中職／天天系列操壞太多投手 樂天砍掉重練意外嘗甜頭

中華職棒上半季原本獨走的統一7-ELEVEn獅，一度碰到後繼乏力的窘境，不過仍在驚滔駭浪中順利拋下彩帶。下半季富邦悍將在進補張育成及張奕後，還找來杰戈及藍力二位新外援，有意放手一搏。目前各隊勝差極為接近，全年勝率也逐漸拉近中，最後兩張季後賽門票還很有看頭。

由於各隊戰力十分接近，每個環節都會是影響戰局的關鍵，近期的勝敗焦點則是落在牛棚部份。今年初各隊針對中繼及後援環節都有些調整，統一及味全分別找來裴瑞茲及銳歐，增加外援坐鎮，給球隊帶來不小安定感；中信參考熱身賽狀況後，調整讓吳俊偉接任終結者，李振昌及呂彥青從中繼出發；樂天更是大動作讓豪勁、陳禹勳及賴鴻誠離開，另組陳柏豪、王志煊及陳冠宇的陣容；新軍台鋼則一口氣找來賴鴻誠、王躍霖、許峻暘等有經驗中繼投手。僅有富邦沒有異動，維持王尉永、曾竣岳及富藍戈的安排。

季中選秀時，補強牛棚戰力更是重點之一，張奕及高塩将樹雖然都超過30歲，但是他們是具經驗的即戰力投手，吸引不只一隊目光，分別由富邦及統一選入後，都有球隊大聲惋惜，表示遭到攔胡而未能選到他們。成棒球員伍立辰、陳冠穎都是被評為下半季的可用之兵，兩人雙雙被中信挑走，可能成為黃衫軍想要進軍季後賽的關鍵戰力。

然而各隊努力補強，原本的牛棚卻紛紛出狀況，像是上週受到颱風影響只進行9場賽事，就出現樂天逆轉統一及中信、富邦逆轉台鋼等3場秀。苦主分別為陳韻文、吳俊偉及王躍霖，都是具有經驗的球員，即使有時上演劇場，但都多還是能化險為夷，要被打爆仍屬罕見情況。

王躍霖去年在龍隊找回壓制力，出賽數大幅暴增，他今年轉戰雄鷹再度迷航，恐怕又是過勞造成低潮。 聯合報系資料照片

去年超過50場出賽的9位牛棚好手中，王躍霖、陳冠勳及林凱威今年防禦率大幅度暴漲，讓教練團不知道如何使用。吳俊偉及富藍戈目前成績依然優異，呂彥青則是看起來沒差太多，但實際上比賽內容可發現，與昔日壓制力仍有差別，被上壘率增加。目前僅有陳冠偉及曾峻岳表現傑出，甚至更優於去年，豪勁則是轉戰台鋼成為先發投手。各隊中繼及救援排行榜中前五傑好手，除了前面提到的投手外，賴鴻誠、蔡齊哲及陳韻文表現都大幅下滑。

現在已發展各隊都有超過30名以上投手，已經不會有8壯士的窘境，但牛棚過勞狀況依舊屢見不鮮，好用天天用更是常態。無論領先或落後，只要比分接近，勝利組都需要熱身準備，讓他們實際的投球數比帳面上還要多很多。這樣的情況，對於手臂及體能都是隱形傷害，當未能及時調整、保護，就容易影響他們成績，不少原本鐵牛棚的成員就這樣被操到壞掉。

然而休賽季大破大立的樂天桃猿，把主力的中繼投手都放在保留名單之外，終結者也不續約，最後他們紛紛轉隊，導致熱身賽時，一度苦尋不到合適的人選。不過他們從補償選手中獲得曾是兄弟看好的潛力球員陳柏豪，他以往獲得機會不多，來到桃猿後大展身手，目前是救援王領先者。陳冠宇不再堅持先發後，找回應有的壓制力，搭配培養有成的蘇俊璋、王志煊，反而組成最穩的牛棚組合。

桃猿重組後的牛棚還是有些許經驗，手臂也相對健康，意外讓他們嘗到甜頭，但還是要小心使用，千萬不要又重蹈覆轍。 聯合報系資料照片

中職今年牛棚需求量大量增加，因此各隊都持續補強，增加更多人手。但重點是投手不該是免洗筷，用壞了就換一組人，各隊都應該有好的輪替及保護方式，否則牛棚老是一下就操到壞掉，實在是讓人相當惋惜。