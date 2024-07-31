水手救世主降臨 阿羅薩雷納盼用火力拯救死屍打線

水手本季的進攻效率有多差，從幾個簡單的數據就能知道：94的wRC+全聯盟第22、 .299的上壘率排名第27、27.8%的團隊被三振率為聯盟最差，難以想像這樣的成績是支角逐季後賽的球隊，差勁的進攻效率也讓他們將10場領先的分區龍頭拱手讓人；為了不浪費投手群繳出的頂尖表現，補強進攻火力絕對是總管狄波托（Jerry Dipoto）的當務之急，而好消息在交易大限前便捎來，他們網羅來光芒明星外野手——阿羅薩雷納（Randy Arozarena）。

談到阿羅薩雷納，除了去年經典賽為墨西哥出賽的精彩表現，再來就是2020季後賽屢次帶領光芒絕處逢生的大心臟；那麼，他的實力究竟如何？相較大場面給人的好印象，阿羅薩雷納整體而言並不是個「頂級」的球員，但也請別誤會，即便不是頂級，他絕對仍是名足夠優秀的球員，平均每季能產出20發全壘打、20次盜壘，生涯進攻指數（OPS）約落在0.8；只是2024開季遭逢撞牆，僅繳出打擊三圍 .212/ .319/ .393、15發全壘打及 .712的OPS；回歸正題，網羅來阿羅薩雷納的水手，對他能有什麼樣的期待？

阿羅薩雷納不是什麼超級大砲，上壘率也不高，但在打、跑、守各方面都有一定的水準。 美聯社

即便開季低迷，但阿羅薩雷納在6、7月的棒子持續加溫，兩個月打出OPS超過0.9的成績，從Statcast提供有關揮棒速度的數據來看，他72.7英里/ 小時的揮棒速度不僅是高於聯盟平均的71.4，當中的高速揮棒比率（Fast-swing Rate，揮棒速度超過75英里/ 小時的佔比）更是多達32.8%，遠高於聯盟平均的22.1%；此外，本季 .249的BABIP（打者將球打進場內形成安打的比率），比生涯平均的 .317要低上許多，證明阿羅薩雷納帳面成績的低迷，多半來自於不佳的運氣。

從擊球品質看，阿羅薩雷納確實沒有去年那麼頂尖，不過擊球初速（90.4英里/ 小時）、扎實擊球比率（Barrel% 9.8%），兩項進階數據都是聯盟前段班的成績，惟擊球仰角敲出生涯最高的14.4度（生涯平均10.1度）；光芒打擊教練摩托拉（Chad Mottola）曾在4月時透露，與過去鎖定內角球路進行強拉打不同，阿羅薩雷納在開季時想嘗試將球打到球場的右外野方向，進一步擴大了自己的進攻範圍，但也相對使他對原本好球帶的掌握度大幅降低，這也是為什麼四、五月出現那麼反常的低潮——而六、七月的改善，就只是因爲阿羅薩雷納找回了過去最適合自己的進攻模式而已。

阿羅薩雷納轉到水手後3場比賽11打數就有5支安打，還包括對紅襪的一轟。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

除此之外，與對古巴球員豪邁球風的印象不同，選球能力是阿羅薩雷納常被眾人忽略的能力，近兩年的保送率都在聯盟的前20%水準，25.3%的壞球追打率（聯盟平均28.4%）、42.3%的出棒頻率（聯盟平均27.2%），都顯示了他對於打擊策略執行上的耐心，在找回原本的擊球策略後，可以有信心地說：下半季的阿羅薩雷納絕對值得期待。

加入水手的阿羅薩雷納，無庸置疑將成為球隊的先發左外野手，並站穩打線的中心棒次；短期來看，既補上了陣中明星球員「J-Rod」羅德里蓋茲（Julio Rodriguez）、克勞佛德（J.P. Crawford）傷癒歸隊前的火力空缺，更別提水手若能如願打進季後賽，阿羅薩雷納他那驚人的累積數據—— .336/ .414/ .690、11發全壘打，1.104的OPS，簡直是為了關鍵時刻而生的男人，想必能為球隊死屍狀態的打線注入活水，他與前國民農場大物的羅布列斯（Victor Robles）的表現，將會是球隊能否在下半季奪回美西龍頭的關鍵。

水手更早之前簽下的羅布列斯近來表現優異，他與阿羅薩雷納成為新的一、二棒之後，果然讓水手打線煥然一新。 美聯社

而以長期建隊角度，阿羅薩雷納還有2年半的控制期，直到2027年才會成為非受限自由球員，他的加入能在水手這批頂級投手陣容投入自由市場前，為球隊的奪冠窗口帶來相當的影響力；就現在來看，能在交易價值低點網羅阿羅薩雷納，絕對是筆既即時又精準的滿分操作。