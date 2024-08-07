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中職／誇張長打及壘打數 陳晨威助猿維持暴力本色

聯合新聞網／ Tzuyi
陳晨威本季三壘安打排名聯盟第一不稀奇，連全壘打都高居聯盟第五、全隊第一，以誇張的壘打數幫助球隊維持火力。 聯合報系資料照片
陳晨威本季三壘安打排名聯盟第一不稀奇，連全壘打都高居聯盟第五、全隊第一，以誇張的壘打數幫助球隊維持火力。 聯合報系資料照片

今年的中華職棒賽事常出現拉鋸戰，讓比賽更加刺激。不過戰績上基本還是分為兩大群組，統一7-ELEVEn、中信兄弟及樂天桃猿無論上、下半季都暫居前三的領先地位，因此全年度來看，與後段班的富邦悍將、味全龍及台鋼雄鷹，存在一定的勝場差。

最讓人出乎預料的是成軍後逐年進步而且去年奪冠的味全龍，今年淪為後段班，僅優於新同學台鋼雄鷹。另外令球迷感到驚奇的則是被稱為「全猿逃走」的樂天桃猿，在主將陳俊秀跳槽，陳禹勳郭嚴文等球員戰力外之後，無論投、打都還能保有競爭力，讓他們能長期保持5成勝率，戰績還是在領先群，依舊是晉級季後賽的熱門球隊。

樂天桃猿在除舊佈新後，之所以能保持競爭力，除了陳柏豪彌補牛棚戰力，讓他們在被挖牆腳後，意外賺到終結者。另一方面，就是他們從Lamigo時期開始就一直有亮眼的養成功力。桃猿常有奇兵竄出，或是原本的主將更上一層樓，打出大爆發的成績，像是2022年的成晉、林立及去年的梁家榮。

今年成績大躍進的球員是開路先鋒陳晨威，他業餘時期被認為攻擊能力有限，加上只有普通的長打能力，主要為速度型球員。不過來到職棒後，他早已顛覆球探報告，加上遇到打擊年的加持，很快就繳出不錯的打擊成績，並成為主力球員，還榮獲2019年新人王殊榮。不過他的打擊穩定度不足，因此偶爾會被下降二軍，或調到後段棒次調整。

從打擊率來看，陳晨威雖然本季與上季沒有太明顯變化，但內容可是大不相同。目前球季才進行約三分之二，他累計的壘打數就逼近去年數據，而且目前高居聯盟第三，僅次於全壘打轟不停的魔鷹及吉力吉撈．鞏冠。這主要來自於他能將球擊得更遠，加上他的快腿，讓他已經跑出雙位數的三壘安打，還有他的全壘打數也大幅增加。

當恐怖的速度加上優秀的打擊技巧，陳晨威只要上壘就很有機會是上得點圈，無形中幫助球隊獲得更多得分機會。 聯合報系資料照片
當恐怖的速度加上優秀的打擊技巧，陳晨威只要上壘就很有機會是上得點圈，無形中幫助球隊獲得更多得分機會。 聯合報系資料照片

目前陳晨威已經累計10次三壘安打，雖然還不及生涯最多的13次，與張正偉保持的單季最多15次也還有些距離。不過這已是自瘋狂打擊年過後，再度有球員打出雙位數的三壘安打，而且球季還沒結束，還有持續向上累積的機會。這可足證明陳晨威不想只安於成為速度型球員，在攻擊技巧上仍持續精進，把球打得更深遠且落點更好，加上快腿造就更多壘打數。

當有更多的有效攻擊及更好的擊球掌握度，陳晨威打擊時也更加得心應手，因此出現令他自己都感到「意外、不小心、運氣好」的成績。他今年不單只有三壘安打的增加，他的全壘打數更是跌破眾人眼鏡，目前已累計8轟，已是生涯新高。在聯盟排行已是第5，比朱育賢、陳俊秀、林泓育廖健富、劉基鴻等還多，更是打贏樂天桃猿及富邦悍將全隊，完全顛覆眾人印象。

桃猿本季痛失陳俊秀沒造成太大影響，因為陳晨威火力大幅度提升，二、三壘打和全壘打都不少，成為暴力猿打線今年最恐怖的打者。 聯合報系資料照片
桃猿本季痛失陳俊秀沒造成太大影響，因為陳晨威火力大幅度提升，二、三壘打和全壘打都不少，成為暴力猿打線今年最恐怖的打者。 聯合報系資料照片

對於樂天桃猿而言，頓失打線領袖之一的陳俊秀後，許多中生代球員表現都下滑不少，影響團隊成績。但陳晨威繳出令人意想不到的長打數及高壘打數，加上原本就有很強勢的盜壘表現，等於他只要上壘，幾乎就有一半機率是得點圈打擊，還有更長進的火力，讓桃猿以另一種方法，仍維持暴力本色，依舊是極具競爭力的球隊。

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