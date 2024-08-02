亞洲第一想在奧運拿1勝好難 日本男籃還是值得尊敬

日本男籃繼去年世界杯打出驚豔四技的亞洲第一後，本屆巴黎奧運再度讓全世界驚呼。日本在奧運小組籤運依舊很差，同組面對到具備奪牌實力的德國與地主法國，基本上賽前各界一面倒認為日本對戰德國、法國要拿下勝利的機會非常小，但是這兩場球看下來，日本隊帶來的感動與啟發已凌駕於球賽本身的勝負。

日本隊連同東京奧運東道主身份，連續兩屆現身奧運殿堂。上屆奧運，日本男籃在小組賽三場盡墨，輸給斯洛維尼亞、西班牙與阿根廷，淨失分-66分，最終在男籃項目排名第11名，只贏過同屬亞洲區的伊朗。去年世界盃日本成長到奇蹟似地逆轉由馬卡南(Lauri Markkanen)領軍的芬蘭，並擊敗過維德角與委內瑞拉。今年奧運會這支宛如漫畫般走出來的熱血球隊更加精進，面對德法，已縮小和一級勁旅的差距到失分-24分。他們全力以赴每一球的拚戰精神，就像是真人版灌籃高手的寫照。

首戰日本對上德國，他們和擁有多名NBA戰將的世界盃冠軍德國一直保持在競爭範圍內的拉鋸，迫使德國直到第四節後半都不敢鬆懈，持續放上華格納(Franz Wagner)、施羅德(Dennis Schroder)等先發主力在場，足以證明日本帶給對手的威脅。雖然最終後繼無力輸了20分，但論內容而言，日本男籃近年實力的迅速提升，在奧運第一場賽事後就已令人訝異他們又進化了。

日本在奧運男籃首戰只輸給世界盃冠軍德國20分，這樣的差距已經是相當難得。 美聯社

更誇張的是，絕對沒有人能料想到日本隊碰上地主法國竟能如此頑強，將士用命打出亞洲隊伍十多年來在國際舞台上最經典的史詩一戰。一個球，就差最後一個球的進攻與哨音，離比賽終了還有10多秒的時間，那是日本男籃最接近奧運殿堂一勝的時刻。只是結局如你我都知，最後令人扼腕的爭議性吹判著實讓人心碎，各種替日本抱不平的外媒討論，社群球迷的灌版留言也挽回不了差點見證歷史的一刻。延長賽氣力放盡的日本就這麼以四分之差惜敗法國，但這場足以牽動往後日本籃球發展的戰役其背後帶來更多的意義是，擁有偉大的實戰成績來支持日本長期且有系統的發展策略是非常成功的。

擁有兩大NBA鋒線渡邊雄太、八村壘(Rui Hachimura)當然是他們能踏進世界舞台的最大武器，但是日本隊在巴黎奧運讓全世界看見他們國內的職籃環境是如何一步步壯大到自家培養出來的球員也有足以站上奧運舞台一戰的實力。像是角色球員196公分前鋒吉井裕鷹對上德國就有發揮奇兵的防守功效，而207公分中鋒渡邊飛勇迎戰法國也在防守端派上用場，其中賞了戈貝爾(Rudy Gobert)一記乾淨的飛身麻辣鍋更是令人起雞皮疙瘩。日本團隊光是總計前兩場對上德法，一共飆進28記三分彈，熱身賽對上塞爾維亞也轟了20顆，充分詮釋矮小球隊的極致打法。

日本男籃對法國之戰在攻守兩端都有非常優異的表現。 影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube頻道

史上最強的日本男籃能以亞洲第一的席次出現在奧運會上，這是日本籃壇政策縝密，接軌國際的遠大抱負逐一實踐的成果。他們面對著每次國際賽的缺陷而迅速做出修正，其強大的執行力反映在他們本土職籃有系統的改革上，造就他們球賽競爭水平的逐年提升。日本籃球發展從人才庫的向下扎根與培養，海外混血球員的發掘，職籃市場的資源整合，細膩的菁英分級制度，透過完整的商業化模型與球隊在地經營兼容並進，一步步壯大國內職籃素質與市場關注度，B. league成為亞洲頂級聯賽的每個背後細節都值得台灣籃壇深思與借鏡。

此外，雖然亞洲人種與白人、黑人的先天臂展、爆發力，身體對抗性還是有著無法忽視的差距，但河村勇輝的成功帶給更多小朋友希望。身高172公分的河村勇輝，憑藉著苦練外線，增加進攻射程威脅，靠著自己的速度去突破與穿針引線，他盡可能靠各項籃球技術去彌他在身高上的弱勢，去年世界盃的精湛演出也讓他聲名大噪，上季效力橫濱海盜的他平均繳出20.9分8.1助攻3籃板，今年巴黎奧會前更是破天荒的在沒有任何旅外經驗下獲得NBA曼菲斯灰熊Exhibit-10合約的青睞，將在9月赴美參加訓練營，踏上站上NBA的尋夢之路。而河村勇輝對上法國所寫下的29分7籃板6助攻，成為奧運21世紀以來第五位達成此成就的球員，與NBA前球星鄧恩、現役球星杜蘭特、唐西奇齊名，相信也能替他在接下的NBA挑戰之路做為更強而有力的背書。

河村勇輝(右)面對比他高50分的溫班亞瑪(中)毫不退讓，雖然沒能打敗對手，但已寫下史詩級的一頁。 路透社

日本科學化的訓練，紮實的基本功，精準的外線投籃水平，其完整的職籃體系培養，全球恐怕也沒幾個民族能做出這麼迅速的應變與軟硬層面全面提升。經過去年世界盃與今年的巴黎奧運，不管是日本自身展現出的強大韌性與團隊凝聚力，或者對手對他們的讚賞與尊重，相信日本男籃絕對有實力踏上一流的國際舞台並且站穩。真的非常期待日本下一戰對上巴西，能再次上演屬於他們的奇蹟籃球，助他們寫下歷史一勝力拼前進八強的機會。