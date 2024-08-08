約柯奇領銜塞爾維亞欲創奇蹟 美國戰力深不見底不給機會

奧運男籃4強第2戰，加油美國再度迎戰塞爾維亞，B組預賽美國以110比84輕取，但八強賽的塞隊，有被澳洲進一步打醒的跡象，塞爾維亞能否延續對澳洲的那股覺醒火氣，打出較小組賽更激烈的火花？或許仍不足以取勝，至少期待會是一場更有看頭、懸念更久的纏鬥戰。

塞爾維亞VS澳洲

誠如筆者之前所言，雖然塞爾維亞較被看好，但本質上這兩支球隊是小組賽相對讓人有些失望的球隊。但比起八強賽從開節就努力拚搏、渴望求勝的澳洲，塞爾維亞又回到一副公務員球隊的態度，彷彿看到東奧早早被淘汰的那支前任亞軍。

相較於澳洲從一開始就打定主意拚快突圍的積極度，塞爾維亞看起來就是公事公辦，防守端被動等待對手開始進攻才做反應，進攻端一樣只想著用三分射死對手，偏偏手感低落，9投僅2中，加上約柯奇（Nikola Jokic）仍然先保持一貫開局串聯團隊優先，不急著搶攻的打法。

約柯奇完全燃燒帶領塞爾維亞苦戰進4強。 美聯社

綜合結果就是攻勢單調、屢投不進，且防守被動，速度還跟不上，塞爾維亞頻頻被澳洲發動攻守轉換的快速反擊，綜有不錯的半場防守亦無用之地，加上米爾斯（Patty Mills）彷彿再現國際賽「澳洲王」無雙風采，讓人夢迴熱身賽獨得28分擊敗塞隊的無解火力，首節個人就砍下14分，上半場獨拿20分，新生代王牌的吉迪（Josh Giddey）再補上8分，「The Boomers」此戰前24記投籃就命中19球，一眨眼，澳洲已經領先多達24分。

眼看塞爾維亞就要進入垃圾時間，事情出現了轉機。即將75歲的老教頭佩西奇（Svetislav Pesic）看不下去，第二節於暫停時間怒吼大罵，這道怒火直接讓被動的塞爾維亞軍團重新上緊發條，繃緊神經，就此打出截然不同的積極度與比賽。

與此同時，佩西奇也做出變陣，讓約柯奇與米盧提諾夫（Nikola Milutinov）兩位7呎長人攜手上場鞏固禁區，並且指派阿夫拉莫維奇（Aleksa Avramovic）專門伺候米爾斯，在他力拚防守、減緩米爾斯速度的帶領下，全隊防守態度從被動等待，轉為主動出擊，甚至不時從後場開始盯人。

反觀澳洲，前面一節半燃燒的代價，是體能的快速下滑，加上本屆缺乏持球進攻點的問題始終在那-儘管此戰艾克森（Dante Exum）也給予支援，球隊實在不能沒有米爾斯或吉迪，雙方對抗性與深度的此消彼長，澳洲的失誤快速增加，進攻籃板的天平也開始往身高優勢的塞隊一方傾向，中場前後者已經將比數追至僅12分落後，看到了車尾燈。

第三節澳洲持續被塞爾維亞壓迫到失誤連連，體能下滑與板凳無法銜接的危機更顯嚴峻，此時塞隊的三分外線卻開始甦醒，連續3顆三分球快速追分，澳洲本節三分球卻一分未得，最終單節僅得11分，被塞爾維亞一舉完成2分超前。

進入末節，塞爾維亞持續維持小幅領先，主因在米西奇（Vasilije Micic）的活躍，他包辦了團隊後9分鐘的全部12分，但始終團隊體力也開始衰退，讓澳洲眾將憑藉不服輸的氣魄咬住了分差，雙方且一度陷入輪流失誤的僵局。

澳洲老將米爾斯(中)驚天一投差點有機會扭轉戰局。 路透社

約柯奇在此節罕見的狀況不佳，不僅頻頻打鐵，還被最後幾分鐘衝刺總攻的米爾斯與吉迪輪流點名，最終米爾斯就以一記戲劇化的關鍵跳投，吃掉了約柯奇，還差點製造進算加罰機會，一舉扳平比分；澳洲令人尊敬地在劣勢中，仍將比賽帶入延長賽！

但這真的是澳洲的最後一口氣了！延長加賽米爾斯已經燃燒殆盡，儘管吉迪嘗試突破他的體力限界，更致命的是禁區大將蘭德爾（Jock Landale）犯滿離場。連在NBA賽場，你都很難看到約柯奇像撲防正規賽米爾斯最後一投那般的賣力，卻未能守下，或許是想為此救贖，加上蘭德爾下場，約柯奇在延長賽得分、籃板、抄截與助攻全面統治了比賽，加上相對還有油的隊友們，總算艱辛地戰勝澳洲，前進4強！

這場比賽放眼歷年奧運，無疑都是歷史級的一戰：（1）繼1948年智利VS法國之後，奧運會上第二場延長賽決勝，（2）塞爾維亞成為史上第一支半場落後12分以上贏得淘汰賽的球隊，（3）澳洲是第二個上半場得分超過50分最終輸掉8強的國家，（4）約柯奇成為1996年以來首位於奧運單場至少20分10籃板5助攻的球員。

美國VS巴西

相對前三戰都是被看好一方開場就大幅落後的追分激戰，王者美國這一組，呈現完全不同畫風，全面向、毫無懸念的輾壓巴西，最終就以122比87大勝對手。

賽前主帥柯爾（Steve Kerr）表示要警惕鋒線充滿活力的巴西，憑藉擅搶進攻籃板得利，但實際上面對美國的鋒線群，連身高都沒有優勢，上場超過15分鐘的主要輪替，僅有「巴西杜蘭特」卡巴克洛（Bruno Caboclo）超過6呎9吋，加上防守並不見長，完全無法抵擋詹姆斯（LeBron James），他僅上場不到17分鐘就繳出12分9助攻。

戴維斯（AnthonyDavis）與阿德巴約（Bam Adebayo）則是有球、無球的輪番強攻，導致雙方禁區得分達到62比34的絕對優勢，甚至因為不時策略性的放投，讓早先表現不佳、備受抨擊的安比德（Joel Embiid），像是打出了一場重振信心的復健賽，全場不到13分鐘6投5中攻下14分外加7籃板。

美國隊開打至今仍未完全展現戰力。 美聯社

在外圍防守上，巴西同樣也無力壓制以精準「Catch & Shoot」三分球7投5中的布克（Devin Booker），兼之美國團隊高達48.4%的三分火力，同樣逆襲本想靠三分對抗美國的巴西野望；而杜蘭特（Kevin Durant）並在此戰榮登美國籃球史上不分男女的歷史得分王！

巴西唯二的亮點，其一是卡巴克洛對決美國拿下來的貨真價實30分，1996年之後奧運史上唯一連續兩場30+分球員；其二是第二節一度在控衛老將胡塔斯（Marcelo Huertas）的得分加助攻下，一度將比分追回至個位數的8分差。但這只是引發了美國的教訓之心，該節最後不到4分鐘，美國狠狠反擊了一波21比2，將比數再度拉開至63比36，比賽就此進入垃圾時間，勝負已定！

美國隊如何對付約柯奇成了4強賽的關鍵。 法新社

四強展望：美國VS塞爾維亞

如果8強戰第二節教練那一罵，可以讓塞爾維亞保持侵略性到4強戰，想必能為美國帶來多一點困擾，但仍然很難想像塞爾維亞擊敗美國的未來。

首先，美國迄今仍得保團隊的完整健康，最大傷兵大概就屬8強戰受傷需縫4針的詹姆斯；其次，他們仍謹慎看待於唯一的奪金任務，如同8強賽寧願看高巴西，柯爾亦已表示即使熱身賽與小組賽贏過塞爾維亞2次，也不能掉以輕心，特別是以8強戰落馬的加拿大為鑑。

也的確，塞爾維亞有一些好消息，克服24分落後的大逆轉，本身就是最鼓舞士氣的一件事；連續兩場表現不俗的波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic），以及可能比打總冠軍戰更卯足全力的約柯奇。如果能維持對澳洲一戰時，被總教練痛罵後的防守積極度，三分線上投出奇蹟（至少不要被美國拉開差距，小組賽是悲慘的24.3% VS 56.3%），加上「全力柯」，或許獲勝機率真不是0。

波格丹諾維奇是塞爾維亞陣中少數具持球威脅性的球員。 新華社

但依舊還有許多先天限制難以克服；如同小組賽首戰，卯足全力的塞爾維亞還是追逐不了美國隊的反擊速度與深度帶來的體能優勢，其次球隊仍缺乏波格丹諾維奇外，對抗美國隊時能有效突破切入串聯的持球點，只需扼住前者，就能有效壓制切傳配合。

最後，儘管分開來全部都是約柯奇的手下敗將，但美國隊這次準備了安比德、戴維斯與阿德巴約，目的之一就是聯手圍剿約柯奇，外界甚至不排除柯爾將首度擺上雙塔先發的可能性；遑論「小丑」雖然確實逐漸加溫（場均19.3分11.8籃板7.5助攻2.5抄截和1阻攻皆領跑全隊，命中率且高達60%），也應該做好燃燒自我，甚至打滿40分鐘的心理準備。

小組賽約柯奇正負值為0，代表他在場上時，球隊與美國戰成平手但短暫兩天休息就要再戰，8強戰實在不該落入得多燒5分鐘延長賽的局面。

安比德能否有效抗衡約柯奇，也會影響美國隊整體發揮。 美聯社

美國隊實力仍深不見底的餘裕相當明顯，塞爾維亞想抓住一絲勝機，除了更加拼命專注：關於防守、關於三分投射，其他只能繼續想方設法優化細節。美國隊場均能從失誤拿下21.8分，塞爾維亞能否更謹慎於球權保護；同時間又能否贏下進攻籃板與二波得分優勢？

其他，就只能交給約柯奇，交給天了。