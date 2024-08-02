快訊

江蕙聽到了！蔣萬安二度喊話復出 二姐回應藏玄機

利益輸送疑雲未解 im.B吸金90億元案重創司法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞洲第一想在奧運拿1勝好難 日本男籃還是值得尊敬

聯合新聞網／ 林文
日本男籃在奧運對法國之戰差一點就能贏球，雖然最後在延長賽落敗了，但拚戰精神已經讓球迷非常感動，並維持了「亞洲第一」的尊嚴。 美聯社
日本男籃在奧運對法國之戰差一點就能贏球，雖然最後在延長賽落敗了，但拚戰精神已經讓球迷非常感動，並維持了「亞洲第一」的尊嚴。 美聯社

日本男籃繼去年世界杯打出驚豔四技的亞洲第一後，本屆巴黎奧運再度讓全世界驚呼。日本在奧運小組籤運依舊很差，同組面對到具備奪牌實力的德國與地主法國，基本上賽前各界一面倒認為日本對戰德國、法國要拿下勝利的機會非常小，但是這兩場球看下來，日本隊帶來的感動與啟發已凌駕於球賽本身的勝負。

日本隊連同東京奧運東道主身份，連續兩屆現身奧運殿堂。上屆奧運，日本男籃在小組賽三場盡墨，輸給斯洛維尼亞、西班牙與阿根廷，淨失分-66分，最終在男籃項目排名第11名，只贏過同屬亞洲區的伊朗。去年世界盃日本成長到奇蹟似地逆轉由馬卡南(Lauri Markkanen)領軍的芬蘭，並擊敗過維德角與委內瑞拉。今年奧運會這支宛如漫畫般走出來的熱血球隊更加精進，面對德法，已縮小和一級勁旅的差距到失分-24分。他們全力以赴每一球的拚戰精神，就像是真人版灌籃高手的寫照。

首戰日本對上德國，他們和擁有多名NBA戰將的世界盃冠軍德國一直保持在競爭範圍內的拉鋸，迫使德國直到第四節後半都不敢鬆懈，持續放上華格納(Franz Wagner)、施羅德(Dennis Schroder)等先發主力在場，足以證明日本帶給對手的威脅。雖然最終後繼無力輸了20分，但論內容而言，日本男籃近年實力的迅速提升，在奧運第一場賽事後就已令人訝異他們又進化了。

日本在奧運男籃首戰只輸給世界盃冠軍德國20分，這樣的差距已經是相當難得。 美聯社
日本在奧運男籃首戰只輸給世界盃冠軍德國20分，這樣的差距已經是相當難得。 美聯社

更誇張的是，絕對沒有人能料想到日本隊碰上地主法國竟能如此頑強，將士用命打出亞洲隊伍十多年來在國際舞台上最經典的史詩一戰。一個球，就差最後一個球的進攻與哨音，離比賽終了還有10多秒的時間，那是日本男籃最接近奧運殿堂一勝的時刻。只是結局如你我都知，最後令人扼腕的爭議性吹判著實讓人心碎，各種替日本抱不平的外媒討論，社群球迷的灌版留言也挽回不了差點見證歷史的一刻。延長賽氣力放盡的日本就這麼以四分之差惜敗法國，但這場足以牽動往後日本籃球發展的戰役其背後帶來更多的意義是，擁有偉大的實戰成績來支持日本長期且有系統的發展策略是非常成功的。

擁有兩大NBA鋒線渡邊雄太八村壘(Rui Hachimura)當然是他們能踏進世界舞台的最大武器，但是日本隊在巴黎奧運讓全世界看見他們國內的職籃環境是如何一步步壯大到自家培養出來的球員也有足以站上奧運舞台一戰的實力。像是角色球員196公分前鋒吉井裕鷹對上德國就有發揮奇兵的防守功效，而207公分中鋒渡邊飛勇迎戰法國也在防守端派上用場，其中賞了戈貝爾(Rudy Gobert)一記乾淨的飛身麻辣鍋更是令人起雞皮疙瘩。日本團隊光是總計前兩場對上德法，一共飆進28記三分彈，熱身賽對上塞爾維亞也轟了20顆，充分詮釋矮小球隊的極致打法。

日本男籃對法國之戰在攻守兩端都有非常優異的表現。 影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube頻道

史上最強的日本男籃能以亞洲第一的席次出現在奧運會上，這是日本籃壇政策縝密，接軌國際的遠大抱負逐一實踐的成果。他們面對著每次國際賽的缺陷而迅速做出修正，其強大的執行力反映在他們本土職籃有系統的改革上，造就他們球賽競爭水平的逐年提升。日本籃球發展從人才庫的向下扎根與培養，海外混血球員的發掘，職籃市場的資源整合，細膩的菁英分級制度，透過完整的商業化模型與球隊在地經營兼容並進，一步步壯大國內職籃素質與市場關注度，B. league成為亞洲頂級聯賽的每個背後細節都值得台灣籃壇深思與借鏡。

此外，雖然亞洲人種與白人、黑人的先天臂展、爆發力，身體對抗性還是有著無法忽視的差距，但河村勇輝的成功帶給更多小朋友希望。身高172公分的河村勇輝，憑藉著苦練外線，增加進攻射程威脅，靠著自己的速度去突破與穿針引線，他盡可能靠各項籃球技術去彌他在身高上的弱勢，去年世界盃的精湛演出也讓他聲名大噪，上季效力橫濱海盜的他平均繳出20.9分8.1助攻3籃板，今年巴黎奧會前更是破天荒的在沒有任何旅外經驗下獲得NBA曼菲斯灰熊Exhibit-10合約的青睞，將在9月赴美參加訓練營，踏上站上NBA的尋夢之路。而河村勇輝對上法國所寫下的29分7籃板6助攻，成為奧運21世紀以來第五位達成此成就的球員，與NBA前球星鄧恩、現役球星杜蘭特、唐西奇齊名，相信也能替他在接下的NBA挑戰之路做為更強而有力的背書。

河村勇輝(右)面對比他高50分的溫班亞瑪(中)毫不退讓，雖然沒能打敗對手，但已寫下史詩級的一頁。 路透社
河村勇輝(右)面對比他高50分的溫班亞瑪(中)毫不退讓，雖然沒能打敗對手，但已寫下史詩級的一頁。 路透社

日本科學化的訓練，紮實的基本功，精準的外線投籃水平，其完整的職籃體系培養，全球恐怕也沒幾個民族能做出這麼迅速的應變與軟硬層面全面提升。經過去年世界盃與今年的巴黎奧運，不管是日本自身展現出的強大韌性與團隊凝聚力，或者對手對他們的讚賞與尊重，相信日本男籃絕對有實力踏上一流的國際舞台並且站穩。真的非常期待日本下一戰對上巴西，能再次上演屬於他們的奇蹟籃球，助他們寫下歷史一勝力拼前進八強的機會。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 羽球／戴資穎IG貼文羽壇女F4也關心 陳雨菲：妳真的很棒
▪ 羽球／「想跟妳說不要浪費票」網紅曝戴資穎心痛對話
▪ 羽球／「好想原地放棄自己」 戴資穎回想坐輪椅去醫院那天...
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚4強門票 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 八村壘 巴黎奧運籃球 戈貝爾 日本 河村勇輝 渡邊雄太 溫班亞瑪 籃球專欄

相關新聞

亞洲第一想在奧運拿1勝好難 日本男籃還是值得尊敬

日本男籃繼去年世界杯打出驚豔四技的亞洲第一後，本屆巴黎奧運再度讓全世界驚呼。日本在奧運小組籤運依舊很差，同組面對到具備奪牌實力的德國與地主法國，基本上賽前各界一面倒認為日本對戰德國、法國要拿下勝利的機

南蘇丹實在不簡單 繼續幫美國男籃做收心操

獨立建國13年，男籃國家隊組軍5年，第一次打進奧運，南蘇丹真沒什麼好輸好怕的。奧運四連霸，2024巴黎奧運挑戰五連霸NBA美國男籃，就有無限壓力，不但要贏球，還要贏得漂亮，許多關鍵比賽還不能贏太少，否

中職／劉基鴻、林凱威大低潮 味全陷奪冠隔年墊底危機

味全去年先是拿到下半球季冠軍，進而在台灣大賽中以4勝3敗擊退樂天，在重返中職一軍後的第3年就奪下總冠軍，超乎教練團及各界的進度預期，不過今年味全投打戰力遇到瓶頸，戰績一直在後段班起不來，遑論季前高喊的

大聯盟今年交易大限超冷清 最大贏家和輸家各是誰？

今年的大聯盟交易大限，趕在截止最後一刻，許多球隊紛紛動作，但市場公認最大的幾條魚，像是白襪的克羅謝（Garrett Crochet）、羅伯特（Luis Robert, Jr.），老虎的史庫柏（Tari

工期四個月、聖地一百年：阪神甲子園球場誕生秘辛

於1924年8月1日正式啟用的「阪神甲子園球場」，如今迎來一百周年。這座現今作為阪神虎隊的主場，同時也是夏春兩季日本高中棒球全國賽的比賽場地，連賽事本身都被暱稱為「夏季甲子園」及「春季甲子園」，可說是

水手救世主降臨 阿羅薩雷納盼用火力拯救死屍打線

水手本季的進攻效率有多差，從幾個簡單的數據就能知道：94的wRC+全聯盟第22、 .299的上壘率排名第27、27.8%的團隊被三振率為聯盟最差，難以想像這樣的成績是支角逐季後賽的球隊，差勁的進攻效率

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。