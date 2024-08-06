強勢美國隊巴西如何擋？法國戰加拿大 內部紛亂問題難解

除了美國隊外，加拿大是本屆奧運擁有最多NBA球員核武器，自然也是被外界看好的奪金熱門，特別是去年世界盃美國老大哥還敗給楓葉國，無法站上頒獎台，寫下難堪一頁，也讓兩隊在奧運殿堂的可能交手備受關注。

不過由於8強分組的關係，美國與加拿大要對決只能打到最後金牌戰了，在此之前，兩隊都要先歷經8強洗禮。美國隊時隔28年面對巴西，大概也沒人重押巴西扳倒美國隊；至於加拿大則是要和東道主法國正面交鋒，就賽前氣氛和小組賽的發揮來看，兩隊顯然不在一個檔次，但一戰決生死的壓力，仍可能帶來有別於以往的激烈對抗。以下透過分析，展望這兩組對戰的可能發展。

加拿大VS法國

八強第三戰，東道主法國將出戰奪牌大熱門，曾經的殖民地加拿大。雖然地主球迷殷切期盼能為主辦國留下一面獎牌，但法國隊近況實在不佳，兼且還有將士失和的隱憂；反觀長期計劃而團結的加拿大，以死亡之組A組三戰全勝的姿態前進八強，已然被認為是美國最大之一的假想敵。

加拿大展現奪金企圖。 法新社

能在死亡之組全勝而退，加拿大本屆的戰力底蘊可見一斑。他們並非無懈可擊，小組賽事中仍顯現了禁區相對薄弱的問題，也導致初期常與對手陷入纏鬥，三戰也都並非大捷。

但擁有僅次於美國的多達10位NBA球員，他們也以類似美國的球風持續挺進，即使禁區不如人，加拿大堪稱打出迄今所有參賽球隊中，最強勢、最有魄力的後場防守，不斷能打出壓迫與防守反擊，加上充裕深度帶來的體力優勢，有10位球員場均10分鐘以上，7位超過19分鐘，從而帶來全場近乎不墜的高強度。

一字排開，火箭布魯克斯（Dillon Brooks）、雷霆多特（Luguentz Dort）、MVP候補雷霆王牌亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），乃至其表弟灰狼亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker），盡皆是在NBA賽場都受到肯定的鎖級防守者，每場施予對手後場源源不斷的逼防與干擾，這正是加拿大團隊戰力的最大優勢與基礎。

但更令人驚豔的是進攻端。由亞歷山大領銜國家隊王牌，他證明了其打法在國際賽依舊可行，儘管每場都被重兵看防，依舊能以58.1%高命中率，打出場均19分4助攻1.7抄截1.3阻攻的全能表現，唯一能挑剔的大概是罰球準度。

亞歷山大、巴瑞特和布魯克斯組成加拿大三叉戟。 路透社

更重要的是，亞歷山大並不孤獨。暴龍隊的巴瑞特（RJ Barrett）與火箭隊布魯克斯，皆延續去年世界杯於國際賽的不俗表現，繼續在奧運成為王牌背後的兩大火力支援。

前者場均21分3.7助攻，三分命中率高達45.5%，小組賽最低也有16分，且場場命中率超過五成，表現質量兼具；布魯克斯場均也有14.3分，更以全隊最高的6成三命中率，每場投進2顆三分球，讓加拿大無須擔心亞歷山大被針對後，就無人能跳出得分。

在最後一場險勝西班牙的比賽中，溜馬隊後衛奈哈德（Andrew Nembhard）亦挹注全場第2高的18分，即使小組賽手感相對低迷，金塊穆雷在短暫場均19.5分鐘內，亦能提供4.7助攻的組織能量，幫助球隊即使亞歷山大不在場上，仍能維繫攻勢的串聯。

這也讓加拿大提升了對球隊的自信，受訪時亞歷山大明快的回覆，關於是否想奪金的提問，他說「當然。不想輸，6勝0敗」。

加拿大全隊擁有10名NBA現役球員。 法新社

反觀法國，狀況實在不盡理想，被德國輕鬆擊敗、在爭議聲中才險勝日本，與巴西其實也是靠主場優勢，方能相對體面的取勝，但三戰中有兩場得分不到80，完全凸顯了他們本屆進攻慘淡的困境。

法國主帥柯萊特（Vincent Collet）的策略與調度，持續引發爭議，表現不佳進一步讓人質疑其執教，他卻似乎只顧著一昧強硬的鞏固其權威，而非內部好好溝通，先是公開批判溫班亞瑪（Victor Wembanyama）打法有問題，停球太多，要多傳球。

之後面對後場大將佛尼爾（Evan Fournier）針對球隊貧攻的批評：不能只著眼半場防守，現代需要進攻（他更多指的是要能打出攻守轉換），柯萊特也只是嚴厲的指責這只有佛尼爾自己這樣想，而這言論遺憾且不可接受，他需要為此負責，回頭繼續大談自己的防守要求，卻仍無法回應關於進攻乏力的部分，甚至只能講著對手雖是高位種子，但現在雙方打平從0開始，對方比較虧這種幹話。

大戰之前，法國隊內部浮現不安陰影。 路透社

法國明明擁有超級天才溫班亞瑪與戈貝爾（Rudy Gobert）傲人雙塔，替補還有亞布塞萊（Guerschon Yabusele），說是禁區戰力領跑奧運都不為過，問題在於籃球本質多半還是個由後場傳給前場發揮的運動。

問題從熱身賽迄今，法國隊的後場表現實在太差，這正是導致溫班亞瑪要更多接球、停球甚至持球進攻的原因，與其讓後場處理球，不如他自己來主導更有效率，亦或者被迫得接手球權，事實上他也傳出全隊最高場均3助攻。

其他後場主力，老將德科洛（Nando De Colo）已經無甚影響力，上季於NBA遭雪藏的佛尼爾效率也大降（場均命中率僅32.1%），尼利基納（Frank Ntilikina）依舊讓人失望（命中率同樣僅35.7%），相對於加拿大極度強勢的後場攻防（場均失誤得分22.3分，本屆之冠），很難不幫法國提前捏好幾把冷汗。

小組賽真能有效提供雙塔支援的，大概當屬老將貝頓（Nicolas Batum）以及側翼球員柯爾迪尼耶（Isaia Cordinier），除了期盼佛尼爾趕快回神，八強賽也許法國得賭上一把，乾脆讓側翼頂替更多徒勞無功後衛時間，想辦法擴大禁區組，尤其是溫班亞瑪（場均17分10.7籃板2.7抄截與2阻攻）的禁區統治（場均二波進攻居冠），同時間看看雙塔能否給予內線進攻多於三分的加拿大，更巨大的箝制，從而嘗試抓住那些微的勝利契機了。

法國隊仍未完全展現雙塔效應。 法新社

美國VS巴西

8強賽最後壓軸出戰的是美國VS巴西，儘管美國並非完美，這仍是一場毫無懸念之戰。

你可以挑剔小組賽中美國還不到100分的部分，安比德（Joel Embiid）持續在FIBA規則與法國觀眾的噓聲中迷失，表現不佳，柯瑞（Stephen Curry）少了量身訂製的掩護體系配合，手感近況也不太理想，當這兩位持續先發卻於進攻端建樹不多，取而代之的就是防守端被針對的批評聲浪；你當然也可以認為美國三場勝利不夠摧枯拉朽，從而表達失望。

安比德的表現和角色定位持續受質疑。 路透社

不過這些之外，一切都運作良好。「皇帝」詹姆斯（LeBron James）持續扮演串連一切的團隊基礎，場均14.7分6.7籃板7.3助攻，繳出2分球21投17中的可怕效率：「死神」杜蘭特（Kevin Durant）則依舊是一切窒礙時的終極解方，場均19.2分鐘就砍下16分，命中率分別是離譜的63.6/71.4/90.9，各位觀眾，「220俱樂部」。

在兩大巨星分掌攻勢的起點與終點之間，一眾年輕小將亦稱職扮演強勢防守、攻守反擊以及三分投射的工具人角色，愛德華（Anthony Edwards）場均全隊最高16.7分，三分命中率高達53.8%（場均2.3顆）。

布克（Devin Booker）不遑多讓，場均10.3分4.3助攻，三分命中率是更高的55.6%（場均1.7顆），這兩位加上懷特（Derrick White）與哈勒戴（Jrue Holiday），持續給予對手源源不斷的後場壓迫，即使換防長人，也都能盡力擋住第一波錯位，透過團隊掩護整體身材問題。

美國隊具備最好的陣容深度。 法新社

更不得不提藏在二陣的禁區雙塔戴維斯（Anthony Davis）與阿德巴約（Bam Adebayo），本屆奧運先發縱有不盡理想之處，美國完全無須擔憂，待對手先發跟己隊先發戰至開始疲憊，每每再用戰力不遜先發的二陣直接輾壓對手替補，或體能已經下滑的先發，這就是近幾年美國奧運的必勝法。

戴維斯與阿德巴約這組防守與籃板更加強勢的雙塔，搭配愛德華等後場窒息防守，以及無解殺器杜蘭特，往往直接拉開比數，這也是為何這四人高居全隊正負值前四名的原因。

從調度、時間分配乃至大量失誤，也明顯可見美國隊離全力發揮，還有很大的距離。即便如此，只有奪金別無其他選項的他們，仍對所有對手保持警惕。

八強賽面對巴西，總教練柯爾（Steve Kerr）依舊保持如臨大敵心態，「他們的身體素質非常好，我認為是小組賽中進攻籃板第一的球隊（實際上次於南蘇丹），他們還有很多非常優秀的射手，所以我們必須為他們的身體素質和投籃做好準備。」

柯瑞(左)仍在尋找外線手感。 路透社

的確，數據上來看巴西有些值得注意之處，小組賽第二高的場均13個進攻籃板（而這是美國隊的弱項之一，對手進攻籃板共多出16個），為球隊額外爭取許多球權，6名不同球員場均得到8分或以上，團隊三分球命中率高達 45.3%，場均命中11球，有許多經驗豐富且冷靜的成熟老將加持。

但這仍無法改變球隊僅剩一位現役NBA球員的懸殊天賦差距，以及團隊場均僅僅80.3分的現實，對比之下美國隊場均得分可是高達105.7分，遑論這些數據是面對哪些對手而打出，參考價值有多高？

當然，身為局內人的巴西球員，絕對不能未戰先降，對日本一戰攻下33分，素有「巴西杜蘭特」之稱的長手怪前NBA球員卡巴克洛（Bruno Caboclo）仍有著對奇蹟的一絲期盼，「如果我們能在拉脫維亞的第一節三分球8投8中，對日本上半場三分球13投11中，誰能阻止我們夢想我們可以重複一些事情」。

巴西的三分攻勢和進攻籃板是兩大利器。 法新社

他說的沒錯，巴西一眾三分射手，著實驚人，三大得分主力卡巴克洛、班尼特（Vítor Benite）與孟德爾（Leo Meindl）、以及指揮官胡塔斯（Marcelo Huertas）的三分命中率皆超過5成，問題是面對的是美國，還能有這種準度嗎？以及就算可以複製，防守平平的巴西，又能守得住美國一波又一波的如浪攻勢？

對美國來說，看點大概只在於最後能贏幾分，以及是否能持續修正改進小組賽過多的場均14.3次失誤，讓球隊磨合的更好了。