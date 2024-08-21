中職／中信兄弟江坤宇X岳東華 黃金二游築鐵網

【撰文・鄧心瑜】

2023年堪稱二、游守備年，去年江坤宇110出賽僅6失誤、守備率0.988再度刷新由自己保持的中職游擊守備紀錄；二壘手李凱威、岳東華競爭激烈，守備率分別0.993、0.990雙破聯盟紀錄，兩人皆僅發生4E，李凱威憑藉較多出賽數與守備機會，以較佳守備率完成二壘金手套連霸，岳東華今年捲土重來，目前68場出賽僅僅出現兩次失誤，守備率高達0.994，隊友江坤宇雖因傷僅45場出賽，不過僅1失誤，守備率是0.996高標數字，要挑戰史無前例游擊金手套五連霸。

一隊出一個穩定二壘或游擊已不容易，中信兄弟手握聯盟頂尖二游組合，令人羨煞不已，兩人默契如何養成？平常又是怎麼相處？一起來聽這對二游組合說分明！

（以下訪談以名字縮寫，東：岳東華／坤：江坤宇／編：採訪組）

個性互補成搭檔 有對方在最安心

江坤宇陣守游擊大關。聯合報系資料照

Q：對對方第一印象？

東：他很厲害，是厲害的學弟，才高中畢業生而已，基本功非常好，接傳跟反應都很強。

坤：第一印象覺得東華很凶，因為我才高中剛畢業，大家都是學長，看到他的時候都滿嚴肅，覺得看起來就很凶，學長們在旁邊鬧的時候才發現原來東華不是很凶的人。

東 ：我們是球場上比較嚴肅。我是喜歡先觀察，看學弟個一兩天，阿坤一開始很安靜。(編：那時候有想帶壞他嗎？)沒有啦，會走偏的人就是會走偏，他比較好的是過一段時間就開始放開，知道我不凶啦，會鬧我們了。

坤：我一開始都不敢講話，後來發現學長們都很好玩，隨便講話都沒關係。

Q：跟對方搭配起來有安心感嗎？

東：我應該特別有感覺，因為他很固定、搭配比較多二壘手，而我比較常受傷，今年難得的是他因為受傷有下二軍，我搭配其他人的時候，不是其他人不好，而是順暢度會不同，傳球一直以來都是我的強項，他臨場穩定很高，我知道他會接到就很安心，只要出手就知道他一定會接好。

坤：比較有感是雙殺，因為有些比較難接難傳的球，要拚速度的那種，不管我丟二壘丟到哪裡，他都有辦法很快處理，不一定是我要丟很準，就算有一點小偏差，他都能幫我處理起來。

岳東華飛撲守備。中信兄弟隊提供

Q：說說對方的守備特色？

坤：他的動作比較華麗一點，做起來很漂亮，我的比較基本功，他不管怎樣困難的球都做很好，飛撲也很好看，是身體條件很好才能做到的。

東：預判吧，擊球瞬間他的移動很準，都是直覺，雖然有時候還是會有落差啦。

坤：對啊，有時候球擊出來我們會跑不同邊，比如我往三壘跑、他往一壘跑，結果只是擦棒球，我們會互看啊，想說球到底應該會飛哪裡，互看然後笑。

東：就問說到底會打到哪裡，快還是慢啊，我看怎麼有點快？之類的。

坤：很常是對方打者揮空或界外，就是有揮棒動作之後互看對方，彼此說覺得算是快還是慢，算是場上小互動吧。

編：還有哪些場上互動呢？

東：還有鬧裁判啊，鬧二壘審，有時候太緊張的時候就跟裁判說說話，「喇低賽」那種， （張）展榮裁判長最好聊，比較親切啦，（江）春緯前輩也很好，因為他們都很好笑，看到我牙齒就先露出來了。

坤：我們還會偷偷觀察裁判，其實每個裁判都有不同動作習慣，大家也可以觀察看看，說不定會找到一些小祕密。

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