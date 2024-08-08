山本、柳胖都鍍金過 回顧大聯盟10大奧運金牌名將

本屆巴黎奧運雖然少了棒球項目，但相信國人都很期待棒球在四年後洛杉磯奧運的回歸。自從棒球在1992年巴塞隆納奧運成為正式項目後至今共舉辦過7次，拿過金牌的也只有古巴、美國、韓國及日本這四隊，而這四隊當中當然少不了日後成為大聯盟名將的球星，以下回顧這10大奧運棒球金牌選手，相信各個都讓人回味無窮。

奧斯華，2000年雪梨奧運美國隊

奧斯華(Roy Oswalt)大概是所有奪金過的選手中在大聯盟成就最高的，生涯共拿下163勝，且是太空人隊長期的王牌投手。他雖然是選秀第23輪才被選進的球員，但因為在小聯盟表現出色而被選進雪梨奧運國家隊。他在該屆奧運表現極為突出，在四強賽面對韓國隊主投7局無失分。該場比賽美國隊靠著曼特凱維奇(Doug Mientkiewicz)在第8局的滿貫砲打破僵局，挺進金牌戰。曼特凱維奇後來在2004年成為紅襪隊世界大賽冠軍的一員，為同時拿過奧運金牌與世界大賽冠軍的五位成員之一，而奧斯華則因為這次奧運而聲名大噪。

席斯，2000年雪梨奧運美國隊

席斯(Ben Sheets)當年被視為天賦比奧斯華更高的投手，選秀高居第10順位，因此在該屆被視為頭號王牌。他在金牌戰完封尋求三連霸的古巴隊，幫助美國拿下隊史上第一面奧運金牌。席斯上大聯盟後成為釀酒人隊王牌，當年與奧斯華組成的雪梨奧運雙王牌連線至今仍為球迷津津樂道。

赫南德茲，1992年巴塞隆納奧運古巴隊

「紅色閃電」古巴隊在7次奧運棒球中就拿過3次金牌，無疑是最成功的球隊。而中華隊則曾於1992年拿過銀牌，該屆決賽輸的就是古巴。當年古巴隊名聲最響亮的莫過於「公爵」赫南德茲(Orlando Hernandez)，他甚至還在預賽對上中華隊，並繳出6.1局失1分、9K的成績拿下勝投。赫南德茲後來叛逃並在1998年加入洋基隊，第一年就拿到冠軍戒指，成為史上第一位同時拿過奧運金牌及世界大賽冠軍的球員，不僅如此，他生涯共拿過四次世界大賽冠軍。

康崔拉斯，1996年亞特蘭大奧運古巴隊

康崔拉斯(Jose Contreras)是另一位同時拿過奧運金牌與世界大賽冠軍的球員。他替古巴隊征戰無數，除了是亞特蘭大奧運金牌成員外，也在雪梨奧運拿過銀牌。2001年他曾來台參加世界盃棒球賽，除了幫助古巴隊取得冠軍外，也獲選最佳右投手。曾被視為古巴最佳投手的他叛逃後於2003年加入洋基隊，2005年與古巴同胞赫南德茲一起替白襪隊拿下世界大賽冠軍。康崔拉斯曾於2015年短暫來台加入中信兄弟隊，能請到這位古巴傳奇巨投來中職獻技也算是相當珍貴的一段歷史。

田中將大是在離開大聯盟之後才參加2020東京奧運，不過只擔任精神領袖的角色。 美聯社資料照片

日本隊雖是三屆經典賽冠軍，但他們直到2020年東京奧運(因新冠疫情延至2021年舉行)才拿到渴望已久的金牌。田中將大或許是唯一先有顯赫的大聯盟資歷，後奪奧運金牌的球星。奉重根雖也是先有大聯盟經歷後拿奧運金牌，但跟田中比成就天差地遠。2021年田中在大聯盟打滾7年後選擇回到日職樂天金鷲，同年也入選日本奧運國家隊，並扮演精神領袖的角色。不過他在奧運的表現並不理想，面對美國隊主投3.2局就失掉三分退場，但終究還是奪金的一員。

柳賢振在2008年北京奧運大發神威，幫助南韓棒球隊贏得金牌，他後來在響尾蛇時也曾贏得世界大賽冠軍。 美聯社資料照片

2008年的柳賢振才21歲，但已是北京奧運韓國隊的王牌投手，因為他2006新人年就投出韓職三冠王的怪物成績。他在該屆賽事先是完封加拿大，最後又在金牌戰面對古巴投出8.1局失2分的優異表現，幫助韓國隊拿下金牌。柳賢振於2013年挑戰大聯盟，且一待就是11年。

拉米瑞茲，2004年雅典奧運古巴隊

拉米瑞茲(Alexei Ramirez)是二度拿下游擊銀棒獎的古巴名將。2004年時他才22歲，而他首次代表古巴參加的大型國際賽事就是該年的雅典奧運，當時他還是以鎮守外野為主，最終順利獲得金牌。2008年他加入白襪隊，並成為白襪的主力球員。

古瑞爾，2004年雅典奧運古巴隊

年輕一點的球迷應該對古瑞爾(Yuli Gurriel)這位太空人名將都不陌生。2004年才20歲的他就代表古巴拿下雅典奧運金牌，他直到2016年才加入太空人隊，2014年則曾在日職橫濱隊打一季。他是2017及2022年太空人隊世界大賽冠軍成員，因此也是奧運金牌與世界大賽冠軍的雙料得主之一，2021年拿下美聯打擊王。他的父親勞德斯˙古瑞爾(Lourdes Gourriel)也是古巴一代名將，且是1992年奧運金牌成員，因此寫下父子都拿過奧運金牌的佳話。

吳昇桓(右)是少數打過美日韓職棒、經典賽、亞運、奧運、亞洲職棒大賽的球員！ 美聯社資料照片

台灣球迷相當熟悉的吳昇桓也是2008年奧運金牌成員，當時26歲的他正屠殺韓職，而在該年奧運他則有出賽2場、主投1.2局無失分、1救援成功的紀錄。他直到2016年才去挑戰大聯盟，第一年就繳出1.92防禦率、19次救援成功的優異表現。除了柳賢振與吳昇桓外，2008年韓國隊的奉重根、李大浩、金賢洙與金廣鉉也都有過大聯盟資歷。

本季與道奇隊簽下12年3億2500萬這投手史上最大合約的山本由伸也是2020東京奧運金牌成員，他在該屆無疑是日本隊的王牌投手，曾主投面對多明尼加與韓國的比賽，總計投11.1局僅失2分、送出18K，並獲選該屆的最佳右投手。該屆日本隊除了田中與山本外，鈴木誠也、吉田正尚與千賀滉大後來也去挑戰了大聯盟。