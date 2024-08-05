韋伯完封、史奈爾加碼無安打 巨人將重演73年前的奇蹟？

健康就是最大的財富——不，這不是在講什麼人生的大道理，而是道奇在今年最痛的領悟。季前所有人都認為有大谷翔平、山本由伸及葛拉斯諾（Tyler Glasnow）三尊大神加入的道奇今年勢必一騎絕塵劍指總冠軍。然而在例行賽剩下不到兩個月的此時此刻，道奇戰績卻「僅排」全聯盟第五，而且只領先同區二三名的響尾蛇與教士五場勝差，這當然是因為有傷兵在作梗。MVP野手貝茲（Mookie Betts）久假不歸、傷勢好壞只有天知道的山本由伸，再加上老將孟西（Max Muncy）多年來首次進場大修…族繁不及備載的傷兵導致道奇在交易大限前還忙於挖東牆補西牆，渾然沒有一隻冠軍隊的樣子。

既然上天執意要降大任於道奇讓他們多嘗嘗「勞其筋骨，空乏其身」的苦頭，原本只能指望跟在道奇屁股後頭分點外卡餅乾屑的國聯西區「三小強」自不能客氣而是要爭氣了。在道奇七月份打出連洛磯（13勝15敗）都不如的國聯倒數第四戰績（11勝14敗）後，以18勝8敗位居全聯盟第一的響尾蛇與13勝10敗的教士13勝10敗正準備大步迎頭趕上，而排行老四戰績一直在五成上下打轉的巨人也沒閒著。先是王牌投手韋伯（Logan Webb）趕在七月最後一天投出完封勝，幫助巨人拿下近六戰的第五勝。兩天後，兩屆塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）更接力演出生涯第一場無安打——這還是他今年加入巨人的第一勝。

本季低迷許久的韋伯對運動家投出完封勝。 影片來源：巨人官方YouTube頻道

史奈爾過去八年多的球員生涯中從未投滿八局。他上一次先發才剛刷新個人單場三振紀錄（15K），但也只投了六局就下場。而且直到春訓快結束才與巨人簽約的史奈爾本季曾兩度進出傷兵名單，開季更是先發六場場場被打爆，防禦率高達9.51，稱之為「最不可能投出無安打的男人」也不為過。儘管如此，交易大限前史奈爾的大名仍頻繁出現在新聞版面。原因無他，只因所有人都在看，季前處心積慮要贏得大谷與山本青睞卻一再被道奇攔胡、只能退而求其次改簽史奈爾與明星三壘手查普曼（Matt Chapman）的巨人會不會提前高舉白旗，把這一季打完有權跳出合約的史奈爾送上交易列車？

結果巨人雖然送走了表現不符預期的重砲手索勒（Jorge Soler）與去年入選明星賽但本季至今一直在養傷的先發投手柯布（Alex Cobb），但到頭來他們還是沒能下定決心扣下交易史奈爾的扳機，沒想到卻因此收穫了無安打這座「安慰獎」。更重要的是，這場無安打也算是給自去年至今一直處於失落狀態的巨人打了一劑強心針，讓只差一場勝利（昨天輸球後又多了一場）就能回歸五成勝率的他們頓感局勢仍大有可為。雖說分區冠軍多半還是沒戲，但落後外卡榜尾4.5場的差距絕非遙不可及。尤其接下來還有12場比賽要對響尾蛇跟教士，巨人再不濟攪局也是綽綽有餘。

史奈爾對紅人意外投出無安打比賽，應可激勵球隊向國聯外卡邁進。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

且將時光倒轉回73年前的8月5日，當時還在紐約的巨人跟今年一樣，正落後暫居國聯第一（當年兩聯盟各只有八隊，沒有分區）的布魯克林道奇隊多達9.5場。結果「進擊的巨人」最後44場例行賽一發不可收拾狂贏37場，終於在球季最後一天逼平道奇，並且在加賽第三場（當時是三戰兩勝制，前兩場兩隊戰成一比一平）九局下半最後關頭硬是靠六棒湯姆森（Bobby Thompson）的三分再見全壘打演出驚天大逆轉。湯姆森的這一擊後來被冠上「讓世界看見巨人」（Shot Heard ‘Round the World）的美名，直到今天仍被視為史上最傳奇的全壘打——而且沒有之一。

湯姆森在1951年10月3日的再見3分砲成為史上最傳奇的全壘打。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

浪花淘盡英雄，話說六月剛過世的名人堂成員梅斯（Willie Mays）正是當年那場比賽中湯姆森的下一棒。湯姆森擊出全壘打時正在準備區待命的菜鳥梅斯雖沒機會上場，但在此之後的21年巨人生涯裡梅斯轟了六百多發全壘打，在三年後的另一屆世界大賽中演出同樣大名鼎鼎的「那記接球」（The Catch），退休後梅斯被許多人視為史上最偉大的球員（同樣沒有之一），還獲頒美國平民最高榮譽的總統自由勳章，最終以93歲高齡蒙主寵召，像這樣波瀾壯闊的棒球人生實在也不差那隻全壘打了。為了紀念逝去的梅斯，巨人最近在球衣縫上他的背號（24號）紋章。雖說以現階段巨人的戰力，想要像當年老前輩一樣鹹魚翻生來場絕地大反攻有相當難度，但從他們留下史奈爾的舉措看來，巨人全隊上下顯然還沒有放棄打進季後賽的一線希望。

是非成敗轉頭空，在巨人橫跨三世紀長達一百四十餘年的隊史裡，他們曾以摧枯拉朽之勢贏得「光緒31年」（1905年）的第二屆世界大賽，也曾經歷過自1958年搬到舊金山後長達五十餘年一冠難求的黑暗期，直到21世紀才一發不可收拾，寫下連續三個偶數年必奪冠的傳奇一頁。在道奇、洋基等超級強隊的光芒掩蓋下，同樣背靠輝煌歷史的巨人近年來相形遜色不少。但老資格的他們目前仍保有一項紀錄——大聯盟史上累積最多勝的球隊（11,516勝）。至於久不復見王師的舊金山球迷何時能再看到巨人重返榮耀？著名棒球詩歌《凱西上場打擊》（Casey at the Bat）的經典名句或許是最好的解答：「希望永遠來自人們心中」（Hope Springs Eternal）。