難以適應團隊與奧運賽場 兩大NBA球星嚴重水土不服

巴黎奧運男籃賽事進入最終四強決賽，盤點本屆賽會打進八強階段的球隊，除了美國隊為全NBA球員應戰之外，如澳洲、加拿大也都派出豪華的近乎全NBA陣容征戰。

然而，我們看到了這些不論在NBA你是當家球星或是角色球員，來到FIBA的國際賽舞台通通沒有差別，你得重新適應場地大小的差異，規則上的不同，吹判尺度的拿捏，比賽時間縮短到40分鐘等等各項環節都和他們所熟悉的職業規則截然不同。 這也就造就了為什麼在八強階段我們會看到加拿大球星穆雷(Jamal Murray)的持續低迷，也能驚見NBA生涯邁入尾聲的米爾斯(Patty Mills)依舊展現澳洲王的風采差點率隊挺進四強。擁有再多NBA球員助陣都未必是贏球保證，這也是國際賽緊張刺激的迷人所在。

米爾斯(左)在NBA打滾十多年，絕大多數時間都是不起眼的替補，但一到國際賽就可以看到他大殺四方，「澳洲王」可不是浪得虛名。 美聯社

拿剛結束的八強賽事來說，澳洲與加拿大都比塞爾維亞與法國擁有更多NBA球員助拳，卻雙雙止步八強。其中加拿大坐擁11名NBA球員的豪華陣容還被認為是有機會威脅美國霸業的奪牌等級強隊，但八強面對地主法國從開局就一路挨打，即便一哥亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)奮力砍下全場最高27分5籃板4助攻，仍不敵整場球對雙方落差巨大的哨音吹判，以及法國內外線不斷有人跳出來澆熄加拿大的追分氣焰，最終未能闖進決賽。

加拿大的後場搭檔吸睛，NBA年度第一隊亞歷山大，配上季後賽神仙穆雷，奧運開打前怎麼想都覺得這是個很有看頭的組合，可望彌補去年世界杯球隊缺少穆雷參與的戰力缺憾。但沒想到穆雷在FIBA賽制與國家隊體系中竟會打得如此荒腔走板，平均僅得6分且命中率糟的可以，整體命中率僅29%，三分球更慘14%。

綜觀穆雷在場上準備發動的節奏明顯不對，沒有約柯奇(Nikola Jokic)的掩護與高位策應傳球，穆雷每一次的盤帶都無法順暢的突破分球，或帶近一點的攻擊籃框，往往得退回三分線外，想靠自己的運球擺脫對手或者後撤步強行投籃，投籃力道多半太重，出手選擇不佳命中率自然低落。穆雷無法如預期的主導球隊第二套陣容外，改和亞歷山大同時在場時，控球的責任是分擔了，穆雷也在無球打法中接獲隊友導傳後的一拍接球出手空檔，但他都會因為猶豫、信心問題而錯失最好時機，最終要嘛把球傳掉，要嘛只能用更勉強的方式出手。

穆雷(中)在加拿大陣中不像在金塊時有約柯奇這位全能中鋒策應，表現立刻大打折扣，完全沒有他去年在總冠軍戰時的外線破壞能力。 美聯社

小組賽加拿大還能靠著亞歷山大，多特(Luguentz Dort)，巴瑞特(RJ Barrett)等人的發揮掩蓋穆雷的狀態欠佳，但到了淘汰賽階段的焦土戰，面臨碰撞尺度不利於加拿大的吹判與角色球員意外出色的法國，加拿大攻守無計可施，整路被壓著打。原本該是亞歷山大與穆雷雙引擎迎戰的理想設定，卻只剩下單核心的燃燒。加拿大既拿不下籃板無法轉換快攻，半場系統戰又多流於個人的強行單打，雖然亞歷山大的中距離，各種攻擊籃框技術與製造犯規能力還是一流，但終究孤掌難鳴，奧運之旅敗在地主國手上。

除了加拿大的狀況外，美國也有先發的安比德(Joel Embiid)嚴重水土不服。通常在FIBA規則下，擁有統治力的中鋒應該盡可能地靠近籃框去作攻擊與防守，但安比德卻沒好好運用他的體型與低位單打能力，在場上走位的習慣透露出他還是用在76人身為絕對核心的那套思維。

明明側翼有詹姆斯(Lebron James)、杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)等攻擊好手，但安比德仍喜歡在弧頂、罰球圈拿到球面框直接拔起或是持球單打。但是沒有防守三秒與區域聯防限縮空間下，安比德其實很難在高位找到舒服的位置來單打，反而團隊會因為他整體進攻節奏和其他人不在同個頻率上讓美國隊球權的輪轉停滯下來。

安比德(左)的單打模式在奧運比賽實力吃不開，事實上美國隊根本不缺得分好手，他應該把重心放在做些苦工上。 美聯社

對比約科奇在奧運依舊能夠在高位做出有效策應，進攻時願意不斷靠近籃框攻擊來彰顯自身優勢，兩大MVP放到國際舞台的主宰力相比，高下立判。加上安比德每每一拿到球就飽受法國觀的眾噓聲四起，他和場外球迷的即時互動似乎也影響了自己情緒上的冷靜，急於表現往往適得其反。如今距離美國的奪金霸業，只剩下最後兩場球，將再度尬上約柯奇的安比德應該專注在場上，不去理會觀眾們對他的批評噓聲，願意為國家隊犧牲、改變下意識的習慣站位與打法，他才有辦法比較融入球隊節奏。

像是在上一場對巴西，安比德打出身披美國戰袍從熱身賽以來最清楚自己角色的一戰，出賽12分鐘以6投5中的高效率拿下14分，並抓下他在奧運會上最多的7個籃板球，願意做禁區粗活這是美國教練團想看到的。過往美國隊輸球常是因缺乏高大內線而被歐陸長人肆虐禁區，此次奧運會上除了近年常客阿德巴約(Bam Adebayo)外，一口氣帶上安比德、戴維斯(Anthony Davis)，高度與牌子都有了，著實該好好發揮他們的內線攻擊與保護力才是。

NBA球星光環固然在國際賽場上彰顯個人條件的先天優勢，但實際上了戰場的臨場應變，更講求無私奉獻、團隊發揮的國際賽舞台，往往有可能透過群體發揮，出色的變陣調度，就足以消弭NBA球星帶來的主宰力。

美國隊四強賽將第二度強碰塞爾維亞，此番交戰肯定不會像小組賽一樣輕鬆，除了鋒線與後衛的發揮外，球隊需要安比德在內線也加入戰局去牽制約柯奇，才有機會擊敗強敵闖進金牌戰。