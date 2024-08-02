快訊

江蕙聽到了！蔣萬安二度喊話復出 二姐回應藏玄機

利益輸送疑雲未解 im.B吸金90億元案重創司法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南蘇丹實在不簡單 繼續幫美國男籃做收心操

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
美國男籃在奧運對南蘇丹之戰不再像熱身賽時贏得那麼辛苦，這當然是他們早已收起輕敵之心，全力以赴打好這場比賽的關係。南蘇丹雖然輸球，但仍然有相當不錯的表現，值得美國男籃趁機找出自己疏漏之處。 美聯社
美國男籃在奧運對南蘇丹之戰不再像熱身賽時贏得那麼辛苦，這當然是他們早已收起輕敵之心，全力以赴打好這場比賽的關係。南蘇丹雖然輸球，但仍然有相當不錯的表現，值得美國男籃趁機找出自己疏漏之處。 美聯社

獨立建國13年，男籃國家隊組軍5年，第一次打進奧運，南蘇丹真沒什麼好輸好怕的。奧運四連霸，2024巴黎奧運挑戰五連霸NBA美國男籃，就有無限壓力，不但要贏球，還要贏得漂亮，許多關鍵比賽還不能贏太少，否則面子難看，酸言不斷。

眾星雲集美國男籃vs.名不見經傳南蘇丹，不管是奧運前熱身賽還是奧運分組預賽都是焦點中焦點。奧運前熱身賽美國男籃靠著前鋒詹姆斯最後突破上籃打進致勝一擊，才以101：100一分險勝南蘇丹，南蘇丹上半場還以58：44領先美國隊14分。

巴黎奧運正式開打，美國男籃與南蘇丹預賽同組，真是天意，美國隊沒有意外103：86小勝南蘇丹。這場球美國隊最多領先22分(第四節初)，上半場領先19分，老美輕鬆贏球，沒有再給南蘇丹任何機會。

美國男籃打出團隊好球輕取南蘇丹，特別是替補球員各個手感發燙。 影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports

面對南蘇丹這種「沒什麼好輸的」對手，俗諺「赤腳不怕穿鞋」，任何一個對手都要害怕。他們會用各種糾纏、身體對抗、無上限積極跑動，努力爭取每一場勝利，南蘇丹球員韌性過人，不怕NBA球星，無懼世界冠軍強權，他們更不擔心對手天賦或偉大成就，南蘇丹球員只想證明自己，享受競爭贏得比賽，並且為這個全世界最年輕國家和孩子帶來更多希望。

南蘇丹球員為國家、為自己，更為所有生活艱困年輕人而戰，這種鬥性和堅韌，無與倫比。透過籃球，南蘇丹年輕人可以找到更多出路和生活依靠，經由籃球，更多南蘇丹家庭、孩子可以對生活和未來有更大夢想、憧憬。對NBA美國男籃，南蘇丹超人鬥志、過人韌性，打死不屈堅定信念，他們為美國男籃上了另一堂課。

南蘇丹大前鋒奧莫特在對美國之戰攻下全場最高的24分，在眾多NBA球星之前輸人不輸陣。 美聯社
南蘇丹大前鋒奧莫特在對美國之戰攻下全場最高的24分，在眾多NBA球星之前輸人不輸陣。 美聯社

美國男籃不敢再掉以輕心

對南蘇丹這一戰，美國男籃專注打出最好防守，同時保持穩定三分命中率和贏球節奏。南蘇丹下半場沒輸，即使第四節一度落後22分，但老美很難擴大比分差距，南蘇丹前仆後繼，絕不放棄任何一次攻防機會，讓NBA美國男籃不敢掉以輕心。美國男籃此役三分球30投13中，三分命中率超過4成3，如果沒有穩定三分球支撐團隊進攻，老美打南蘇丹將非常辛苦。

嚴格來說，美國男籃對南蘇丹這場球傳導、戰術執行並不流暢，球經常停滯，導致進攻受阻。美國男籃必須打出更強悍、優質防守，同時有效控制失誤，詹姆斯單場失誤6次，柯瑞全場9投1中，其中三分球6投0中，美國隊全場失誤15次。如果不能打出更完美防守和控制失誤，美國男籃未來面對加拿大、德國、澳洲、塞爾維亞這種等級球隊，依舊會打得異常艱苦。

美國男籃射手柯瑞在對南蘇丹之戰表現失常，全場9投僅1中，三分球6投全摃龜，還好隊友阿德巴約和懷特手感極佳，兩人合計13投11中攻下28分。 美聯社
美國男籃射手柯瑞在對南蘇丹之戰表現失常，全場9投僅1中，三分球6投全摃龜，還好隊友阿德巴約和懷特手感極佳，兩人合計13投11中攻下28分。 美聯社

美國男籃得真正尊重每個對手

不分對手，不管強弱，不看天賦，2024 NBA美國男籃面對的對手，都不是 1992年奧運NBA美國男籃面對的對手，1992年奧運所有對手都是來朝聖、交朋友、看世界巨星，但2024年奧運所有對手都是想來踢NBA球星屁股，沒有人來跟你交朋友，只要老美不夠專注，大意輕鬆，防守鬆懈，NBA超級球星組成的美國男籃一樣會被翻船。

南蘇丹教會NBA美國男籃必須真正「尊重」對手和比賽，南蘇丹比賽從來沒有放棄，只有拚搏玩命和不斷衝擊對手。南蘇丹籃板球41：36領先老美，進攻籃板16：10領先老美，這就是南蘇丹籃球展現的堅韌，他們與眾不同。

南蘇丹沒有因為第一節就大幅落後而放棄比賽，全場持續拚戰不懈，抓住任何能反擊的機會。 美聯社
南蘇丹沒有因為第一節就大幅落後而放棄比賽，全場持續拚戰不懈，抓住任何能反擊的機會。 美聯社

儘管南蘇丹輸了比賽，但南蘇丹用另一種方式為NBA美國男籃上課，在奧運舞台上展現更多神奇。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 羽球／戴資穎IG貼文羽壇女F4也關心 陳雨菲：妳真的很棒
▪ 羽球／「想跟妳說不要浪費票」網紅曝戴資穎心痛對話
▪ 羽球／「好想原地放棄自己」 戴資穎回想坐輪椅去醫院那天...
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚4強門票 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 NBA專欄 南蘇丹 巴黎奧運籃球 籃球專欄 美國

相關新聞

亞洲第一想在奧運拿1勝好難 日本男籃還是值得尊敬

日本男籃繼去年世界杯打出驚豔四技的亞洲第一後，本屆巴黎奧運再度讓全世界驚呼。日本在奧運小組籤運依舊很差，同組面對到具備奪牌實力的德國與地主法國，基本上賽前各界一面倒認為日本對戰德國、法國要拿下勝利的機

南蘇丹實在不簡單 繼續幫美國男籃做收心操

獨立建國13年，男籃國家隊組軍5年，第一次打進奧運，南蘇丹真沒什麼好輸好怕的。奧運四連霸，2024巴黎奧運挑戰五連霸NBA美國男籃，就有無限壓力，不但要贏球，還要贏得漂亮，許多關鍵比賽還不能贏太少，否

中職／劉基鴻、林凱威大低潮 味全陷奪冠隔年墊底危機

味全去年先是拿到下半球季冠軍，進而在台灣大賽中以4勝3敗擊退樂天，在重返中職一軍後的第3年就奪下總冠軍，超乎教練團及各界的進度預期，不過今年味全投打戰力遇到瓶頸，戰績一直在後段班起不來，遑論季前高喊的

大聯盟今年交易大限超冷清 最大贏家和輸家各是誰？

今年的大聯盟交易大限，趕在截止最後一刻，許多球隊紛紛動作，但市場公認最大的幾條魚，像是白襪的克羅謝（Garrett Crochet）、羅伯特（Luis Robert, Jr.），老虎的史庫柏（Tari

工期四個月、聖地一百年：阪神甲子園球場誕生秘辛

於1924年8月1日正式啟用的「阪神甲子園球場」，如今迎來一百周年。這座現今作為阪神虎隊的主場，同時也是夏春兩季日本高中棒球全國賽的比賽場地，連賽事本身都被暱稱為「夏季甲子園」及「春季甲子園」，可說是

水手救世主降臨 阿羅薩雷納盼用火力拯救死屍打線

水手本季的進攻效率有多差，從幾個簡單的數據就能知道：94的wRC+全聯盟第22、 .299的上壘率排名第27、27.8%的團隊被三振率為聯盟最差，難以想像這樣的成績是支角逐季後賽的球隊，差勁的進攻效率

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。