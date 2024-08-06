離譜他媽給離譜開門 白襪20連敗恐成史上最爛隊伍

這一篇寫起來心情沉重，美西時間上周五接到編輯台點菜，要我撰稿芝加哥白襪隊的連敗事件，當時該隊以85敗進入周末，這也是他們連續第18敗，比5月22日至6月6日連輸14場還慘，只是，周六、日又各吞一敗，慘遭明尼蘇達雙城隊剃光頭，將連敗記錄推進到20場，現有陣容到底有多爛？可能比我們想像糟，上回白襪13連敗是發生於100年前，所以美國媒體正討論，這支隊伍恐是史上最爛陣容，

白襪隊本季戰績27勝87負，是現代大聯盟史七支連輸20場或以上的球隊之一，這是自1988年巴爾的摩金鶯隊以來，首支一勝難求的隊伍，離歷史最長連敗僅差三場，2003年底特律老虎隊已經夠爛，但人家前110場輸81場還比白襪隊少，這支陣容勝率2成37，尚不及19世紀末的隊伍，當時球季短、球隊少，只有1916年運動家隊2成35勝率更糟，白襪隊如何爛到如此離譜？我們可以說高層挖空陣容無底線，透過一筆又一筆交易讓自己坦到底，目前觀之，要追上1962年紐約大都會隊40勝120敗有可能！該季160場球隊勝率2成50，往後白襪隊只要拿12勝36敗，就可以39勝123敗寫下新猷，這是任何一支球隊不想的紀錄，假設往後拿10勝40負，就會在勝率刷過1916年費城運動家隊，白襪隊現有不少數據成調侃對象，拿下難堪紀錄，

白襪戰績持續探底，全隊怎麼看都不對勁，尤其在通過交易大限後更加沒力，如今一敗又一敗的拿可望成為史上最爛隊伍。 美聯社

2024年白襪隊驚人之處，在於他們陣容並不這麼差，打出這種成績球隊老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）和他的管理團隊應該羞愧，其實現有不少認真球員、其他隊想要的球員，包括金手套和銀棒獎中外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）雖沒打出最佳一年，但仍夠優秀，先發投手克羅謝（Garrett Crochet）是排名前三的投手，復活浪人、31歲的費德（Erick Fedde） 給白襪隊帶來穩定的投手戰力，白襪隊投手群靠這兩人撐著，根據FanGraphs的WAR勝利貢獻值，白襪隊投手在大聯盟排第18，防禦率在30支球隊排第29，只領先於科羅拉多洛磯隊，然而，即使是白襪隊周一的4.81雖然差但非歷史之最，過往十年可排出數十種更差組合，然而，野手表現就很糟糕，白襪隊打線加權創造得分（Runs created）74低於聯盟100的平均值，全隊只有羅伯特和范姆（Tommy Pham）可期待，其他均表現不佳，不過范姆日前已被換到紅雀了。

白襪陣中仍有幾位可用之兵，要不是有這些大將如克羅謝(圖)撐住的話，相信目前任何一支3A隊伍都比他們好。 美聯社

防守更差亦是弊端，防守得分（DRS）白襪隊丟超過60分，比聯盟第二差球隊多一倍，讓白襪隊成為2002年該統計數據以來最差的球隊之一，造就白襪難看的內容，正常雙殺變成失誤、軟弱的外野高飛球因滾到牆邊變了三壘安打，捕手常將好球變成壞球，並允許跑者頻頻盜壘得逞，他們看起來非常接近一支不像大聯盟的隊伍，根據FanGraphs的WAR披露，白襪隊在本世紀是總體野手WAR數據最差球隊的四倍，隨機選一組3A球員來比，可能會產生比白襪還好的成績。

此外白襪還是運勢最差的球隊之一，延長賽戰績是3勝8負，球隊內部的氣氛不佳，在交易截止日前某一名球員離隊後，白襪隊轉播人員稱這是「可喜可賀的一天」，白襪隊上次贏世界大賽的總教練吉恩（Ozzie Guillén）抨擊，認為這些人沒好到其他隊伍想吸收，球迷在推特（Twitter，現稱X）因球隊混亂而感絕望，感覺球員在場上痛恨彼此，ZIPS預測系統顯示，白襪本季有望獲得比任何一支球隊少的勝場，締造現代史最糟一季，白襪隊2023年是可怕的61勝101敗，2024年如今很可能吞下124敗，可確定的是往後與白襪對戰的對手勢必全力以赴，誰都不想成為被祭旗止敗的那一支隊伍。

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遇上這樣的慘況，白襪球迷也只能苦中作樂。 影片來源：Sox On 35th推特