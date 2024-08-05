日職／中田翔失去昔日火力 立浪面臨連3年爐主危機

中日龍隊監督立浪和義今年進入帶兵第3年，也是他的合約最後一年，為了迎接這個背水一戰的賽季，在季前展開近年來罕見的大規模補強。尤其是，眾所周知中日龍隊的投手戰力在中央聯盟向來有一定水準，問題出在打擊，因此也把補強的重點放在打者，去年季後吸收多名過去有實績的打者，其中不乏個人獎得主。然而，這個球季即將完成100場例行賽，成效如何呢?

首先，看看團隊攻擊表現，團隊總得分229分墊底、打擊率0.236居第四，並沒有明顯改善。個人方面，最受矚目的是去年還在巨人隊出賽將近百場的中田翔。本季在中日龍隊出賽59場，留下0.218打擊率、4支全壘打、21分打點，OPS僅有0.576，與原本的預期有很大的落差。立浪監督想要藉由他擺脫長打火力不佳的期待也未能如願。因為畢竟中田翔去年儘管因為受傷以及與岡本和真並守一壘的關係出賽場數從前一年的109場減少到92場，但還是有0.255打擊率、15支全壘打、37分打點，他為了獲得更多出賽機會選擇執行自由契約轉隊到中日龍，加上中日龍也需要他的棒子。以他3度打點王的身手，對於苦於得分能力不足的中日龍隊來說，是求之不得的攻擊手。不過事與願違，中田翔轉戰中央聯盟的第2支球隊，發展並不順遂。

中田翔本季只有0.218打擊率、4支全壘打、21分打點，OPS僅有0.576，對中日龍的火力挹注成效相當有限。 擷圖自中日龍官方推特

另外就是41歲老將中島宏之，去年與中田翔還是巨人隊的隊友，中日龍隊看上中島宏之的是豐富的經驗以及關鍵時刻的代打能力。中島宏之去年在巨人隊僅僅出賽8場，還有0.278打擊率，尤其是得點圈打擊率高達0.500，2020年起的得點圈打擊率分別是0.296、0.385、0.308、0.500，因此對中日龍隊來說原本也是一名重要時刻的代打主力，但沒想到本季15個打席只有2次靠觸身球上壘，13個打數還沒有擊出任何安打，對這名41歲老將來說，處境相當尷尬。

另外就是28歲的外野手上林誠知，立浪和義期待他能恢復2018年球季在軟銀單季22轟的身手，但同樣表現不佳，只在一軍出賽39場獲得96個打席，留下0.205打擊率、1支全壘打、3分打點。即使安打王大島洋平今年出賽場次大減，上林誠知也沒有藉此卡到機會。中日龍隊的外野以全隊最多轟13支全壘打的細川成也以及2022年安打王岡林勇希為主。

轉隊新戰力之中機會最多、表現最好的反而是去年底被阪神戰力外釋出的外野手板山祐太郎，但他出賽也不過只有總出賽數不到一半的44場，繳出0.254打擊率、2支全壘打、11分打點。另外一名同樣從阪神戰力外吸收的內野手山本泰寬出賽62場，是新戰力野手之中出賽第一的選手，打擊率0.240、1支全壘打、7分打點，攻擊上的貢獻有限，不過他的守備能力不錯，提供了中日龍隊內野人員戰力上的支援。

今年是立浪和義3年合約的最後一年，由於過去兩年帶兵都墊底，因此轉隊新戰力的成效牽動到立浪和義下個球季的去留。不過目前0.446的勝率暫居第五，距離打進季後賽門檻的第三名阪神虎有8.5場勝差，與最後一名養樂多之間只有1.5場勝差，如果連續3年都墊底，恐怕立浪和義的烏紗帽要保住就會相當危險。