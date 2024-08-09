MVP四英大戰約柯奇 美國隊「185秒」驚險翻轉的秘密

奧運四強戰美國VS塞爾維亞，美國陷入了本屆空前苦戰，上半場最多落後17分，甚至第四節開始都還落後13分，剩下7分多鐘落後11分，眼看就將要吞下歷史性一敗，美國隊最後仍能靠著四位MVP：詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）安比德（Joel Embiid），圍剿或許是現在世界最佳球員、卻僅有一位的約柯奇（Nikola Jokic），最終在體能不支的情況下，塞爾維亞遺憾以4分之差惜敗。這更是場典型的美國英雄神話：美國現役三位代表老將球星，攜手為球隊贏下激情一勝！

塞爾維亞此戰，幾乎做到筆者前篇「約柯奇領銜塞爾維亞欲創奇蹟 美國戰力深不見底不給機會」提及，若要創造贏球奇蹟所需要做到的所有事情，甚至做的更好。

約柯奇賣命演出：如同前文所述，他幾乎真的打滿全場，僅休息2分鐘又19秒，確保了塞爾維亞的基本盤，全場也繳出17分11助攻5籃板的數據。

約柯奇(中)力戰美國隊群英。 法新社

※ 關於防守： 塞爾維亞除了積極且大範圍的盯人壓迫之後，更混搭了多種區域防守，搭配身高體型，帶給了美國隊很大的麻煩，加上堅壁清野對於阻止美國隊打出轉換的紀律性，包括積極回防，一跟不到就犯規，尤其帶給主打體能與防守反擊，過去幾場負責拉開分差的第二陣容相當大麻煩，沒有反擊可打，半場破不了區域聯防，就只能流於單調投射三分。

※ 關於三分： 不要求超越美國，但至少不要被拉開差距，本場雖然仍不如美國由柯瑞領銜投出的50%，卻也有38.5%的不俗命中率，投進僅小輸美國一顆的15記三分球；這方面主要也受惠於進攻籃板多了5顆。

※ 減少失誤： 塞爾維亞此戰僅發生7次失誤，美國利用失誤得分僅有8分，遠低於先前場均21.8分，且快攻得分更只有9分，難以發揮最大優勢。

詹姆斯上演大三元。 法新社

※ 精準策略： 塞爾維亞顯然在進攻端也有備而來，針對安比德、戴維斯（Anthony Davis） 阿德巴約（Bam Adebayo）的沉退防守，以及柯瑞於防守端的劣勢，乃至美國後衛群在低位的錯位問題，都設計了應對策略。

一如全場最高20分波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic)的掩護後跳投，米西奇（Vasilije Micic）與約柯奇的擋拆配合，一直到精準預測美國會包夾約柯奇後的快速傳導，陣中一票角色球員都做好三分投射的準備。在在都造成對手莫大威脅。

上述的種種累積，才能在全場接近比賽9成的時間，確切來說長達35分12秒，塞爾維亞都狠狠壓制著美國隊。扳倒強權的奇蹟，幾近發生。

但最終，塞爾維亞還是在第四節遭到絕地大逆轉，單節被打了32比15的巨大攻勢。

前三節打得苦悶的杜蘭特，還是在最後時刻揮舞死神鐮刀。記者季相儒／攝影

的確，詹姆斯難擋的坦克反擊、第一節獨得20分兼之全場最高36分、第四節最後時刻又投進關鍵三分（全場9記三分，少了他美國僅18投中7）的柯瑞，不斷強攻約柯奇的安比德，以及投進致命球的「死神」杜蘭特，都是功臣，加上布克（Devin Booker），主帥柯爾（Steve Kerr）幾乎複製了另外一支「KD勇」。

差別只在於，詹姆斯儼然被替換成了超高級版本的格林（Draymond Green），以及安比德成了擁有MVP進攻能力的魯尼（Kevon Looney）。深究本質，塞爾維亞的敗因還是在其天賦深度，正如巴克利（Charles Barkley）先前所言，「畢竟約柯奇只有一個」。

第四節的約柯奇身揹4犯，加上已經明顯乏力，不只失準，除了全場折返跑，半場腳步幾乎都已經抬不太動了。防守端加上犯規麻煩，不只避免對抗，腳步也跟不上，屢屢被安比德單打，甚至成為全美國隊執行進攻點名的對象。

美國隊柯瑞（Stephen Curry）進行罰球。記者季相儒／攝影

進攻端球隊無法沒有約柯奇的掩護，但比起前三節，他也只剩下「擋」沒有「拆」了，因此能牽動對手的空間與防守變得極為有限，連帶同樣已疲累的隊友們，也大多只能選擇外線投射。惟整體命中率大幅下滑，最終就只是化為美國隊一波波攻守反擊的子彈。

是的，其實最後美國真正爆分逆轉的關鍵，還是塞爾維亞失準或失誤產生後，不斷餵給他們的快速反擊。

這大概是現在許多國際強隊對抗美國的最終難題，在主力體能尚存情況下，不乏能與美國周旋一段時間的球隊，可一旦時間軸拉長，是否有足夠多優秀的球員，能夠全場盡可能維持高水準體能時的表現，擋住美國隊一波又一波的無止盡瘋狂逆襲？

誠如柯瑞賽後發言：「我們能感覺到。第三節結束時的某個時刻，你開始感覺到，他們開始得放慢速度了嗎？第四節比賽的前4分鐘，一切都改變了。」 總教練柯爾則表示：「整整40分鐘，我認為我們的天賦讓他們疲憊不堪，我們總覺得擁有最有深度的球隊。我們有最偉大的球員。其他國家，他們現在都有偉大的球員。但我們有最偉大的球員，我們在全場40分鐘都有這般信心，但幾乎這整個晚上，都很危險」。

無論如何，這場比賽都真的讓美國嚇出一場冷汗，也讓球隊從教練到球員，大概都將終生難忘；也因此在驚險獲勝後會如此欣喜，並陸續發表感言。

波格丹諾維奇飆出全隊最高分，可惜未能如願守住勝利。 新華社

美國隊如何在這樣逆境中，還能強勢反撲回來，關鍵仍在於幾位主將長年奮戰，砥礪出來的強大抗壓性。

「我們參加這項賽事時，就知道總會有這樣的比賽。這是奧運，FIBA，40分鐘，一場定生死。你必須能夠保持冷靜，這就是下半場給我印象最深的一點，就是我們球員的冷靜，再加上競爭精神，才能獲得勝利」，柯爾這樣說。 談到中場休息和第三節暫停期間的情緒，柯瑞亦表示：「真的很平靜、真的沒有恐慌，板凳席上有很多好的、正面的自我激勵，半場結束時，我們知道我們需要做些什麼」。

而關於球員特殊表現的談論：

「那是一場神一般的表演，」杜蘭特談到柯瑞36分表現時說道。 「我努力變得有侵略性，為我們的球隊打球，嘗試在場上做一些事情，而我的隊友們相信我」，「我已經 39 歲了，即將迎來第22個賽季，我不知道還有多少這樣機會和時刻能來參加重大賽事，而今晚是對我們來說是一場重要的比賽」詹姆斯談到他今晚的大三元。 「這是我們在NBA中擁有最好的兩個大個子，他們兩個都很棒。整場比賽─安比德投進了我們需要的每一個關鍵球，我們需要他全部的努力」，詹姆斯更提到約柯奇與安比德的對抗，以及安比德今晚的好表現。

安比德第四節多次單打帶給美國極大幫助。 美國聯合通訊社

比賽至此，筆者也不得不感嘆，縱使爭議連連，希爾（Grant Hill）從法國隊硬是挖角來安比德，真可謂本屆奧運男籃賽事最重要的「蝴蝶效應」。

挖角安比德主要就是為了對抗約柯奇與法國高塔群，儘管早先比賽表現不盡理想，讓自己與法國的禁區此消彼長，更重要地，相較小一號分別被打到陷入犯規麻煩、難以負擔的戴維斯與阿德巴約，安比德是僅存一個能及格讓約柯奇於攻防兩端受到嚴重消耗的長人類型，足夠高大也夠強壯且具備多面向得分能力。

想想今日之戰沒有了安比德會如何？「復仇者之隊」可能復仇失敗，「終局之戰」以薩諾斯的勝利作收，而金牌戰將上演地主法國與塞爾維亞的大戰。

一念至此，只能說一聲：「偉哉，希爾！」

杜蘭特和柯瑞最後補上5分，終結塞爾維亞反撲。 新華社

美國隊驚險戰役後也留下一些相關紀錄： 1、詹姆斯成為史上第一位於奧運獲得2次大三元球員，也是奧運史上第4次。 2、美國第17次進入奧運金牌爭奪戰，比其他最多國家多出12次。 3、這是2000年以來美國隊在奧運4強賽中最小勝分，整場比賽美國隊領先時間僅僅3分25秒。 4、約柯奇成為1992年以來，第一位在奧運連續4場比賽拿下雙十的球員。 5、柯瑞36分是美國奧運隊史上第2高，僅次於安東尼（Carmelo Anthony）2012年對奈及利亞時的37分。