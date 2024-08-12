中職／職棒總在最熱時出事 莫忘不堪回首的黑暗歷史

德州撲克風暴是最近中華職棒最發燒的話題，味全龍曾傳昇因賭博罪遭起訴並被球團開除，味全龍郭天信、張政禹和富邦悍將曾峻岳出入德州撲克場所，被聯盟和球團罰款禁賽，有不少人說，不就玩個德州撲克，有這麼嚴重嗎？沒錯，就是這麼嚴重。

今年中華職棒一軍重回6隊規模，6隊都是大企業在經營，加上大巨蛋熱潮，場面熱鬧滾滾，但老球迷一定都還記得，中華職棒開打前幾年也是熱的不得了，也就是在最熱的時候，組頭、簽賭集團黑手伸進職棒，爆發第1次假球案，職棒遭人唾棄，一場比賽進場球迷不到千人是很平常的事。

2001年世界杯棒球賽熱潮助攻，加上二代象三連霸，兩聯盟合併等題材發酵，職棒榮景再現，牛象大戰成為票房保證，當時中華職棒同樣熱的不得了，但也就是在這個時候再度出包，2005至2009年期間，中華職棒連續5年爆發假球案，不但大批球員涉入，就連兄弟象總教練中込伸和米迪亞暴龍高層、老闆都參與其中，可說是世界級醜聞。

曹錦輝當年加入兄弟象後，也不過是被請去鵝肉店吃個飯、去KTV唱個歌，但後來就一步一步走入陷阱之中。 聯合報系資料照片

2009年中華職棒縮減為4隊規模，職棒景氣降到冰點，興農和兄弟一度不想玩了，上天眷顧，2013年經典賽和曼尼熱潮，職棒再度起死回生，谷底反彈，夯的不得了，後來味全龍和台鋼雄鷹加入，短短幾年就重回6隊規模。

今年中華職棒絕對是成立35年以來數一數二的盛世時期，然而令人憂心的是，職棒螺絲卻悄悄鬆動，從黃勇傳欠債違紀遭統一獅開除，到邱丹酒駕自撞遭樂天桃猿開除，再到近期的德州撲克風暴，中職本土球員一再出包，甚至認為玩德州撲克沒什麼大不了的，這真的是最大危機。

前三商虎總教練宅和本司（左）在8月8日不幸過世，如果他在球員生涯不那麼愛打麻將，生涯成就應該會更高；如果他在台灣時不那麼愛打麻將，三商虎或許不會後來出了一堆問題。 聯合報系資料照片

別忘了，每次中職爆發假球案，都是在職棒最熱、最夯的時候，會有許多奇奇怪怪的人想接近球員，稍有不慎，很可能就會被有心人士利用，現在職棒這麼夯，更要小心為上。

現役球員千萬要記得，現在職棒的榮景，你們能領高薪，那不是因為你們球技有多麼厲害，而是台灣球迷不斷給中華職棒機會，歷經一次又一次被傷害，最終還是不離不棄，選擇進場看球，是球迷給了你們現在所擁有的一切。

味全龍郭天信、張政禹以及富邦悍將曾峻岳(左到右)都收到聯盟懲處，這絕對是防微杜漸的最好做法。 聯合報系資料照

玩德州撲克是不是合法的，有沒有那麼嚴重，其實一般人的怎麼看一點都不重要，重要的是，球團老闆和主事者認為球員去德州撲克場所打牌是不行的，那就是不行，從幾名球員遭懲處已經說明了一切，如果球團和聯盟再不祭出重罰，很可能延燒整個職棒圈，難保不好的事情不會再度發生，中華職棒已經不起再一次的假球案，看似壯大的職業棒球聯盟，因為過去那些不堪的黑歷史，實質上是非常脆弱的。

中華職棒曾歷經100人觀戰的低谷，也曾創下3萬多人進場的高峰，現在單一球團1場職棒比賽的票房收入，就足以超越過去單一球團一整年票房收入，現在的盛世得來不易，正因為如此，中華職棒更要如履薄冰，杜絕一切會發生假球案的因子，這是必要之惡，也是不得不的手段，球員也要體悟，有所得必有所失，千萬要注意自己的言行作為。