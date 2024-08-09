NBA球星牌失靈 加拿大搞砸了是沒學到美國教訓

「NBA球星」在國際籃球早已不是萬靈丹和贏球保證。2024巴黎奧運擁有11名NBA球員加拿大，八強賽73：82不敵法國，無緣四強。加拿大是巴黎奧運奪金呼聲第三高球隊，僅次於超強衛冕軍美國和2023籃球世界盃冠軍德國。

加拿大教練費南德茲臨場應變不及，上半場加拿大三分外線一團糟，進攻節奏卡死，落後法國16分(45：29)，下半場加拿大及時甦醒打出44：37反撲，但上半場落後太多，回天乏術。

終場前55秒，加拿大死命壓迫防守，法國射手佛尼爾在中線附近命中一記特大號三分球，幫助法國取得76：66領先，掌控局面，這記幸運三分徹底澆熄加拿大最後反撲希望。

NBA球星過去20年在國際籃球遇上太多困境，國際籃球規則、尺度跟NBA不同，場上空間、打法、球權配置跟NBA不同，光靠滿滿天賦和球星光環，沒有更完美團隊合作和出色防守，少了精準三分球做為主要進攻武器，即使加拿大10名主要輪換都是現役NBA球員，最終難逃意外。

加拿大(右)多數球員不適應國際籃球規則，打得礙手礙腳，讓地主法國(左)有機可乘。 美聯社

加拿大為何搞砸八強賽對法國一戰，關鍵就在NBA球員缺少危機意識，教練應變太慢，加上加拿大並沒能凝聚為一支更好團隊。法國這場比賽打得比加拿大更好，即使法國兩名NBA頂級長人戈貝爾、溫班亞馬表現都不好，戈貝爾打不到4分鐘，1籃板、0分，溫班亞馬打了27分鐘，10投2中攻下7分、12籃板，其中三分球6投0中，6罰3中，但加拿大還是沒能把握這麼好的贏球契機。

加拿大如何才能凝聚NBA球星滿滿天賦和陣容深度，打出更完美團隊，美國男籃20年前「夢幻球隊」輸球慘痛教訓，可為借鏡。

2002年籃球世錦賽NBA球員組成美國男籃栽得很慘，被阿根廷、南斯拉夫、西班牙擊敗，只獲第六。2004雅典奧運NBA美國男籃派出精英，王牌控球艾佛森、天下第一中鋒鄧肯都在陣中，但美國從預賽一路輸給波多黎各、立陶宛、阿根廷，最終只拿銅牌。2006籃球世錦賽美國男籃即使全新武裝，重整旗鼓，帶上詹姆斯、韋德、安東尼、保羅、波許年輕精英球星，總教練是名滿天下杜克K教練，但四強賽還是輸給希臘，無緣決賽，只獲季軍。

NBA球星組成美國男籃在兩屆世錦賽加一屆奧運一共輸了7場球，阿根廷、波多黎各、南斯拉夫、立陶宛、希臘、西班牙六支球隊都留下擊敗NBA美國男籃紀錄。

加拿大輸給法國，明顯是沒有記取美國以前在世錦賽頻頻翻船的教訓。 影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports

K教練經歷2006年世錦賽輸球，同時記取2002世錦賽和2004奧運輸球慘痛經驗，體悟出NBA美國男籃如果想要在國際籃球打出競爭力和團隊，必須掌控幾個關鍵致勝細節。

1、打出最好防守：NBA和國際籃球是不同風格、規則、尺度的比賽，NBA球員在國際籃球更小比賽空間往往難以施展，加上球權和戰術跑動受限，NBA球員如果不能打出最好防守，壓制對手，限制得分，就算組NBA明星隊打國際賽還是要輸球。

巴黎奧運NBA美國男籃後衛柯瑞打完四場比賽，還沒能找到狀況，三分命中率只有2成5，中鋒安比德同樣是有一場沒兩場，完全不適應國際籃球比賽風格和空間，前鋒泰托姆則是受困於球權和角色定位，同樣打不出NBA水平和表現。

2、更多攻防轉換+快攻：打出最好防守，加速攻防轉換，打出更多快攻、反擊，展現速度與陣容深度，這是NBA美國男籃打出自己風格和優勢最重要細節。

3、三分球：加拿大和美國男籃一樣，臨時組軍，團隊默契已經不足，還要最快適應國際籃球比賽風格，攻防肯定困難，尤其是進攻流暢性和戰術執行力，會讓這些習慣NBA單打、空間的NBA球員，在國際賽打得綁手綁腳。

三分球就是最重要致勝利器，三分一旦不準，美國和加拿大這種全部由NBA球員組成球隊進攻都會撞牆。加拿大輸法國一戰，三分球21投5中，三分命中率2成4，三分投得少，還很不準，如果老美打法國，三分球同樣是21投5中，老美也很難贏球。

馬刺總教練波波維奇(中)特別來探望子弟兵溫班亞瑪，但表情似乎是相當凝重。他在上屆東京奧運擔任美國男籃總教練，在小組賽對法國時曾經輸球，還好在金牌戰時對法國討回顏面。 美聯社

加拿大男籃奧運金牌夢碎，西班牙籍教練費南德茲肯定備受指責，加拿大三名主力莫瑞、布魯克斯、奈姆哈德對法國同時打出今年奧運最糟一場比賽，費南德茲完全來不及變陣，這就是國際籃球最現實又充滿各種變數的最大挑戰。