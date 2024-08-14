中職／經典感動撼心弦 張育成狀元郎掀藍色風暴

【撰文・鍾亞芳】

2023年經典賽不論是兩發振奮全台全壘打，或是賽後無緣晉級不甘心淚水，張育成留給球迷滿滿感動將持續下去，今年選秀以狀元之姿加入富邦悍將，為中華職棒帶來更強頂尖對決。

張育成世界棒球經典賽表現令國人感動。美聯社

幼時大哥張進德加入學校球隊，家中另外4個男生陸陸續續跟著加入，當時張進德就是球隊一軍級選手，張育成一開始加入時只有二年級，球隊練習時，就在旁邊跟著玩，回到家中五兄弟與爸爸用報紙黏成紙球，一起享受你丟我打天倫之樂，「那時家鄉只有棒球，籃球、足球什麼都沒有，通常是爸爸投球、小孩打擊，我們還有捕手，其他兄弟就要去接球、撿球，很好玩。」

火力天賦藏不住 張家兄弟前後旅美

張家五兄弟張進德、張育成將在富邦悍將隊攜手，圖片左起為當時國小5年級的張承駿（原名張進龍）、6年級的張進德、4年級的張育成。聯合報系資料照

稚嫩年紀展現滿滿天賦，張家兄弟投打兼備，當時便是中華隊常客，尤其張育成頻頻在國際賽以凶猛打擊表現自我介紹，為未來埋下精采伏筆。家中五兄弟除了老四張育凡，張進德、張承駿、張育成及張偉聖 4人開啟棒球生涯，老大張進德帶頭，3位弟弟一路循著他的腳步成長、前進，張進德、張承駿及張育成3人按排行都只差1歲，不論在學校或球隊都能夠互相關照，張育成笑說：「小弟（張偉聖）就比較可憐，我們都畢業他才進學校。」兄弟攜手扶持，在棒球路上大步邁進。

張進德青少棒時期就吸引不少國外球探關注，2011年自台中高農（興大附農）畢業後與美職匹茲堡海盜簽約，展開旅美路，當時高一的張育成投、打、攻、守表現皆相當優異，同樣是許多國外球團鎖定觀察對象。2013年初，張進德連兩年獲邀大聯盟春訓，是多數美媒看好海盜農場新星；太平洋彼岸，同年張育成即將脫離青澀校園生涯，自高一起便是打、攻、守兼修三拍子好手，與張進德一樣，早就是許多國外球團鎖定觀察選手，最終由克里夫蘭印地安人（守護者前身）以50萬美元合約簽下，此金額在當時僅次陳金鋒、林子偉，為台灣旅美野手第三高紀錄，來自寶島東部棒球少年，意氣風發踏上築夢之路。

旅外辛酸無人知 為夢想獨自努力

張育成大聯盟生涯從印地安人隊開始。法新社

2013年除了張家兩兄弟，包括李振昌、陳俊秀、江少慶、王維中、胡智爲、林子偉、朱立人（吉力吉撈．鞏冠）與陳品學等人，至少20位台灣選手在美職系統奮鬥，目前味全龍總教練葉君璋當時為印地安人新人聯盟投捕教練，旅美熱潮在台灣持續發燒，從新聞報導關心旅外球員表現，成為台灣球迷每日待辦事項。背負著前程與球迷期待，離鄉背井為夢想打拚，然而在不同文化、陌生語言兼具高度競爭環境，沉重心理壓力，沒有經歷過的人無法體會箇中滋味。

「語言不通最辛苦，沒辦法溝通、沒辦法聊天，從一開始去國外，就覺得是自己一個人，跟隊友一天聊不到10句話，如果真的要旅外的話，要有可以忍受孤獨的心理準備，那邊的隊友不會真心把你當朋友，做好自己的事，想要什麼目標就努力追求，在那邊語言很重要，實力也很重要，國外就是看實力，如果打得比他們突出，他們會稍微尊重你，如果你表現不好，他們會欺負你、看不起你，當著你的面『聊天』，以為你聽不懂就說不好聽的話，其實我都聽得懂，球隊可能就你一個亞洲人，拉丁（美洲）人很多，所以也沒辦法講什麼。」

張育成曾在紅襪隊打球。法新社

在台灣同齡間是頂尖選手，到國外高手雲集環境除了面對強力競爭，還要適應全然陌生文化，幸好當時小聯盟系統不少台灣選手，學長如李振昌、陳俊秀等人都會鼓勵後輩，同期赴美逐夢的吉力吉撈、江少慶、陳品學及翻譯互相陪伴，艱苦旅外生涯稍有甜味調劑，張育成笑說：「還好第一年打得還可以，也還好有他們陪伴，當初才有辦法堅持下去，沒有他們的話，搞不好更早就回來了吧。」在美國春訓時多與陳品學、江少慶與朱立人成為室友，4位對棒球懷有憧憬大男孩為未來打拚，互相激勵打氣，童心未泯創造不少獨一無二珍貴回憶，熱血回憶點綴彼此歡聲笑語。

張育成在小聯盟逐年往上爬，2016年高階1A敲13轟，首度單季雙位數全壘打，在高手如雲競爭環境展現強韌實力；隔年一口氣升至2A，來到更頂尖層級，表現絲毫不遜色，這季126場出賽440打數97安打包括24轟，前一位有此水準台將，是富邦悍將現任總教練陳金鋒，1999年於高階1A擊出31轟，11月球隊將張育成放進40人名單，不讓其他隊在規則五選秀挑走這顆未來之星。

張育成效命光芒隊時期。美聯社

2018年季前獲大聯盟官網評選為印地安人季前30大新秀第6名，不少美媒同樣看好其發展，預估未來有機會站穩大聯盟，這年3A開季，技術與能力幾乎已是大聯盟等級，就差適當機會，這年在3A繳出127場出賽457打數擊出 117安打，為旅美期間單季最多安紀錄，其中包括13轟，連3季都有雙位數全壘打表現。

2019年各界看好大聯盟開季，雖因手指受傷影響，是金子總會發光，6月29日印地安人內野手Jose Ramirez請育嬰假，張育成終於等到升上大聯盟通知，9月10日面對洛杉磯天使，大聯盟第15場出賽擊出全壘打，成為第四位在大聯盟開轟台灣球員，這年28場出賽73打數擊出13安打有1發全壘打；2020年新冠疫情爆發，美職賽季大受影響，直到7月23日才開打，每隊僅進行60場例行賽，這年張育成在大聯盟留下10場出賽紀錄，這兩年大量旅美球員因疫情影響發展決定返台，曾是春訓室友的江少慶及朱立人留下給張育成滿滿祝福，帶著在美職打拚珍貴回憶回到台灣。

富邦悍將隊張育成為中華職棒帶來更強頂尖對決。聯合報系資料照

2021年張育成在春訓熱身賽單場雙響砲，好表現受各界關注，並在印地安人開幕戰擔任先發一壘手，成為台灣首位開幕戰先發野手，這年他在大聯盟89場出賽237打數擊出54安打包括9發全壘打，單季出賽數、全壘打數都是台灣球員新紀錄，8月底連3戰開轟，遠在地球另一端台灣球迷也為他大力喝采。

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