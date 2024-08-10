拉抬三分準度、阻止攻守轉換 法國欲終結美國男籃霸業兩大關鍵

各自經歷跌破外界眼鏡的勝利，只不過法國是超乎意外的再爆冷門，美國是超乎意外的陷入苦戰，但總之2021年奧運金牌戰的兩隊，將連續兩屆上演二回戰，上屆美國以87比82險勝繼續衛冕，這一回「復仇者之隊」，將面對真正的復仇者來襲。

法國絕對是進入淘汰賽後，奧運最大的黑馬，從小組賽在爭議中差點輸給日本，到現在連過A組、B組全勝晉級的第一種子加拿大與德國，這兩隊原先都被看好是僅次於美國的奪牌熱門，去年世界盃冠軍的德國甚至在這兩年是初嚐守敗。

經歷內部爭執與大幅變陣，現在的法國已然脫胎換骨，特別是，這次他們還是在主場，將擁有13000名觀眾作為他們最大的後盾，才剛經歷一場苦戰的美國，顯然絕不敢掉以輕心。

溫班亞瑪。 法新社

主帥柯爾（Steve Kerr）特別提及對法國主場觀眾的印象深刻，「每個人都在跳來跳去，我真的拿出手機，拍攝了人群影片，因為看到他們的能量和熱情真是太特別了。顯然週六晚上的聲音會更大，我認為這將是我參加過的最有趣的比賽之一」。

不過法國在這幾戰，想為國家將獎牌甚至金牌留在巴黎的決心，確實是相當強烈，言語中在在彰顯了這一點。

法國主帥柯萊特（Vincent Collet）於德國一役，是如何激勵他的子弟兵？賽前他是這麼跟球員喊話的，『你們會讓德國隊從你們手中奪走決賽權嗎？」；而球員是怎麼回應的呢？’不，不可能！我們會死在球場上，不可能！」

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也反映了這種渴望與血性，於對德國一戰，賽後脖子上因傷沾滿血跡，但他不以為意，「在我們的國歌中，我們談論鮮血」，「我們願意在球場上流血。所以，這沒什麼大不了的。如果這能讓我們贏得金牌，我願意。全部接受」，說的多好的一番話。

亞布塞萊。 法新社

34 歲的控球後衛阿爾比西（Andrew Albicy）也表示：「金牌是法國籃球獎杯櫃（男女合計）中唯一缺少的獎牌，如果我們這一代能夠贏下這枚獎牌，那就太棒了」

事實上，就近年的戰績，美國絕對有必要提防法國。儘管男籃奧運史上，法國和美國曾有過8次交鋒。美國隊贏了其中7場；過往法國曾3次打進金牌戰，也都是敗給了美國。

但上屆奧運，就是法國於小組賽結束了美國自2008年北京奧運以來，統治長達13年的25場連勝，從2016年之後，法國更堪稱是美國於大型國際賽事最難纏的對手。

2016年奧運美國3分險勝，2019年世界盃法國獲勝（也讓美國止於8強，連獎牌都沒有），上屆奧運雙方一勝一敗，而這4場比賽的總得分：法國以351分壓過美國隊的342分，才剛經歷過塞爾維亞的當頭棒喝，美國這一戰絕不能，也絕不會掉以輕心，遑論還有客場劣勢。

柯爾迪尼耶 新華社

柯爾看到了法國這兩戰的驚人變陣，「錄影上呈現的就是他們在攻防兩端打得有多努力，我們必須為這種身體素質和力量做好準備，不僅要匹配，還要超越」。但這樣或許還是要讓泰托姆（Jayson Tatum）有一點上場時間比較好。

4強戰的頭號功臣柯瑞（Stephen Curry），對於即將到來的金牌戰，既期待又謹慎。他說，他期待法國隊打出一場「他們一生的比賽」，「這將是一場戰鬥」，他期許法國有成為美國殺手的決心。

柯瑞又說，「我認為昨晚（4強戰）對我們有所幫助，因為我們必須應對所經歷的逆境，因為我們知道人群會大聲喧嘩，這是他們應該做的」。

「我們必須能夠處理這一切的情緒，我相信我們每個人都可能會想到你在職業生涯中曾經進入過的一棟建築，一個充滿敵意的環境，沒有人喜歡你，也沒有人想見你。我們必須引導這種能量，為發生的任何事情做好準備」。

安比德。 路透社

當然，本屆法國人最討厭的美國球員，也繼續在做心理準備。「我會享受它，」，「他們會噓我，我會回擊他們並告訴他們滾蛋。這會很有趣」，在4強戰大大吐了一口怨氣的安比德（Joel Embiid），講話也確實底氣大聲了起來。

回過頭來分析賽況。誠如柯爾注意到了，法國於隊內爭執後，8強戰以降的破釜沉舟變陣，真的從善如流的往更好的進攻效率方向調整，大膽將戰術主軸從陣中最大的兩個NBA明星，法國雙塔溫班亞瑪與戈貝爾（Rudy Gobert）大轉彎，更多改由側翼鋒線主導，以遮掩後場太弱，而雙塔持球進攻能力不足，皆須要餵球的困境，同時間也能增加防守端的整體Size。

在此大方向上，側翼柯爾迪尼耶（Isaia Cordinier）與黑人前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele）上先發，前者這兩戰三分球10投6中，後者更連續兩場攻下全隊最高分，柯爾就警惕到，這讓法國「擁有更強的身體素質、更強的順下進攻、更強的進攻火力」。

對德國一戰，這兩位國際舞台相對名氣不大的球員，合砍33分，與此同時，法國隊內的NBA球星們一共32投9中。加上同時重用替補另一位黑人前鋒萊索特（Mathias Lessort），連德國兼具深度品質，不乏NBA級球員的長人陣，都在比賽後半段，被兩位黑人前鋒碰撞到無力招架，在在讓人想起2006年奧運打爆美國禁區的希臘「小鯊魚」史克塞尼提斯（Sofoklis Schortsanitis）；而當年詹姆斯（LeBron James）本人還就在場邊。

佛尼爾。 路透社

不過今年的美國隊，原本在禁區就有備而來，除了安比德，板凳席上還有戴維斯（Anthony Davis）、阿德巴約（Bam Adebayo），原本就是為了應對奧運會上可能面對的強大禁區對手，準備的不時之需。

即使後兩位在對塞爾維亞一役，依舊無法阻止更高大強壯的約柯奇（Nikola Jokic），但面對矮壯前鋒，美國隊三位主要長人乃至詹姆斯，都有比德國長人更強壯的身軀與對抗性，且整體更具換防底氣。

法國兩大黑人前鋒想在加拿大與德國戰後，連續3場肆虐油漆區，想必難度更高；但可以想見的是，塞爾維亞不時可見針對美國後衛眾多的錯位單打，依舊會對美國帶來些麻煩，且看美國要如何記取教訓，在協防輪轉上面下更多工夫。

而若果法國想再次出奇不意打回NBA雙塔路線，美國的長人深度該仍足以應付，不過看來戈貝爾不僅僅只是戰術調整被少用，筆者更認為傳聞中的傷勢屬實，若打回主攻溫班亞瑪，這位法國怪物勢必得想辦法減少因為下盤乏力，在FIBA無甚效果的持球單打，更多無球走位，以及想辦法提振他近幾場實在難堪的外線命中率。

但這些就是法國隊就算變陣，迄今仍難以解決的難題。

詹姆斯。 美聯社

重要的自主進攻能力、外加高大的側翼鋒線，唯控球與傳球品質，依舊無法有效提升，全隊現在真正能扮演這般角色的只有一個半老將，貝頓（Nicolas Batum）與佛尼爾（Evan Fournier），後者大多時候還是扮演得分手角色，這是為何主打雙塔並不順遂的原因，而這個難題在面對美國時．將更為棘手。

能不能好好將球傳到好位置給予兩位黑人前鋒？如果不行，他們空有同詹姆斯般難擋的坦克肉體力量，也無用武之處。

也所以就筆者觀點，相信美國也看的出來，要掐住法國隊，首先就該攻守兩端強烈施壓，其實從8強戰後法國隊真正串聯全隊的靈魂就是貝頓，讓他難以好好幫忙組織、體能急速下降，或者犯規麻煩，球隊本就貧攻的問題只會更被放大，特別在這兩戰，貝頓還是負責防守對手王牌的要角，搞定他，美國隊幾乎就篤定取勝。

加上本屆三分外線準頭，始終不怎麼樣，這些其實就是筆者為何覺得法國甚至連塞爾維亞般的威脅，都難以對美國打出的原因。

塞爾維亞4強戰，憑藉強大的區域防守打到美國難以適應，直到第四節體能不濟才崩潰，法國雖然同樣於4強戰，憑藉提高的場上尺寸，加上放溫班亞瑪甚至上三分線到處掃蕩的恐怖覆蓋面積，同樣憑藉防守焦土戰戰勝德國，問題是，他們能創造足以超越美國隊的得分嗎？

柯瑞。 美聯社

對德國兩戰，法國縱使提升實力，進攻端依舊約莫70分出頭，美國對塞爾維亞的強大防守，依舊拿下95分，塞隊除了防守，還能周旋的關鍵，就在幾位NBA級主力，連美國隊都難以阻擋，加上水準以上的三分線，而這些都是即便變身後的法國，都還看不到，且能夠打到美國痛處的重點。

且上一戰德國敗給法國的關鍵原因之一，就是被逼到只能多投三分，命中率卻不足3成．而美國隊對塞爾維亞雖然同樣難以攻打油漆區，硬是仍能以球員們的純粹能力，投出高達5成命中率的三分球，緊咬且最後逆轉強大對手。

法國隊想要阻止美國拿下第17金，奪下自己的第一金，需要比塞爾維亞能想像的更多的超越奇蹟。

在上面的基本盤外，哪怕就是這一場的爆氣，全員需要滿足團隊高三分命中率的基本條件，除此之外，他們需要學習塞爾維亞如何阻止美國打出最致命的攻守轉換（包括失誤得分與快攻），並且繼續試圖掌握進攻籃板與二波進攻優勢，從而再正向循環減少美國的攻守轉換殺傷力。

更重要的一點，法國絕對需要佛尼爾打出如對加拿大一戰，第四節最後5分鐘的統治力，成為那個夢迴2021東京奧運、曾經率隊擊敗美國的頭號得分手！

杜蘭特。 美聯社

但才死裡逃生的美國隊，無疑將更珍惜這個衛冕奪金的機會。杜蘭特（Kevin Durant）渴望成為美國隊史第一位奧運4金的籃球員，上一戰打出大三元力挽狂瀾的詹姆斯，於四強賽後更曾表示，他不想在生涯首屆奧運，以及可能的最後一屆奧運，都以未進決賽作收；同樣地，現在這個時間點，「皇帝」自然也不想以結束「救贖之隊」之後美國隊的統治，為他的奧運生涯劃下句點。

全隊上下，都已宣示，會如同對塞爾維亞一戰，第四節從防守端發動的大反擊開始，誓言守下這座金牌。究竟是美國繼續完成衛冕，為「三張臉」最後一次奧運留下美好的Ending，「復仇之隊」完成使命，抑或者東道主創造籃運史上最大奇蹟，如願留下歷史第一金？

凌晨3點半的終極決戰，熱愛籃球的球迷們，從被窩爬起來一起熬夜吧！