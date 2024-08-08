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三大140火球男 中華隊挑戰U15世界盃最佳成績

聯合新聞網／ 王婉玲
U15中華隊要挑戰世界盃青少棒錦標賽隊史最佳季軍成績。 二重國中／提供
U15中華隊要挑戰世界盃青少棒錦標賽隊史最佳季軍成績。 二重國中／提供

U15中華代表隊8月13日將啟程到哥倫比亞參加世界盃青少棒錦標賽，精選20人最佳陣容，總教練邱耀宇表示，全力以赴，目標突破季軍最佳隊史成績。

中華隊成員以應屆畢業生為主，當中有4名國二升國三生曾乙喆、林敏慶、莊子濬、蘇子進，自7月中展開為期一個月的培訓，這段時間與不少高中、大學，甚至成棒隊進行練習賽，將強度拉高，考量到傷勢跟近況，最終割愛汪家丞、游子慶兩人。

投手群有3名140公里球速以上的火球男，包括「左右護法」劉任右、楊曜丞，兩人在6月華南金控盃選拔賽就曾被測到146公里，余念孝也有140公里水準，加上吳昊翔、莊子濬也有137、138公里球速，不乏快速球投手，至於功能性則有側投楊至皓、左投吳昊翔、劉任右，類型算是充足。

中華隊陣中有三大火球男劉任右（中）、楊曜丞（左）、余念孝（右）。 二重國中／提供
中華隊陣中有三大火球男劉任右（中）、楊曜丞（左）、余念孝（右）。 二重國中／提供

邱總提到，主力投手規劃劉任右、楊曜丞、楊至皓、吳昊翔、羅師騁、余利亞、余念孝7人，可先發、救援，劉任右、莊子濬、楊曜丞三人則會兼具二刀流角色，比較吃重。

打擊棒次將視近況而定，楊曜丞、蘇子進可望是前兩棒人選，中心棒次則有劉任右、謝昱全、石正侑等人，而指定打擊(DH)可能是曾乙喆、莊子濬等人，邱耀宇說，學生球隊容易不穩定，「確實」最重要，穩紮穩打，教練下達的暗號要執行成功。至於守備方面，主戰捕手預計由黃世堯擔綱，林敏慶則是二號捕手，原則上各位置至少都有2人輪替。

中華隊總教練邱耀宇是生涯首次執掌U15兵符。 二重國中／提供
中華隊總教練邱耀宇是生涯首次執掌U15兵符。 二重國中／提供

新北市二重國中拿下本屆U15組訓權，邱耀宇過去是青棒強權穀保家商教頭，經驗豐富，這是生涯首次執掌U15兵符，他說，要在短時間掌握各選手特性不簡單，得靠全體教練分工合作，包括首席教練蘇瑋傑、投手教練劉劭威、體能教練呂宗恩以及兩名客座教練何凱翔、楊敏鴻，自己身為執行教練，關鍵調度要在0.0幾秒就下決定，的確是一大挑戰。

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