韓籍球星瞬間蒸發 後繼無人只剩金河成苦苦掙扎

身為最不服輸的民族之一，韓國人對運動項目的成績表現一向格外重視。直到近年被足球超越前，最早成立職業聯盟KBO（1982年）又曾在2008年奧運奪金的棒球一直是韓國當地最受歡迎的運動。再加上多年來對棒球實力更加強大近鄰日本的複雜情結，不論韓國人自己或其他國家的棒球迷，總會不時拿日韓棒球的實力與發展做比較。頭兩屆世界棒球經典賽（WBC）韓國還能夠跟日本打得有來有往（2006年在分組預賽及複賽連勝日本兩場，直到準決賽才被日本淘汰，2009年又三度對戰，前兩場一勝一敗，最終在決賽再敗於日本），近三屆卻不進反退都在首輪預賽就止步。去年WBC預賽更慘遭日本以13比4狂電，似乎正應驗了當年鈴木一朗意氣風發「要讓他們自覺接下來三十年都贏不了日本」的豪語。

早從2000年起大聯盟就曾多次移師東京巨蛋舉行開幕戰，但今年到韓國還是破天荒頭一遭。再加上前往比賽的道奇是當年朴贊浩首闖大聯盟效力的球隊，教士陣中更有已成當家游擊手的金河成與新簽約的前韓職守護神高祐錫，可謂話題性滿滿。但到頭來首爾開幕賽的焦點還是不意外地集中在新加入道奇的大谷翔平身上，即便土生土長的金河成去年勝場貢獻值（WAR）高居國聯第八且拿下金手套，他的風采照樣完全被「世界的大谷」所掩蓋。韓國球迷在瘋狂追逐大谷之餘或許不禁會想到：什麼時候我們也能出一個大谷？

美國職棒開幕戰首次移師到首爾進行，韓國成為繼墨西哥、日本、澳洲、英國之後，第5個舉行大聯盟海外開幕戰的國家，可見大聯盟對韓國市場的重視。 美聯社資料照片

答案自然是難上加難。且不說追及大谷震鑠古今的「二刀流」投打能力，如今韓籍球員光是要在大聯盟生存就已十分不易。球季開打後金河成成績明顯下滑，打擊三圍從上一季優於聯盟平均的.260/.351/.398掉到只有.227/.327/.357，.684的OPS目前在國聯排倒數第13名。至於他的同鄉隊友高祐錫更是早在春訓「驗完貨」後就被下放到2A，才過一個多月又被教士交易到馬林魚，轉隊不到一個月更形同被馬林魚放棄丟上指定轉讓名單（Designated for assignment）。

即便打擊大幅退步，金河成已是本季表現最好的韓籍球員，曾一度形成話題的「韓流」衰退之嚴重也就可想而知。今年大聯盟開幕30隊球員名單中有多達264位外籍球員，其中就只有金河成、海盜內野手裴智桓、紅襪捕手瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）以及新加入巨人的韓職球星「風之孫」李政厚四位是來自韓國。而且四人之中瑞夫史奈德幼年被美籍夫婦收養，一生都在美國棒球體系發展的他其實是道地的美國人。當年一心要旅美的裴智桓則是高中畢業後無視韓職對他的追求毅然選擇與勇士簽約，即便後來合約被大聯盟判定違反規定而無效，因而被韓職封殺的裴智桓也從未與之沾上邊。至於被巨人寄予厚望的李政厚早在五月中就因嚴重受傷整季報銷，而且他在傷退前的打擊三圍也不過.262/.310/.331，明顯無法匹配他那份6年1.13億美金的高薪合約。

李政厚5月份在防守時撞上全壘打牆，導致左肩脫臼而需要動手術，本季宣告報銷。加入美國職棒後雷聲大、雨點小，草草收尾。 美聯社資料照片

反觀日本，今年進入開幕賽名單的球員不僅多達10位，創下2013年以來的新高，而且清一色是日職體系養成的球星。季前引發一波搶人大戰的道奇投手山本由伸固不必論，原不太被看好的今永昇太在加入小熊後表現跌破眾人眼鏡，至今仍是國聯新人王有力人選。即便是亞洲球員明顯佔劣勢的打擊領域，除了大谷之外，也有三年級的鈴木誠也交出打擊三圍.266/.339/.476、OPS .815位居國聯第12位的好成績。另一位日籍打者吉田正尚在傷癒復出後打擊也開始加溫，自七月起打擊三圍高達.318/.384/.500，整季.762的OPS同樣高於聯盟平均水準。

過去能在大聯盟發光發熱的韓籍球員其實為數不少，其中像是金河成、長期擔任光芒一壘手的崔志萬以及曾拿過塞揚獎第二高票的柳賢振更成為強隊打進季後賽不可或缺的要角。但在日職江山代有人才出的同時，韓籍球員尤其是韓職卻明顯後繼無人，由姜正浩入札所開啟，李大浩、金賢洙、朴炳鎬等一波韓籍球星赴美的風潮早已不復見。與此同時美國球員轉戰KBO後成功「海歸」的案例卻仍持續出現。早期有拿下韓職MVP後加入釀酒人的外野手譚姆斯（Eric Thames）及投手林布朗（Josh Lindblom），近期也有如今仍在白襪投球的弗列克森（Chris Flexen），他的前隊友費德（Erick Fedde）在去年拿下KBO投手三冠王、本季鳳還巢後更成為交易大限前的當紅炸子雞。但在兩邊如此密集的交流下，韓職本土球員的實力似乎沒有因此出現更進一步的提昇，更遑論追趕前有大谷、後有佐佐木朗希這類天才球員的日職。

姜正浩在大聯盟4個球季只打了297場比賽，打擊率.254、有46隻全壘打和144分打點，最後還因酒駕遭到球隊釋出。看他在KBO那麼強，到了大聯盟表現卻大幅縮水，可能會影響到其他球員挑戰大聯盟的信心。 歐新社資料照片

亞洲球員尤其是野手想在大聯盟佔有一席之地，原就比美國本土及拉美球員來得不易，韓籍球員進軍大聯盟的風潮不再或許只是一時的起落。視棒球為國球的台灣目前同樣有許多小球員正在農場中打拼，球迷同樣渴望出現下一個王建民。然而想發展一項運動，深紮基礎永遠是不二法門。不論是台灣或韓國，唯有從業餘棒球開始建立起良好的制度，吸引更多小球員的加入，才可能培養出更多有朝一日活躍於大聯盟球場上的亞洲球員。