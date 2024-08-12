日職／離奪冠最遙遠的球隊 橫濱球迷只能感嘆王牌難合體

很快地，橫濱強打者奧斯汀（Tyler Austin）在2021年底與橫濱DeNA球團所新簽的3年合約將於今年底到期，不過第4年，也就是2025年球季，橫濱球團具有選擇權OPTION，依照奧斯汀這個球季的表現，橫濱繼續留下他的機會相當高。

奧斯汀本季出賽66場，繳出0.302打擊率、18支全壘打、45分打點，長打率高達0.613，OPS0.990都比村上宗隆（長打率0.444，OPS0.821）、岡本和真（長打率0.460，OPS0.804）、牧秀悟（長打率0.475，OPS0.802）等一票央聯強打者來得優異許多。

他的18支全壘打暫時超越岡本和真獨居第二，緊追在村上宗隆的21轟之後，而且奧斯汀的出賽數66場遠比村上宗隆101場、岡本和真103場來得少很多。也就是說，如果奧斯汀正常出賽，他不僅早就是全壘打王，甚至已經領先相當大的距離。

但問題就出賽，「正常出賽」對於奧斯汀來說就是一件困難的事。2020年加入橫濱，他擊出20支全壘打、56分打點，長打率0.605、OPS更是達到1.006，而這只是出賽65場的數據，相當驚人。這個球季他打打停停，但過人的長打能力獲得橫濱續約。2021年出賽107場，也是至今唯一出賽破百的賽季，繳出0.303打擊率、28支全壘打、74分打點，長打率0.601，OPS1.006，還在季中代表美國隊奪下奧運銀牌。因為這樣優異的表現，橫濱DeNA與奧斯汀重新簽下一紙3+1年的複數年合約，3年總額高達8億5,000萬日圓。

無奈的是，奧斯汀常受傷的問題並未消失，2022年開幕前就因右手肘不舒服進行復健，4月中動手術返回美國，整季只出賽38場。加上去年也只有22場，過去兩年只有60場的出賽，對橫濱的貢獻度相當低。今年是他合約最後一年，目前的成績雖然還不錯，不過易受傷的老毛病還是令人不敢恭維。明星賽第二戰，他就因為一個一壘守備造成嚴重出血，一度被診斷出有腦震盪的疑慮而被暫時登錄抹消，直到8月2日才再度復出。隔天8月3日奧斯汀就對阪神擊出雙響砲、4分打點，復出之後的前面5場比賽18個打數5支安打，2支全壘打、5分打點，可見他的重要性。

對橫濱DeNA球迷而言，另外一個遺憾是，原本奧斯汀被視為爭冠的重要拼圖，但是當今永昇太、包爾（Trevor Bauer）都相繼離隊，奧斯汀才回歸到戰線，等於這些主力選手始終無法合體在一起，也失去了最好的奪冠機會。

否則以去年來說，今永昇太、包爾（Trevor Bauer）、東克樹、石田健太等強力先發都在陣，搭配上牧秀悟・筒香嘉智・宮崎敏郎・佐野惠太這個打線一字排開，如果加上奧斯汀將會相當可怕。橫濱去年一度有機會攻頂，最後卻失敗，等於也失去了最佳時機。今年橫濱的攻擊優勢仍在，但投手群少掉今永昇太、包爾兩大強投影響的確不小，只剩東克樹投出8勝2敗、1.84防禦率獨撐大局，目前戰績排名第四，距離第三的阪神虎隊有3.5場勝差，與第一的廣島則有高達7.5場勝差。橫濱DeNA球迷想要自1998年球季之後再嚐優勝滋味，擺脫現有央聯球隊之中距離優勝相隔最久的悲情球隊，還是有相當高的難度。也不禁讓橫濱球迷感嘆，去年如果奧斯汀正常出賽，或許渴望許久、期待超過25年這一冠就已經到手了！