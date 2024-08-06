中職／擁高勝率及百萬象迷優勢 中信最適合認養大巨蛋

中信在上週末大巨蛋主場的3連戰橫掃富邦，下半季戰績來到10勝6敗，以率先拿到10勝的氣勢暫居第1名，朝季後賽邁進，相反地前一週單週全勝的富邦，卻在上週同樣舉辦主題日的大巨蛋3連敗給中信，單週全敗，從龍頭掉到第4名的位置。

大巨蛋從開季至今已進行了27場中職例行賽及2場明星賽，例行賽部分以中信參與20場為最多，其中主場就有8場，如果再加上9月底的2場，中信今年共有10場主場在大巨蛋舉辦，與味全並列最多，而以所有相關數據來看，如果未來有球團要認養大巨蛋，那中信是最適合的球隊。

中信上週末在大巨蛋的3連戰吸引近7萬5千人進場。 聯合報系資料照片

中信本季在大巨蛋打了20場比賽，拿到15勝5敗，勝率高達7成5，是除了在天母的全勝之外戰績最佳的球場，不過天母只有3場，相對來說大巨蛋的樣本數較值得參考，也可以說大巨蛋是中信的福地，上週的3連戰如首場擊中標竿的逆轉全壘打，或是週日九局下半連4支安打向對手說再見，無論如何總是有辦法贏球，打線方面場均得5.15分高於整季平均的4.89分，投手場均失分3.9分也低於整季的4.15分，在大巨蛋的投打表現都優於其他球場。

大巨蛋的場租、水電、工作人員等場地成本比其他球場高上許多，甚至在相關活動上所需的花費，如邀請賽後演唱嘉賓的費用等也都更高，因此如何獲得相對應的收益來與成本相抗衡及賺取盈餘，是未來有意認養大巨蛋的中職球隊的最大考量點，這點對於中信來說是不需要太擔心的問題，百萬象迷是球團最好的後盾，從上週末3連戰總進場人數高達74681人就看得出來，3日的單場34506人也創下中職史上單場進場人數新高，可見得中信球迷進大巨蛋的意願很高，與現有的主場台中洲際球場比較，洲際場均進場人數為6157人，比去年衰退12.5%。

中信在大巨蛋主題日邀請韓星泫雅演出，創下單場進場人數新高。 聯合報系資料照片

今年職棒熱潮比去年更熱，但洲際球場進場人數不增反減，一大原因當然就是大巨蛋的啟用，除了室內球場，有冷氣且無畏下雨颳風之外，便利的地點更是大巨蛋的絕佳優勢，洲際球場不管離台中車站或高鐵站都有一段距離，加上周邊生活機能不佳，以居住北部為多的象迷或許會因時間、金錢成本及舒適度等而選擇就近的大巨蛋進場觀看，反正中信在大巨蛋也有將近30場左右的出賽，除非特殊的主題日才會選擇去洲際，如此一來，洲際進場人數減少是理所當然的事。

周思齊的引退賽將於9月底在大巨蛋舉辦，預計會再創進場人數新高。 聯合報系資料照片

現有的大巨蛋雖然進場人數屢創新高，但相關設備離日本幾個曾舉辦國際賽事的巨蛋球場還有一段差距，中信在近期主題日投入的資源讓人見到或有投入這座球場經營的可能性，中信大可借鏡讀賣新聞集團在21年取得東京巨蛋20%股份而參與球場經營的作法，當年季後東京巨蛋就以百億日圓進行了史上最大規模的改建，將外野螢幕擴增至原來的4.4倍，其他座位及設施也有所改善，相信近年去過東京巨蛋的球迷朋友都有深刻的印象，這當然也是要球團母公司能直接參與球場的經營才有辦法快速做到的事，另外，大巨蛋未來勢必是許多國際賽舉辦的場地，中華棒協與中信高層是同一人，在場地協調方面也能更有效率。