中職／不可或缺綠葉 統一獅陳重廷小螺絲釘大功用

【撰文・鄧心瑜】

陳重羽（左）、陳重廷兄弟一起穿上獅隊球衣，同步展開職棒生涯。統一獅隊提供

陳重廷在2017年選秀會上第二輪獲選，當時獅隊第一輪指名是哥哥陳重羽，雙胞胎在前兩輪雙雙獲選，成為當時最大話題，不過進入職棒初期，兩兄弟走向不盡相同，陳重羽獲得大量一軍機會，陳重廷多在一、二軍間游走不定，不如自己預期。進職棒前因一次世大運失誤而飽受抨擊，害怕被注視目光，也曾納悶為何球迷對他特別不友善，後來終於懂得轉換念頭，無論如何增強自己才是最重要，以大量訓練為基底，慢慢修正與調整，今年球季一度站上打擊王寶座，這個球季前71場無缺席，全勤打卡持續中，重要性不言而喻。

世大運夢魘跟進 職棒養成抗酸體質

陳重廷曾是世大運國手。聯合報系資料照片

陳重廷職棒生涯前期歷經波折， 2017年世大運在台灣舉辦，引起全台關注，不過棒球項目中，陳重廷在中華對南韓之戰發生在三壘遭牽制出局，成了左右比賽勝負關鍵，一時之間遭受大量謾罵，世大運結束後向球隊報到，批評聲浪沒有因此停歇，反而變本加厲，「那一、兩年真的會害怕別人眼光，又剛好是剛進職業，影響更大，會覺得是不是做錯什麼？真的這麼差嗎？」

再加上從業餘到職業銜接不良，打不出教練團期待表現，過往在大學時期是文化大學先發主力，但踏進職棒才發現棒球沒這麼簡單，「講直接一點大學以前只會拉打，沒有管太多揮棒動作，只覺得能打出安打就好，大學安打多、不容易被三振，但到職棒發現以前模式是無法應對的，滿衝擊，發現竟然打不到球了。」

沒有打擊成績、輿論攻擊多，對陳重廷來說是雙重壓力，前三年大多在一、二軍徘徊，長時間低潮難熬，到2020那年告訴自己要放手一搏，「那年有點受不了自己這樣下去，就放手一搏吧，或許是真的豁出去了，不想管別人眼光、只專注在球場，剛好有打出一些成績。」2020全年84場出賽，打擊率0.287是歷年新高，打出生涯年水準一吐怨氣，「找不到方向前進時，是餅哥（林岳平）、（高）志綱賢拜、阿廣（周廣勝）從旁鼓勵、指導，慢慢知道該怎麼去應對比賽，懂得場上策略性。」

也或許是前幾年訓練有素，讓陳重廷現在能以沉穩心態面對場上波瀾，「現在不會因為打得特別好就自認很厲害，告訴自己無論好與壞，要做的事情都一樣。」曾經覺得不公，球迷似乎特別愛針對他的失誤多加評論，如今已能用玩笑心態看待流言，還笑稱自己「pH值」比較低，很能抗酸，「（劉）育辰教練跟我說過，手都沒有一樣長了，要怎麼做到公平？慢慢接受這些評論，無法改變別人，就要改變自己思考。」

內野替補首選 守備成長有目共睹

統一獅陳重廷場上防守。聯合報系資料照

開季至今，陳重廷與邱智呈、林安可是隊上唯三全勤選手，總教練林岳平透露，從春訓時教練團就將他設定為今年最主要內野手之一，「一開始就知道（林）子豪有傷，因此必須重用重廷，今年給他比較多機會是因為他就是我隊型裡面的棋子，就是我比賽中要出現的戰力，沒有他會不好打。」尤其在今年內野接連少了林子豪、林靖凱、黃勇傳三名主力，陳重廷重要性直線上升，「重廷看起來不是很起眼的選手，也不是那種很有英雄命、球隊非他不可的角色，但你可以看到選擇落空時他永遠都在，缺二壘他可以，有陣子缺游擊他也可以，任何短缺都是能穩定出賽人選。」

守備一直是陳重廷自我要求重點，過往發生令人費解失誤，自己也不斷想改進，「之前會覺得守備壓力很大，甚至影響到打擊，後來透過玉木（朋孝）、阿廣教練做練習，發現守備透過練習是能好轉的。」陳重廷進一步解釋，傳球一直以來較無自信，「以前覺得我的丟球會影響到接球，比如說知道在某個位置接球會導致接下來不好出手，因此刻意選擇另一種接球方式。」今年春訓以前，特地找陳重羽陪同練習，尋找正確傳球感覺，靠大量練習形成肌肉記憶，「之前丟不好是因為習慣像外野手一樣用扣球方式出手，但當疲勞時會感覺無法加壓到想要位置，而產生失控，多問、多看傳球好的人，有想法後不斷嘗試並摸索方法。」

統一獅隊陳重廷打斷球棒。統一獅隊提供，

因為打、守容易出包，酸民以「雷弟」作為代稱，甚至連自家總教練也會開玩笑叫他「陳雷」，林岳平說，「但他厲害的是願打願挨，大家罵他、責怪他都能承受，比賽依然能正常發揮，成為功臣也不驕傲，現在有美技也會失誤，出包頻率愈來愈少，這就是進步。」

陳重廷2021、22年擔任內野工具人，二、三、游都有守備紀錄，合計守備率分別為0.917、0.955，去年接受玉木教練魔鬼訓練，守備率提升至 0.963，今年以二、三壘為主，守備率0.977已是新高，「在玉木教練監督下守備確實有在進步，老實說他對我真的特別凶，阿廣教練會在旁邊協助、鼓勵我，一個嚴厲、一個安撫，久了看見成長。」

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