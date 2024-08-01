中職／劉基鴻、林凱威大低潮 味全陷奪冠隔年墊底危機

味全去年先是拿到下半球季冠軍，進而在台灣大賽中以4勝3敗擊退樂天，在重返中職一軍後的第3年就奪下總冠軍，超乎教練團及各界的進度預期，不過今年味全投打戰力遇到瓶頸，戰績一直在後段班起不來，遑論季前高喊的二連霸了。

去年味全能奪冠的一大關鍵就在於鋼龍及布里悍2名聯盟頂尖的洋投，再搭配上在中職打滾多年，經驗豐富、先發中繼皆可的伍鐸，這3名洋投對戰績做出極大貢獻，當然還有下半季才加入的錡龍，4人就先發了77場，投出33勝；今年只剩鋼龍及伍鐸續留，新加入艾璞樂及銳歐，艾璞樂是今年味全隊上先發場次最多的，目前的表現算是能夠補起布里悍的空缺；因傷直到5月才上一軍的鋼龍，防禦率跟前兩年差不多，雖然WHIP、被打擊率、三振等的數據稍有退步的跡象，仍具一定的壓制力；受洋將名額限制的伍鐸則是把握每次谷間先發的機會，表現維持穩定。

葉君璋(中)在16年帶領義大奪冠，但隔年卻墊底。 聯合報系資料照片

今年先發場次僅次於艾璞樂的反而是王維中及徐若熙，這2名被寄予厚望的本土投手能夠健康出賽，且先發都有望超過15場，這對味全來說是好現象，不過王維中在7月狀態十分差，先發2場加上中繼1場，投10又2/3局就丟掉13分，防禦率超過10；徐若熙在7月也先發中繼兩頭跑，2場先發都是優質先發，但中繼2局就被打出6支安打丟掉3分，他本季的投球局數已來到62又1/3局，生涯單季最多是21年的81局，如果照教練團向來的用法，應該再先發個3場就會到達關機休息的程度，2人在接下來的球季能否持續提供球隊需要的先發戰力，是味全將面臨的大問題，另外還有一點，發現了嗎？2人近期竟然還被調去中繼打工，對於隊上本土左右王牌的先發投手來說，是匪夷所思的調度。

說回來，味全牛棚的表現比起上季真的退步很多，奪冠的主力牛棚到本季只剩呂詠臻、陳冠偉維持成績，再加上新洋投鋭歐，3人的表現支撐整個牛棚，也因此3人的後援出賽場次都超過30場，尤其是銳歐，即使扣除先發那2場的11局，仍投了多達48局，是聯盟14名後援出賽30場以上的投手中唯一超過40局的，3人能撐多久是投手群的另一問題。

牛棚中防禦率暴增的就是羅華韋及林凱威2人，羅華韋今年投14又2/3局就被打出23支安打，防禦率為7.36，7月初中繼2/3局狂失4分後被降二軍；林凱威的防禦率同樣逼近8，他6月中下二軍調整，7月初重返一軍，但調整並沒有效果，7月出賽5場只有1場未失分，6、7兩個月的單月防禦率都高達18.0，無論是體能或心態問題，為何還在一軍出賽，而不是到二軍休養及再調整，是味全近期最令人不解的事，當然，牛棚不穩是會影響到整個投手佈局的，如果上述王維中狀況不佳及徐若熙面臨關機的現象發生，那表現不錯的鋭歐是否要支援先發，調伍鐸上來也會動到鋭歐，屆時牛棚更有可能崩盤。

打擊是味全今年最大的問題，光看團隊打擊率2成52雖比去年的2成48高，但得分跟全壘打就有明顯落差，本季打了74場，總得分僅262分是聯盟最低，28支全壘打略比富邦多2支，這樣的打擊數據如果換算成120場，將只有425分及45轟，比去年的484分及68轟減少很多，進入下半季的得分狀況更糟，14場只得37分，場均不到3分，全壘打也僅有4支，上次團隊出現全壘打是7月6日，已12場比賽無人開轟。

全壘打最多仍是有14轟的吉力吉撈．鞏冠，他去年有23轟，今年所有的打擊數據應能維持住，攻擊火力退步最多則是去年全壘打第2多的劉基鴻，劉基鴻去年打出狀元身價，除了2成91打擊率排在聯盟第7名外，136支安打是安打王，16轟及80分打點都是聯盟前3名，本季至今打擊率卻僅有2成41，65支安打、4轟、36分打點也都與去年有明顯落差，或許是因為上季打完總冠軍賽後，接著又參加亞冠賽、亞錦賽，所造成的身體疲勞或是心態上的問題，但他的打擊不振無疑是味全今年得分能力低迷的主因，麻煩的是，味全陣中找不到其他的重砲手能填補火力空缺，得分乾旱期還會持續好一陣子。

去年打出狀元身價的劉基鴻，今年打擊成績有明顯落差。 聯合報系資料照片

味全下半季戰績與台鋼已無勝差，全年更只差3場，葉君璋總教練在16年帶領義大奪下隊史唯一一座總冠軍，但隔年球隊戰績卻直墜墊底，戲碼是否會在今年重演，是下半季觀戰話題之一。

註.勝敗及各項數據統計至7月30日