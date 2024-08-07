台灣職籃兩聯盟合不來 PLG紅利用盡

台灣職籃PLG、T1兩聯盟合作不成，繼續各自努力。PLG 6隊剩4隊，T1更名TPBL台灣職籃大聯盟重新集結共有7隊，兩聯盟都要面對各種嚴厲挑戰和市場考驗。

PLG走3迎1，走了攻城獅、夢想家、國王三支人氣球隊，加入原T1台鋼獵鷹，目前有富邦、領航猿、鋼鐵人、台鋼四隊。TPBL走1迎3，台鋼跳船轉台PLG，夢想家、國王、攻城獅加入，另外還有中信、雲豹、海神、台新。

幾個數據、背景、市場營銷、聯盟文化非常關鍵

1、攻城獅、國王、夢想家是PLG上季(2023-24賽季)票房第2-4名，僅次富邦。其中國王是上季PLG總冠軍球隊，攻城獅和夢想家是主場最熱鬧兩支人氣球隊，失去三支實力、人氣兼俱球隊，PLG過去四年建立品牌、形象和人氣基礎都會受到考驗。

2、領航猿上季票房PLG六隊墊底，台鋼票房在T1墊底，鋼鐵人上季PLG票房第5，也是後段班，PLG原本創造的主場形勢和各球團成功營銷基礎，只剩富邦這隻領頭羊。

3、富邦正在老化、換血，戰力陡降，上季富邦無緣四強季後賽，PLG三連霸業寫下句點，富邦在PLG三支夥伴球團都需要很大提升和努力，路很艱難。

4、PLG過去四年的成功、形象、主場熱力是多方面累積出來，不是單靠某個人、某支球隊、某套行銷戰略。攻城獅在新竹、竹科企業資源人氣得天獨厚，充滿感染力。夢想家從彰化到台中，一直有自己凝聚力和超人氣氛圍。國王上季場均觀眾4809人，排PLG第3，逼近攻城獅5174和富邦5742，國王是總冠軍球隊，人氣、市場和形勢正在上升。失去這三支戰力、人氣、主場氛圍、票房都很成功球團，PLG新賽季在經營、行銷和網路關注力都有極大考驗。

中華男籃歸化球員吉爾貝克(高柏鎧)與夢想家續約。 圖/ PLG+球團提供

5、TPBL重新整合原本兩聯盟球團，新會長、新組織、新成員凝聚成隊，從各城市主場出發，雲豹、國王是兩支新科總冠軍級別球隊，中信、海神、台新極具競爭力和戰力，夢想家、攻城獅都是人氣、主場經營有成頂級球團，未來賽事精采度、比賽內容、主場營銷、人氣票房和對戰組合、網路聲量，更有機會創造形勢。

6、攻城獅、夢想家、國王會選擇離開PLG，俗稱「跳船」，顯示過去四年PLG在組織結構和中央決策和諧幾乎「名存實亡」。過去四年攻城獅一直跟聯盟有不同立場、主見，甚至對立，夢想家一直在走自己的路，有自己的堅持，國王立場和態度跟攻城獅很接近，對於PLG聯盟主導性、決策很有意見。PLG這次分裂嚴重，也是台灣籃球長期以來「各自為政、貌合神離」縮影。

7、T1聯盟過去三年營銷、形象、市場稱不上成功，但也沒有太差，各球團都很努力創造主場形勢和網路聲量、關注力。台新球團成軍第一季就打進總冠軍賽，雲豹整合第一年就成功奪冠，現在TPBL又成功整合三支人氣主場經營非常成功夢想家、攻城獅、國王，中信原本就是財力、實力兼俱球團，海神在高雄插旗三年，上季票房場均5635人T1排第1。

8、PLG和TPBL票房數據多少都有灌水，組織、動員、企業贊助、跨界合作佔很大比重，但氣氛好、主場形勢誘人、創造熱鬧景象、引發關注力和網路討論，這都是台灣職籃未來紮根站穩腳步很重要基礎。

前領航猿中鋒沃許本轉戰TPBL新北國王。 新北國王／提供

2024台灣職籃市場趨勢仍是PLG、TPBL兩聯盟對抗局面，各自努力、各有優勢、各擁堅持。其實兩聯盟這樣的對抗、競爭、比較是最好的提升機會，市場會有最嚴厲考驗，球迷可以有自己選擇，兩聯盟也能各自努力改革提升，這是台灣職籃最好的競爭模式。

PLG過去吃「紅利」時代已經結束，T1過去「跟隨」時代也走到終點，TPBL必須要有新氣象新格局新作為，讓人眼睛一亮，才能創造更美好更有指標性台灣職籃新世代。