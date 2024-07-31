工期四個月、聖地一百年：阪神甲子園球場誕生秘辛

於1924年8月1日正式啟用的「阪神甲子園球場」，如今迎來一百周年。這座現今作為阪神虎隊的主場，同時也是夏春兩季日本高中棒球全國賽的比賽場地，連賽事本身都被暱稱為「夏季甲子園」及「春季甲子園」，可說是所有高校球兒們的「聖地」。而甲子園球場之所以會誕生，自然也和日本高校野球息息相關。

1915年，「全國中等學校優勝野球大會」首次舉辦。由於戰前的日本採取五年中學制，因此是「中學」而不是現在所熟知的「高校」。當時日本棒運正如火如荼地發展，各地早就陸續出現區域性的中學盃賽，進而出現了正式的全國級中學棒球賽事。

在那個甲子園球場尚未問世的年代，首屆比賽辦在大阪的豐中球場。雖然豐中球場號稱是當時「東洋一」的棒球場，但以現代的眼光來看還是比較簡單，像是沒有環繞整座球場的大規模觀眾席，很多場邊球迷都是席地而坐。由於觀眾數很快就超出預期，使得賽事在1917年，搬到了兵庫的鳴尾球場。

然而棒球熱潮不斷加溫，鳴尾球場也漸漸容納不了眾多狂熱球迷。1923年兵庫縣代表甲陽中學，對上京都代表立命館中學的比賽，比賽在三小時前就已經滿場，開打當下更有上萬名球迷入不了場。這事件引起主辦單位朝日新聞的重視，急忙想尋覓其他可替代場地。

在甲子園球場誕生前，曾作為中學全國大賽舉辦場地的鳴尾球場跡。 科科任／攝影

阪神電鐵其實也早就意識到場地不夠容納的問題，因此在1922年就已經確保土地，準備進行運動場的建造計畫。除此之外，鳴尾球場本身其實是一座周邊都是賽馬道，被賽馬場所包圍的棒球場。1923年日本競馬法成立，開放馬券購入後，使得球場本來就有被賽馬俱樂部收回去的風險。而阪神電鐵的競爭對手阪急電鐵，則是在1922年蓋好了「寶塚球場」，因此要是阪神處理不當，弄不出可替代的球場，中學野球這塊能吸引人潮的大餅，就可能因此不保。

於是，阪神命人前往美國視察，帶回了紐約巨人主場「紐約波羅體育場（Polo Grounds）」的建築圖。阪神又以此建築圖，下令技術師野田誠三設計球場。雖然阪神高層勉勵野田要打造「東洋第一的棒球場」，但是野田當初並未隨行前往美國。雖然他接到任務後，曾希望赴美實地觀察，或者至少拿到另一座洋基球場的圖做參考，但都未能如願。於是野田只好硬著頭皮，靠著手中有限的資源盡量研究。特別是對於觀眾席的坡度，和球場內的距離該怎麼抓等等，煞費不少苦心。但野田最終也因為設計甲子園球場的大功，日後入選了野球殿堂。

於是在於1924年3月16日，阪神的新球場正式開工，施工承包商為往後也曾修築大阪城天守閣，技術頗受肯定的大林組。就在四個多月後，這座仿效美國大聯盟，號稱能夠容納高達8萬名觀眾（包含5萬人的坐席及3萬人的外野站位），連日後貝比魯斯到場比賽，都不禁表示「Too large！」的球場正式完工。

就算以現在的進度來看，四個月就能蓋好一座大型棒球場，也都難以想像。之所以效率這麼快，除了前述阪神急著要弄出新球場的壓力之外，一方面是剛好碰到施工期間，降雨天數比往年少。另一方面則是當時也沒有勞基法，只要多付加班費，工人們就非常樂意延長時數。即使到了深夜，也能從阪神鐵路去接電，點亮燈泡「挑燈夜戰」。就連大林組自己都坦承，即使現在要在四個月左右，蓋出一座同規模的球場，也幾乎是不可能的事情。

在球場完工之前，原先因該土地之前是被填平的河川「枝川」，因此暫稱此場地為「枝川運動場」。完工後，則因干支適逢甲子年，於是改稱為「阪神電車甲子園大運動場」。值得注意的是稱作「大運動場」而非「棒球場」，事實上除了棒球以外，該場地也曾辦過足球、橄欖球，甚至還曾在1938年，特別大老遠從新潟運雪，舉辦跳雪大賽過，現今也並非只用來舉辦棒球賽事。

剛建成的甲子園形狀也比較特別，當時本壘到中外野大牆的距離為119公尺，至左右邊線則是110公尺。然而，從本壘到左、右外野中央深處，卻長達128公尺，以本壘朝上來看平面圖，則像是一個四個角較圓的梯形。這也讓早期非常難在這座球場轟出過大牆的全壘打，多是讓守備員苦苦追趕，靠著腳程跑出來的場內轟。這項特點正是參照了紐約波羅體育場，主打能應對多種運動項目的設計。

甲子園剛落成時被稱為「甲子園大運動場」，形狀也比較特別（上方為本壘、下方為外野）。 科科任／攝影

剛完成不久的甲子園球場，在8月13日立刻迎來了首次全國中學大會。值得紀念的第一場比賽，由北海中學碰到靜岡中學。由於靜岡先攻，因此第一個站上場投球的，是北海中的手島義美。結果在這個日本前所未見的豪華場地內，手島因為太過緊張，第一球竟然直接投出砸在護網上的大暴投。事後手島坦承，他那時體感的距離特別遙遠，簡直像是從二壘在投球一樣。雙方也打得非常激烈，直到延長賽第12局，北海才以再見內野安打擊5比4敗靜岡。

當時中等棒球大賽可以免費觀戰，直到這次移師甲子園，才終於針對內野指定席收取票錢。即使如此，觀眾依然絡繹不絕。原先預估多達五萬人的座位，恐怕得花上十年左右，才能見到填滿的一天。沒想到在大會開幕後的第四天賽事，由代表在地兵庫的第一神港中學對上東京的早稻田實業時，就創下了滿場的紀錄。

在這場史上唯一的甲子園開幕賽會，台灣則是由台北商業學校代表出賽。最終在大會奪冠的則是廣島商業學校，時任總教練為石本秀一。當年他們奪冠後，從廣島車站到學校聚集了上萬人夾道熱烈歡迎。往後石本也投入職棒，先後執教過大阪虎、廣島鯉魚、中日龍等多支球隊，同時也是廣島鯉魚創隊的初代總教練。

1924年，朝日新聞的對手每日新聞，開始在春季舉辦「選拔高等學校野球大會」，首年比賽場地雖選在名古屋的山本球場，但隔年仍移師甲子園，成為現在暱稱的「春季甲子園」。不只日本學生賽事越來越火熱，阪神自己也在1935年成立職棒球隊，1936年聯盟成立後，首次正式比賽也是挑在甲子園舉行。同時間明治神宮球場為大學等賽事使用，後樂園球場、西宮球場等場地則尚未建成，因此阪神也是聯盟創立之初，唯一一個有自家球場的隊伍。

往後二次大戰爆發，日本棒運停擺，甲子園球場轉變為軍用設施，曾經遭到空襲火災，也曾因糧食不足，開始利用場地種田。1946年因球場仍受美軍管理，使得中學賽事暫時移到西宮球場舉行，隔年才又回到甲子園。甲子園本身也經歷不少改建，變為現今的樣貌，近年則是因為天氣異常炎熱，不時有是否該將賽事改到其他室內球場內舉行，或甚至是將甲子園「巨蛋化」的意見。

不過，「甲子園」這三個字，到底還是具有難以估計的份量，使得相關計畫必須從長計議。畢竟這座球場誕生過太多故事，太多球星，太多記憶。光是高校（中學）野球，就從吉田正男、嶋清一、別所昭、王貞治、江川卓，到荒木大輔、清原和博、松坂大輔、齋藤佑樹、吉田輝星等等，無論哪個世代的棒球迷，幾乎都能找到自己那個時代的「甲子園英雄」，台灣過去也有投出過無安打的伊藤次郎、以及創下嘉農傳奇的吳明捷等人，在甲子園大賽中有精彩表現。這些橫跨世代，帶給無數球迷的感動，正是甲子園承載百年歷史的重大意義，進而昇華為「聖地」的原因。