德國大軍攻守兼備希臘難抗衡 塞爾維亞戰澳洲擁絕對優勢

奧運男籃即將進入八強戰，陸續為各位讀者提供四組對戰的分析參考，孰優？孰劣？以及有哪些看點，就從前兩戰的德國對戰希臘，以及塞爾維亞對決澳洲的剖析說起。

德國VS希臘

去年世界盃冠軍德國，繼續往奧運奪牌的目標，大步向前。從去年世界盃到現在的奧運，兩大賽事仍保持不敗金身（11勝0敗），小組賽期間，並且低調地打出所有球隊中最好的防守數據，從去年夏天到今年夏天，不變的是它們的堅強與自信，誠如即將面對的小組賽，中前鋒M.瓦格納（Moritz Wagner）依舊說道，「我們一直充滿信心，我們不會失敗。」

德國確實有這個喊話底氣，儘管小組賽中不乏法國這般對手，小組賽中德國的表現，與其他隊伍完全是不同層級，迄今三戰120分鐘內，德國落後的時間不到4分半鐘，最大落後僅僅4分，更締造奧運對手最低命中率，僅僅41%，場均失分亦僅73.7分。更可怕的是，這還不是德國真正100%發揮的實力，無怪乎已經與加拿大，被視為美國奪金最大的假想敵。

但不僅僅是防守，進攻端小組賽他們以+47的淨勝分，所以能排名僅次美國的八強第2種子。

由兩位NBA球星領銜，F.華格納（Franz Wagner）以場均21.7 分暫居球隊得分王（小組賽第3），外掛5籃板2助攻1.7抄截與1阻攻的全能發揮，當然還有從去年到現在的指揮官與領袖，場均19.7分9助攻的施羅德（Dennis Schroder）。

誠如F.華格納所稱讚，「除了金牌之外，他（施羅德）今年夏天不為其他任何事情打球，我認為這提高了其他人的水平」，在施羅德的領導之下，德國持續攻城掠地。

泰斯捍衛禁區功不可沒。 法新社

除此之外，由M•瓦格納、泰斯（Daniel Theis）和邦加所組成的鋒線陣容，兼具經驗、力量與深度，也為球隊奠定了更好的穩定性基礎，三人場均皆有至少10分4籃板。

泰斯於對法國之戰負責主防溫班亞瑪（Victor Wembanyama），成效令人印象深刻，邦加並且每場還能以70%的離譜三分命中率，投進2.3記三分球，德國繼世界盃後，再次向世人宣示他們的團隊天賦與輪替深度。

希臘於小組最終戰6分差擊敗澳洲，也為自己打出了一條通往八強之路，的確也證明了這一屆的希臘，足稱安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）加入國家隊以來，實力最堅強的一次。但坦白說，在「字母哥」之後，希臘陣容與他的天賦差異實在太大，儘管安戴托昆波絕對仍會是場上最強的球員，要擊敗團隊戰力明顯高出一籌的德國隊，機會著實渺茫。

唯一支撐這機率不是0的原因，終究還是以場均27分暫居奧運得分王，同時間7.7籃板3.7助攻1.3抄截支撐著整支球隊的那隻「希臘怪物」。

對澳洲關鍵一勝，安戴托昆波完全打爆對手禁區（11投8中拿下20分），不斷吸引多重包夾，從而幫助了隊友提升表現，對缺乏高度的加拿大，更以高命中率與不斷製造犯規罰球，狂砍34分。

「希臘怪物」安戴托昆波能否撕裂德國防線。 路透社

但眼前的德國，是一支禁區深度、高度都更佳的球隊，更有能耐帶給安戴托昆波重重困難，八強賽希臘絕對需要更多來自外圍的其他隊友奧援；遺憾的是，現在仍看不出來，有人能撐起這個角色。主控卡拉列斯（Nick Calathes）雖然持續高助攻，命中率卻極為慘淡，曾經打過NBA的「雙帕帕」主力，帕帕亞尼斯（Georgios Papagiannis）命中率同樣平庸，帕帕尼古拉烏（Kostas Papanikolaou）也僅三分命中率較為出色。

簡而言之，除非能上演一些奇蹟（尤其是三分外線），希臘大概終將負於安戴托昆波的孤立無援。

塞爾維亞VS澳洲

這或許是八強戰中，兩支球隊實力最接近的對戰組合，某個程度來說，這兩隊卻也是小組賽中相對不盡人意的兩支勁旅。

約柯奇影響力依舊強大。 歐新社

塞爾維亞自熱身賽以來，整合程度就一直不算太好，甚至未必強於去年世界盃奪銀隊伍，陣容中外圍火力的不穩定（對南蘇丹三分命中率高達52.4%，對到美國卻僅僅24.3%），無法將約柯奇（Nikola Jokic）的威力發揮至最大，是其中一個原因，球隊因此先是大敗給美國，對南蘇丹也得一路纏鬥到第四節，方告勝出。

另一邊，澳洲雖以A組第二勝出，但在「死亡之組」裡，其實也跟除加拿大以外的其他兩隊一樣，都只拿下區區一勝，晉級靠的僅是勝分差，對於一支擁有本屆奧運第3多NBA球員的隊伍來說，實在也不甚理想。

塞爾維亞的好消息是，整體狀態有倒吃甘蔗的勢頭。球隊第二把交椅波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）於對南蘇丹一戰狂轟30分，三分球9投6中還外掛8助攻，同時也把自己送上了國家隊史得分王。

團隊則締造今年奧運單場最多的31次助攻，且近兩場比賽皆拿下95+得分，在此之前球隊於奧運前15場比賽，得分都未逾95分。約柯奇亦成為國家隊史首位單場至少20分10籃板的球員，團隊命中率更高達60%，這些都象徵著塞爾維亞看似有所改善的近況。

反觀澳洲，確確實實地落入賽前預測的困境之中，在米爾斯（Patty Mills）老去之後，雖然吉迪（Josh Giddey）較去年世界盃更有扛起新生代一哥的模樣，球隊老化且缺乏足夠強勢進攻點的問題，依舊未能改善。

效力於火箭隊的蘭德爾（Jock Landale）場均17.7分暫居全隊最高（另外還有9.7籃板3.3助攻），但其中有許多來自進攻籃板後的二波得分，以及始終更多得靠隊友傳球。

波格丹諾維奇(中)表現漸入佳境。 法新社

後場頭號得分手的吉迪場均15分6.7助攻，但命中率不足5成，儘管三分神準，也仍有後期體力的疑慮；球隊依舊相當倚靠老大哥米爾斯。但要知道他現在命中率只剩下35.1%，完全已經無法跟全盛期相比，球隊卻還需要他幫忙扛，就知道進攻端的問題有多大。

對希臘一戰最後拉尾盤，甚至還要靠整個奧運幾乎都沒出賽的老將戴拉維多法（Matthew Dellavedova）充當奇兵，外界一直有疑慮的青黃不接的過渡問題，亦的確存在。

面對塞爾維亞，澳洲甚至會陷入陣容針對性的麻煩。蘭德爾帶有侵略性的身體對抗，可能為約柯奇帶來些不舒服，但就如對希臘一戰算上包夾，澳洲相對平凡的禁區，都無力阻止希臘怪物，澳洲對塞爾維亞的崩壞，很可能仍從禁區難以招架場均18.7分11籃板7助攻2抄截的「小丑」肆虐開始。

尤其進入八強，約柯奇理當會上場更多時間，從而延燒到外圍；儘管「The Boomers」的後場防守，無論從經驗或技術，理應都不太可能再像南蘇丹一般，三分球被投到超過50%。

另一方面，塞爾維亞強硬兼具身材的後場防守，是他們近年的一大優點（只差了點運動天賦），這剛好又打到現階段澳洲陣容持球天賦不夠出色，持球發動點亦不夠多的難題，一旦吉迪與米爾斯被重兵看管或表現不佳，團隊進攻往往也就跟著陷入乾旱，只能拚籃板與防守。

澳洲期待米爾斯再瘋一次。 法新社

球隊一字排開，除了繼續祈禱米爾斯能重現早先於熱身賽狂砍28分，率隊擊敗塞爾維亞的「澳洲王」身手，猶能期待的大概只剩丹尼爾斯（Dyson Daniels）與艾克森（Dante Exum），但他們需要同時於攻守兩端皆提供相當高品質的支援，進攻端打出NBA級球員該有的貢獻，防守端嘗試降低波格丹諾維奇的影響力。

一如先前對美國一戰的低效表現，塞爾維亞同樣受持球進攻點不多問題困擾，唯兩大主將表現非比尋常，如此一來才有機會延續球隊上屆東京奧運的銅牌榮耀。