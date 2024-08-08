楚奧特飽受傷病摧殘 一代巨星往事讓人不勝唏噓

洛杉磯天使隊的看板球星楚奧特（Mike Trout），先前因左膝半月板撕裂進傷兵，好不容易完成復健，卻出現二度撕裂傷，只能宣告本季徹底報銷。楚奧特曾被譽為准名人堂等級巨星，種種數據堪比上世紀傳奇人物，近年卻飽受傷勢所苦，上場時間不多，去年缺席80場比賽，2021年也只打36場，今年則只打了29場比賽，長期抱病號後，幾乎讓球迷只知有大谷翔平，而忘了他曾經有多厲害。

楚奧特只要能打滿完整球季，如果不是最好，大概也是次好的球員。三屆MVP、11屆全明星、兩屆全明星賽MVP、新人王、打點王、盜壘王、銀棒獎、漢克阿倫獎、完全打擊都拿了一圈。從2011年晉升大聯盟後，就寫下各種驚奇，難以想像他當初是在首輪第25順位才被天使撿走。當然，楚奧特19歲初出茅廬時並不完美，2011年7月8日菜鳥球季出賽40場的表現低於聯盟平均值，135個打數打擊三圍是.220/.281/.390。這轉化為87的wRC+，實在不怎麼樣，看起來像個普通的外野手，只是這段被人小看的時間相當短暫。

19歲小小年紀從2A直升上來，楚奧特是有兩把刷子，該層級打擊三圍為.326/.414/.544，可說是屠殺同級對手。擺脫新人生澀後，楚奧特的第二季令人大開眼界，比史上任何一位20歲的球員都好，直到2022年wRC+均在167到176間，與大多數球員相比幾乎沒低潮，打擊展現出罕見的一致性，直到他出現一系列的傷勢後才影響表現。那麼，到底是什麼要素成就這一頭棒球神獸呢？天賦、教練啟蒙還是什麼無名因子？

楚奧特過去的豐功偉業真是數不勝數。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

2009年大聯盟選秀會一開始，天使隊就明確想要「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg），楚奧特其實排在球團高層心中第六甚至第七位，但天使的球探總監班恩（Eddie Bane）卻很堅持把楚奧特放在次要選項，結果史特拉斯堡不出意外被華盛頓國民隊帶走，而天使隊就意外獲得這位大物。報到後他並未立刻兌現天賦，時任發展總監的佛羅瑞斯（Abe Flores）批評，他的揮棒角度很平，感覺像在斜切而不是打球。經指點後，楚奧特在2010年有明顯改善，且逐漸展現絕佳的力量，當時教練團開玩笑說這個菜鳥應該3A起步，和昔日相比煥然一新。《美國棒球》評楚奧特是全國第二號新人，2010年的未來之星比賽他就展現全方位身手，班恩才大聲說：「這人是我選來的。」

班恩得意洋洋的說：「楚奧特在未來之星比賽中，跑到一壘用不到3.9秒！一名右打者有這種成績，你相信嗎？」此時，楚奧特真正體會到被呵護的禮遇，管理團隊一度擔憂太早晉升的話，會影響其自信心。7月8日的處女秀，三個打數都沒上壘，累積到第9場比賽30個打數，他只繳出4支安打、3次保送和一支二壘安打。正當所有人懷疑時，楚奧特從此大爆發，隨後15場52個打數的打擊三圍.356/.423/.756，包括5支全壘打，三振比保送還多一次。到同年9月3日，他的OPS整體攻擊指數上升到.861，只是從此又失了魂！最後50個打數打擊三圍跌到.146/.180/.188，苦吞17次三振有兩次保送。

不過，楚奧特的菜鳥秀仍讓人印象深刻，有一場對德州遊騎兵隊的比賽，三壘手貝爾崔（Adrian Beltre）快速攔住滾地球、欲從三壘傳到一壘卻沒出手，取而代之是瞠目結舌地看著楚奧特以驚人速度衝到一壘的壘包，嘴巴還留著O字形，貝爾崔對這新人的腳程驚訝不已。退役投手哈倫（Dan Haren）在2011年與楚奧特共事，他仍記得那年8月30日客場對西雅圖水手隊，楚奧特猛敲兩發全壘打並五次上壘，坦承從未看過這種速度和力量兼具的球員。

為了回報天使的提攜之情，楚奧特在場上總是全力以赴，但遇到無求勝心態的老闆，球隊補強不力，他與大谷翔平過去拚再兇也是很難打進季後賽。如今還落得一身傷的下場，更加讓人惋惜他的生不逢時。 美聯社資料照片

跳過3A層級的楚奧特，並沒花太多時間學習怎麼在大聯盟打球，班恩說他並沒有苦吞大量的三振，在打擊區也沒有絲毫顯得被壓制或不舒服。球團看到的是他變得更好，這對一位年方19、20歲之間的球員來說很不簡單，班恩提到，當投手自認為找到楚奧特的缺陷時，付出的代價龐大，當看著小白球飛向場外，才知道自己低估對方。這就是每一季都在發生的事情，而且楚奧特並不是完全從小聯盟脫穎而出，參考樣本很小，而你只能看著他越來越出色，甚至超越漢默頓（Josh Hamilton）、普荷斯（Albert Pujols）等巨星，成為數一數二的大人物。