法國男籃內部雜音反促變陣契機 4強賽挑戰德國勝算大增

奧運男籃四強勝出，將由地主法國率先二戰德國，隨後再由美國與塞爾維亞也展開二回戰。帶領各位讀者先從八強的戰況回顧，聊聊八強戰中開始認真發力的各隊近況，從而分析四強的可能戰局。

八強戰德國VS希臘

除了實力明顯高出一截的美國，八強戰中的其他三場，賽前被看好的一方都於開賽就受到猛烈突襲。小組賽三場僅僅落後不到四分半鐘，最多僅4分的德國，此戰最多一度落後12分，首節並且僅僅拿下慘淡的11分，一點都不像奪牌大熱門。

希臘首節能打德國措手不及的兩個關鍵，都與全場最強球員「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）有關，防守端希臘對施羅德（Dennis Schroder）進行閃電夾擊，阻止這位指揮官串聯團隊，在安戴托昆波甚至撲到三分線附近的大範圍協防幫助下，迭有成效，並在德國進攻不順基礎下，屢屢發動防守反擊的Early Offense，在無人能擋動態希臘怪物，加上首節隊友能把握他吸引防守後空檔情況下，希臘前18分有高達16分來自禁區，從而能取得雙位數領先。

然而，近幾年以韌性聞名的德國，並為失去沉穩，第二節在主帥變招情況下開始反撲，由M.華格納（Moritz Wagner）於禁區強攻，吹起反攻號角，進攻端德國則明顯分散了球權、並增加傳導，第二節德國共有7位不同球員得分，這節除了助攻，施羅德僅僅出手一次，專心扮演誘餌角色，球隊得分王F.華格納（Franz Wagner）則分擔更多持球發動的角色，如此一來，希臘首節的包夾策略不再奏效，德國命中率提高，希臘再難有反擊良機，雙方因此得回到個體天賦的基本面。

安戴托昆波幾乎是一人單挑德國全隊。 新華社

與此同時，德國開始提高對安戴托昆波的協防與包夾強度，加上一度同時擺上讓邦加（Isaac Bonga）打到得分後衛的超大陣容，無論是箝制字母哥、逼迫他與隊友只能更多投外線，或者拚搶進攻籃板，都起了功效，方能於中場就讓希臘領先成為一場空，雙方36比36戰平。

第二節其實就能預見德國很快就能反超的現實，但在安戴托昆波以一敵多的神威，以及隊友打出奧運以來最拚的一場比賽，第三節一度仍能保持纏鬥，無奈陣容本身就有差距，希臘綠葉們已經開始疲憊乏力，進攻端命中率下滑，防守端難再複製首節的強度，不僅F.華格納繼續肆虐於單打，就連上半場沉寂的施羅德都開始手感發燙；反觀希臘本身，第三節後段已然變成有沒有安戴托昆波，截然不同球隊的情況，終究還是打出了除希臘怪物外，其他隊友天賦相距太遠的窘困-最後不到三分鐘，被打了波9-2決定性的攻勢。

第四節是最殘酷的寫照，除了安戴托昆波，希臘隊只剩下防守跟已經沒有準頭的三分投射，其他人再難切入希臘防線（首節禁區得分16分，全場就32分，被德國以40分反超），也再無法將分差縮小到5分以內。隨著施羅德關門，這支團隊更強大的德國眾志成城，憑藉板凳32：8的懸殊分差與隨之而來的體能差距，76-63獲勝，挺進四強賽！

德國展現沉穩特性。 路透通訊社

八強戰法國VS加拿大

論四場八強賽，發展最讓人意外，當屬法國與加拿大之戰，不單單只是一路跌跌撞撞、不被看好的東道主擊敗被認為能對美國帶來威脅的奪牌熱門，死亡之組第一種子加拿大，更令人訝異的是，他們贏得比賽的方法，與熱身賽至小組賽，判若兩隊的打法。

亦誠如前文曾分析，小組賽後衛線上的弱勢，讓法國吃上大虧，進入八強後，實該減少後衛時間，更多重用側翼群，但這一戰，深陷爭論中的法國主帥柯萊特（Vincent Collet），比起筆者預料的甚至更大膽變陣。

不僅僅直接讓老將貝頓（Nicolas Batum）與佛尼爾（Evan Fournier）扛起主要控球任務，確實重用近況優異的側翼球員柯爾迪尼耶（Isaia Cordinier），更同時大幅增加兩大黑柱亞布塞萊（Guerschon Yabusele）與萊索特（Mathias Lessort）的上場時間，既能以速度更優異的小球防守應對加拿大的後場優勢，又可同時兼顧於低位強輾籃框，針對對手禁區高度、深度與對抗性皆不足的弱項。

亞布塞萊重創加拿大防線。 路透社

這般調度同時的關鍵還在於：少用戈貝爾（Rudy Gobert），且同時去中心化溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的調度。

前者賽後傳出手指傷勢，但主帥也說此戰主打小球，本來就會減少其時間；後者則確實雖然身高手長，對抗性不足的瘦弱身軀，連布魯克斯（Dillon Brooks）都難以成功單打；但兩大黑柱就不一樣了，直接針對加拿大愛用布魯克斯或者多特（Luguentz Dort）往上扛四號位的身高隱憂，全場亞布塞萊9投6中外掛9罰8中拿下全隊最高22分。

萊索特雖然僅3投2中，取而代之的是多達14罰(9中)，加上柯爾迪尼耶堪稱打出生涯最佳一戰，三分球5投中4再挹注20分，以及雖然與教練有意見不合，此戰仍被重用的老將佛尼爾，關鍵時刻打出夢迴當年奪銀第一得分主力的風采，最後4分鐘拿下全場15分中的12分，最終方能擺脫加拿大的追擊，82比73勝出。

不得不說，賽前的相關爭吵，似乎反而幫助法國往好的方向走。儘管針對佛尼爾提出不同意見，柯萊特多所斥責，但回過頭來，此戰也看到他默默的路線調整，佛尼爾不僅未被冰凍，反而上場時間大增，主要在於幫忙控球，亦以奧運以來最佳表現回報，球隊方向也的確更往進攻端傾斜了一些，不再只拘泥於靠雙塔防守致勝的概念。

佛尼爾的關鍵爆發助法國擺脫加拿大。 新華通訊社

而柯萊特在此戰為求勝，大膽將王牌溫班亞瑪的禁區與球權讓出，並轉換成專注於防守與外線支援的輔助角色，同時也及時減少整體後場時間，讓他專注於防守與帶球，以及讓貝頓與佛尼爾能有所喘息，並從善如流重用柯爾迪尼耶，方能不愧對主場球迷的熱烈支持，帶領地主前進四強，這一場勝利的意義不僅僅只是一勝，更重要的是對於法國團隊凝聚力的幫助。

反觀加拿大，真的是被突如其來的變陣打到措手不及，看起來就是沒有因應這般打法的對策，才會於第一節被打傻到僅僅攻下10分，比德國還難堪。球隊原本預期將會面對一支後場孱弱的球隊，怎料結果卻是支盡可能藏起後場弱點，搖身一變成為就算擺小陣容，卻也各個位置都更高大強壯的對手，而這其實才該是充滿NBA天賦法國隊，好好突出優勢時的樣態，並且就把加拿大給打傻了。

除了全場攻下27分，證明自己仍是超級球星的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），以及16分尚稱及格的得分二把手巴瑞特（RJ Barrett），其他加拿大球員都打出了奧運最差的表現，布魯克斯甚至僅僅9投1中兩分，多特也僅8分，但除了整屆手感都不佳的穆雷（Jamal Murray）外，很難苛責其他主力球員的下滑，當他們必須在籃下硬扛本不該由他們負責的對手強力壯碩前鋒，很難不影響進攻端體能。

沒有了賴以致勝的攻守反擊，又遭遇更高壯的陣容，前三戰三分線內攻勢重於三分線外，以及進攻主要靠輪流單打的問題，因此浮現。單打除了亞歷山大，難以施為，即使是他，也是修正首節上籃頻頻吃鱉改用中距離跳投，以及對他防守極其成功的貝頓體能開始下滑，才開始有起色。

法國和德國將力爭金牌戰門票。 歐洲新聞圖片社

油漆區被限制至僅36分，算上罰球還不如對手，三分命中率又僅有23.8%，且全場僅21投5中)，還被變陣打到板凳差距28-16，若不是法國終究還是得讓一些敗分後衛上來調節主力體能，加拿大可能會輸得更早且更多，也無怪乎亞歷山大賽後會失望的說道「加拿大不值得晉級」了，或許繼續打下去終能以更好的體能逆轉，但在此戰40分鐘內，法國確實打出更好的比賽！

四戰展望：法國VS德國

一般而言，雙方二度交鋒，德國仍然較被外界看好。但無論如何，八強賽中覺醒的法國，肯定比小組賽71比85落敗時，拉近了彼此間的距離，增加了外界關於奪勝的看好度。

相對可惜的是，看似奇陣部分，在八強已用，對德國很難再起奇效，也畢竟德國自己於八強，首節就曾被安戴托昆波突襲，這次只會更謹慎做好事前各種應對準備。有泰斯（Daniel Theis）與邦加這般硬漢，還有華格納兄弟與佛伊格曼（Johannes Voigtmann）、蒂曼（Johannes Thiemann）等長人坐鎮，想再重演雙黑柱低位強攻戲碼，並不現實。

禁區應該還是會回歸主打法國雙塔，就看戈貝爾的手指是真傷，還是如柯萊特所說的只是需要檢查的程度，畢竟這或許是主帥擾亂對手的煙霧彈。

施羅德突破防守。 法新社

但縮限後場調度，改讓鋒線與側翼分擔更多時間，該是繼續沿用的策略，小組賽的失敗一則德國嚴防溫斑亞瑪、貝頓與佛尼爾有成，二者就是完全守不住施羅德與F.華格納切入突破，兩人各拿26分。

四強再戰，法國需要嘗試其他得分點打出團隊，亞布塞萊與柯爾迪尼耶若能有更多發揮，有助於突破德國的防守策略；另方面，增加的場上尺寸，不僅有助於增加F.華格納的進攻難度，也或許能讓貝頓有餘裕於八強戰般，轉派去盯防對手後場王牌施羅德。

最後，如果佛尼爾還能重演四強賽最後階段的回春身手，跟施羅德拔槍對幹，加上主場的必然優勢-無論是觀眾呼聲，亦或者有利吹判，法國依舊有機會繼2021年東京，與美國再次於奧運金牌戰相遇，且看世界盃冠軍德國的沉穩（場均失誤奧運最低，較法國少上近5次）、團隊與韌性，能否讓振作奮起的法蘭西再次心碎了！