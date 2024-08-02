南蘇丹實在不簡單 繼續幫美國男籃做收心操

獨立建國13年，男籃國家隊組軍5年，第一次打進奧運，南蘇丹真沒什麼好輸好怕的。奧運四連霸，2024巴黎奧運挑戰五連霸NBA美國男籃，就有無限壓力，不但要贏球，還要贏得漂亮，許多關鍵比賽還不能贏太少，否則面子難看，酸言不斷。

眾星雲集美國男籃vs.名不見經傳南蘇丹，不管是奧運前熱身賽還是奧運分組預賽都是焦點中焦點。奧運前熱身賽美國男籃靠著前鋒詹姆斯最後突破上籃打進致勝一擊，才以101：100一分險勝南蘇丹，南蘇丹上半場還以58：44領先美國隊14分。

巴黎奧運正式開打，美國男籃與南蘇丹預賽同組，真是天意，美國隊沒有意外103：86小勝南蘇丹。這場球美國隊最多領先22分(第四節初)，上半場領先19分，老美輕鬆贏球，沒有再給南蘇丹任何機會。

美國男籃打出團隊好球輕取南蘇丹，特別是替補球員各個手感發燙。 影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports

面對南蘇丹這種「沒什麼好輸的」對手，俗諺「赤腳不怕穿鞋」，任何一個對手都要害怕。他們會用各種糾纏、身體對抗、無上限積極跑動，努力爭取每一場勝利，南蘇丹球員韌性過人，不怕NBA球星，無懼世界冠軍強權，他們更不擔心對手天賦或偉大成就，南蘇丹球員只想證明自己，享受競爭贏得比賽，並且為這個全世界最年輕國家和孩子帶來更多希望。

南蘇丹球員為國家、為自己，更為所有生活艱困年輕人而戰，這種鬥性和堅韌，無與倫比。透過籃球，南蘇丹年輕人可以找到更多出路和生活依靠，經由籃球，更多南蘇丹家庭、孩子可以對生活和未來有更大夢想、憧憬。對NBA美國男籃，南蘇丹超人鬥志、過人韌性，打死不屈堅定信念，他們為美國男籃上了另一堂課。

南蘇丹大前鋒奧莫特在對美國之戰攻下全場最高的24分，在眾多NBA球星之前輸人不輸陣。 美聯社

美國男籃不敢再掉以輕心

對南蘇丹這一戰，美國男籃專注打出最好防守，同時保持穩定三分命中率和贏球節奏。南蘇丹下半場沒輸，即使第四節一度落後22分，但老美很難擴大比分差距，南蘇丹前仆後繼，絕不放棄任何一次攻防機會，讓NBA美國男籃不敢掉以輕心。美國男籃此役三分球30投13中，三分命中率超過4成3，如果沒有穩定三分球支撐團隊進攻，老美打南蘇丹將非常辛苦。

嚴格來說，美國男籃對南蘇丹這場球傳導、戰術執行並不流暢，球經常停滯，導致進攻受阻。美國男籃必須打出更強悍、優質防守，同時有效控制失誤，詹姆斯單場失誤6次，柯瑞全場9投1中，其中三分球6投0中，美國隊全場失誤15次。如果不能打出更完美防守和控制失誤，美國男籃未來面對加拿大、德國、澳洲、塞爾維亞這種等級球隊，依舊會打得異常艱苦。

美國男籃射手柯瑞在對南蘇丹之戰表現失常，全場9投僅1中，三分球6投全摃龜，還好隊友阿德巴約和懷特手感極佳，兩人合計13投11中攻下28分。 美聯社

美國男籃得真正尊重每個對手

不分對手，不管強弱，不看天賦，2024 NBA美國男籃面對的對手，都不是 1992年奧運NBA美國男籃面對的對手，1992年奧運所有對手都是來朝聖、交朋友、看世界巨星，但2024年奧運所有對手都是想來踢NBA球星屁股，沒有人來跟你交朋友，只要老美不夠專注，大意輕鬆，防守鬆懈，NBA超級球星組成的美國男籃一樣會被翻船。

南蘇丹教會NBA美國男籃必須真正「尊重」對手和比賽，南蘇丹比賽從來沒有放棄，只有拚搏玩命和不斷衝擊對手。南蘇丹籃板球41：36領先老美，進攻籃板16：10領先老美，這就是南蘇丹籃球展現的堅韌，他們與眾不同。

南蘇丹沒有因為第一節就大幅落後而放棄比賽，全場持續拚戰不懈，抓住任何能反擊的機會。 美聯社

儘管南蘇丹輸了比賽，但南蘇丹用另一種方式為NBA美國男籃上課，在奧運舞台上展現更多神奇。