錄。 擷圖自大聯盟官方網站

瓊斯指出：「如果你安裝一個鏡頭拍攝我的話，會發現我的嘴巴張很大。」他說當下的緊張指數是9.5，很難想像同時有30幾輛賽車以高速貼近狂飆，那種專業令人敬畏，我對這些賽車手所做的事感到驚訝。」約克特過往主導許多項目，包括今年6月阿拉巴馬州的表演賽，以及英國倫敦系列賽。選擇賽車場，他對外做出解釋：「我們始終保持開放態度，物色大型體育場館舉行比賽，棒球場地形頗為獨特，並非所有場地都適用，所以我們查看過很多地方。」約克特和相關人員密集討論要將球場放在賽道的哪一個位置，包括正中央設置巨大的記分看板，讓數萬名購票觀眾進場感受氣氛。」

約克特解釋，聯盟和布里斯托賽道的工作人員達成結論，預計未來一年排除困難、執行興建計畫，初步定調明年8月在賽道內建一個棒球場。負責場地設計和施工的庫克（Murray Cook）坦承，在布里斯托賽道興建大聯盟規格球場是一大挑戰：「跑道兩邊為330英尺、中外野距本壘板400英尺、右外野側邊達375英尺，需要移除一部分建築結構，左外野的側邊是384英尺，還有很多整平工作，我們將用砂石予以填補，就像棒球場和合成草皮足球場下面一樣，另還有排水工程，預計需要30天左右，最快2025年7月1日破土。」賽程安排方面，這一場暫訂周六晚的比賽納入紅人隊主場，勇士、紅人在周四、周五在辛辛那提比賽完後，即開拔至賽道再打一場，周日會安排為兩隊休息日。

勇士隊三壘手萊里（Austin Riley）聽聞將去賽道打球興奮非常，他說：「這會像東南聯盟（Southeastern Conference, SEC）美式足球賽一樣精彩！」他來自密西西比州，其摯友的祖父曾比過越野賽車，所以特別有感，萊里表示：「你知道這很瘋狂嗎？我從沒去看過NASCAR大賽，即使我住阿拉巴馬州的塔拉迪加（Talladega）、又離賽車場很近，卻從未去過。有些球隊赴海外打球，我們則是在賽道內打，改變一下！這是有趣經歷。」幾位年輕的勇士隊球員，熱烈討論著在賽道打球是什麼感覺，紛紛表達驚訝和興奮，投手霍姆斯（Grant Holmes）說：「在那裡（賽道內）打嗎？很狂！這非常酷，做一些不同的事情很酷。」

大聯盟方面亦想透過機會評估，是否在鄰近的納許維爾市打造一支新球隊，擴大現有的球迷基礎。 擷圖自大聯盟官方網站

NASCAR六屆明星賽車手艾略特是死忠的勇士隊迷，他曾在2021年剛完成289圈比賽後開車直撲球場，觀賞世界大賽的系列賽，他說：「我在開車回家的路上，當時很累！扭開收音機聽到杜瓦爾（Adam Duvall）敲了一支全壘打，我就告訴自己得去現場看球。」布里斯托賽道並非首次撈過界，早在2016年田納西大學與維吉尼亞理工學院曾在此比美式足球，吸引15萬6990人進場，當時締造NCAA單一賽事最多觀賽人數。因此，若明年大聯盟順利在此辦表演賽，很有機會刷破單場觀賽人次，先前紀錄就在洛杉磯圓形競技場，共吸引11萬5300人入場觀戰，約是道奇球場客座容量的兩倍。。

對大聯盟而言，這還是一次試水溫的契機，主要是布里斯托賽道位於維吉尼亞州和田納西州邊界以南，勇士隊主場距離此地約272英里，而紅人隊主場距離是302英里，再來是華盛頓國民隊主場，距離更來到390英里，聯盟方面正積極部署，計畫在附近的納許維爾市（Nashville）設一支新球隊。同時，田納西州政府也對此樂觀其成，州長李（Bill Lee）評估活動將帶來「數億美元」經濟收入，更期待藉此為田納西州爭取一支新隊伍誕生。