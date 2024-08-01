大聯盟今年交易大限超冷清 最大贏家和輸家各是誰？

今年的大聯盟交易大限，趕在截止最後一刻，許多球隊紛紛動作，但市場公認最大的幾條魚，像是白襪的克羅謝（Garrett Crochet）、羅伯特（Luis Robert, Jr.），老虎的史庫柏（Tarik Skubal）和巨人的史奈爾（Blake Snell）等人，都因為母隊漫天喊價，或是再加上球員個人問題（像克羅謝就說，凡把他交易過去的球隊，都要先給他一筆續約，否則他十月就會罷工），所以都無法成交，使得今年的交易相對雨點較小。但還是有球隊補強有補到點上，也有球隊猶豫不決，讓我們盤點一下今年交易市場的贏家和輸家。

今年交易大限的贏家

洛杉磯道奇

在克羅謝和史庫柏都沒有動的情況下，道奇隊換來了可能市場上最好的先發投手弗萊賀提（Jack Flaherty），讓殘缺不齊的道奇先發輪值注入強心針。雖然去年他被紅雀交易至金鶯隊，下半季自責分率高達6.75，甚至最後降至牛棚，但今年的弗萊賀提改造成功，每九局三振率和保送率都是生涯最理想的一年，對被迫用很多新人先發的道奇來說，總算多了一位有經驗的先發輪值。

另外最近風雨飄搖的牛棚，也獲得火球男寇佩克（Michael Kopech）的補強。雖然他自責分率超過4，每九局的保送也高達4.9，但他的三振能力擺在那邊，生涯平均K/9值是10.0，對道奇起碼是個值得投資的新血。道奇野手近期也狀況連連，補進艾德曼（Tommy Edman）和羅沙里歐（Amed Rosario）兩位內外皆修的工具人，以及即將退休的外野吸塵器基爾邁爾（Kevin Kiermeier），而且沒有花上太高昂的代價，絕對是贏家。

艾德曼(左)和回鍋的羅沙里歐(右)都是相當實用且有經驗的工具人，道奇迅速提升野手板凳深度。 擷圖自道奇官方推特

雖然比起佛里曼（Andrew Friedman）以往的操作，今年道奇季中補強沒有那麼驚天動地，但他不愧是交易高手，還是有辦法從瓦礫中找到黃金。

巴爾的摩金鶯

每個人都知道金鶯隊最缺的就是先發投手，但總經理艾力亞斯（Mike Elias）拒絕當盤子，去滿足白襪和巨人的獅子大開口，只好退而求其次，分別從光芒和馬林魚找了艾佛林（Zack Eflin）和羅傑斯（Trevor Rogers）兩位即戰力。為什麼不挖弗萊賀提？去年的經驗讓他們怕極了。疲倦不堪的牛棚，也有了費城人的左右火球男多明奎茲（Seranthony Dominguez）和索托（Gregory Soto）幫忙，最後一刻到來的希曼尼茲（Eloy Jimenez）如果健康，是個長打威脅（上季的OPS+有201），但今年因為有傷，績效大打折扣，反正他今年合約就到期，不好用就丟吧。

金鶯換來艾佛林(左)和羅傑斯(右)兩位先發投手，雖然防禦率都超過4，但實力都不差，有改善的空間。 擷圖自金鶯官方推特

聖路易紅雀

去年跌至分區墊底的紅雀，今年在國聯外卡的射程範圍內，不過他們得修正三點：先發和救援投手，還有會打左投手的人（面對左投手OPS僅.633，大聯盟倒數第二）。他們向白襪挖來旅韓就是神的費德（Erick Fedde），馬上可以成為前兩號先發投手；讓36歲老將范姆（Tommy Pham）回鍋，他今年打左投手還是有OPS.848的實力，而且第一場比賽就貢獻了滿貫砲；牛棚從光芒要了亞歷山大（Shawn Alexander），雖然不是頂級補強，但起碼是個即戰力。而且這波操作，他們只送走了一個今年沒上場過的艾德曼，一個適應不良的卡爾森（Dylan Carlson），和兩個中段評價的潛力股。

范姆回鍋紅雀的第一個打數就是一支滿貫砲，實在是一個好兆頭！ 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

邁阿密馬林魚

新任總裁班地克斯（Peter Bendix）從他的光芒歲月中學到如何重建，根據ESPN棒球記者杜立德（Bradford Doolittle）的估計，馬林魚是在這波賣家中拿回最多潛力股的球隊，他們送走了齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、終結者史考特（Tanner Scott）和外野手迪拉克魯茲（Bryan De La Cruz），換回起碼七位頂級新秀，將重建之路走的堅決。

馬林魚大清倉之後換來一堆新秀，有機會讓重建之路走得更快一點。 擷圖自馬林魚官方推特

紐約洋基

一句話總結：齊澤姆，三場比賽四轟，兩場擔任三壘手的OPS高達2.245，比兩個大谷還誇張。在此之前，洋基今年團隊三壘手OPS為.640，大聯盟倒數第四。

洋基換來的齊澤姆三場比賽就轟出4支全壘打，真是超級好運的補強！ 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

今年交易大限的輸家

亞特蘭大勇士

和2021年時大為不同，當年他們也在亞谷納（Ronald Acuna）整季報銷的情況下，在交易大限前一口氣換來四位外野手：彼德森（Joc Pederson）、杜沃（Adam Duvall）、索勒（Jorge Soler）和羅沙里奧（Eddie Rosario），結果這四人在季後賽輪流發威，一舉拿到世界大賽冠軍，但今年同樣在缺少外野手的情形下，他們的解答居然是找回索勒，這讓人想破了腦袋也找不到合理解釋，因為他們已經有了一個無法防守的強棒歐蘇納（Marcell Ozuna），而且他今年打這麼好，居然還挖來一個同性質，但績效更低的人。此外他們也沒有針對先發投手人手不夠一事進行補強，在外卡的領先從兩位數字跌到只剩一場不到的狀況下，勇士的操作讓人傻眼。

最該補的先發投手不補，卻讓兩位雞肋型球員回鍋，勇士今年真是一直在胡搞瞎搞。 擷圖自勇士官方推特

休士頓太空人

他們花了過於高昂的代價，向藍鳥挖來菊池雄星，而牛棚不是他們的弱點，居然還去跟道奇要了已經沒有信心的佛格森（Caleb Ferguson）。太空人開季先發輪值在大量傷兵下，的確問題重重，但最近兩個月已經明顯回穩，反而是一壘這個大洞，他們完全沒有著墨，讓市場上最好的兩個一壘手魯克（Brent Rooker）和小葛瑞羅（Vladmir Guerrero Jr.）還按兵不動，真是匪夷所思。

太空人換來菊池雄星(左)與佛格森(右)兩位狀況都很不好的投手，這兩個交易讓人匪夷所思。 擷圖自太空人官方推特

克里夫蘭守護者

今年在史蒂芬關（Steven Kwan）、奈勒兄弟（Josh and Bo Naylor）雙雙爆發的情況下，守護者隊展現隊史近年罕見的進攻能力，在沒人能保證明年的情況下，今年應該大膽梭哈，補齊最欠缺的先發投手戰力，好來跟全棒球界最強牛棚來相呼應，但他們居然只補了一個今年還沒上場過的柯布（Alex Cobb），一個先發投手自責分率在聯盟排第24、局數只排第26的陣容，就算牛棚再厲害，還是很難在季後賽走得遠。