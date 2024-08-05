中職／曾傳昇涉賭遭開除 別忽視背後潛在的危機

根據媒體報導，今年1月警方查獲士林一處民宅開設德州撲克賭場，賭客群赫見味全龍球員曾傳昇，日前遭士林地檢署以賭博罪起訴，消息一出，球界譁然。

持平而論，賭博並非十惡不赦的重罪，曾傳昇玩的是德州撲克牌，並沒有下注簽賭球賽，依照聯盟規章和球隊內規，頂多就是禁賽、罰款處分，應該不至於被開除，味全球團選擇壯士斷腕，快刀斬亂麻，直接解除合約止血，展現無比決心。

現在中華職棒最大的危機，在於職棒蓬勃發展，進場球迷愈來愈多，球員收入待遇提升，卻爆發一連串負面新聞，先是黃勇傳因欠債和違反球隊紀律遭釋出，接著是邱丹酒駕自撞遭開除，再來是曾傳昇涉足賭場被逮，同樣遭開除，當一個人富了，卻忘了自己曾經貧窮的樣貌，這就是中華職棒現在最大危機。

樂天桃猿外野手邱丹在季初因酒駕而遭到球團開除。 聯合報系資料照片

2009年球季結束中華職棒爆發「黑象事件」，連5年出現假球案，加上2008年球團高層直接涉入參與的「黑米事件」，中華職棒信譽宣告破產，比賽真實性飽受質疑，當時只要提到中華職棒，許多人的反應是「比賽打假的，有什麼好看？」

也因為如此，當時職棒從業人員做了許多努力，聯盟也制定相關規章，規定球員一旦進入球場禁止使用手機，而且手機要保持關機狀態，違者罰1萬元，禁賽1至3場，這也是防止假球案的一個手段。

然而，這個規定近年完全沒有嚴格實行，大部分球員賽前都在休息室使用手機，甚至比賽中也在用，但卻沒人管，也沒有處分，與其這樣，不如直接把規章這項條文拿掉，便宜行事。

中華職棒勿忘過去慘痛教訓，防止假球案再發生，否則很可能面臨收攤命運，賭博或許不是什麼滔天大罪，但目前現役教練和球員，到底有多少人在賭？因賭博導致欠債又有多少人？這一點聯盟和球團必須正視，畢竟過去中職就曾出現因債務問題鋌而走險，最終涉入假球案的例子。

La new熊曾在澄清湖棒球場掛出「恥」字大看板，告誡現役球員以假球案為戒。不過時間已過了很久，球團需要不厭其煩地提醒新進球員。 圖／聯合報系資料照片

當然，球員不是聖人，只是一般人，跟你我一樣也會犯錯，但過去中華職棒有太多「黑歷史」了，經過許多人的努力才恢復榮景，這段黑歷史不應該被遺忘，相對地，現役球員在前人種樹後乘涼，享有比前輩更好的待遇，就必須承擔更多責任，要更加克制自己的行為。

要說共同背負歷史共業顯得有些沉重，但現實的狀況雖不中意不遠矣，中華職棒的過去不堪回首，經不起再一次的衝擊，或許，祭出高道德標準是有必要的，千萬別忘了，這是球團高層（米迪亞暴龍）、教練和大批球員曾經涉入假球案的職業棒球聯盟，唯有用嚴格的標準對待每一位從業人員，才有辦法防患於未然，杜絕一切可能發生的風暴。