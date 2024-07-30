日職／中日面臨連3年墊底 幸好還有怪物級先發可期待

中日在28日的延長賽第11局下被阪神說再見後慘遭5連敗，相隔月餘再度落到央聯墊底位置，借金(敗多於勝)來到本季最多的11場。中日今年其實有不錯的開季，4月打出12勝12敗3和，結束時排在聯盟第3名，沒想到後續單月勝率都不到5成，一路下滑到最末位，雖說離前一名的養樂多只有半場勝差，但離前段班卻有多達7.5場勝差，要在剩餘的賽季內打進前段班有高難度。

在經過21世紀初的黃金時代後，中日近10年除了20年為聯盟第3名外，其餘球季都是倒數2名，從22年立浪和義接任監督以來更是連3年(含目前)墊底，可說是一整個看不到光明出口的黑暗時期，不過即使戰績如此差，中日仍維持一向的長處，培養出多位優秀的先發投手。

立浪和義在22年接任中日監督，但包含今年目前在內，已連3年在央聯墊底了。 擷圖自中日龍FB官方粉絲團

大野雄大就是具代表性的強投，他11年被中日以第1指名選入，13年開始站穩先發輪值，此後連3季的勝投都在10勝以上，19、20年連兩季拿到防禦率王，20年是生涯年，以1.82防禦率、148次三振奪下投手雙冠王，也獲得當年的澤村賞，生涯累積85勝，防禦率3.07。

柳裕也是另一位中日在這段黑暗時期培養出的優秀先發，柳是中日16年的第1指名，19年進入固定先發輪值，該季拿到11勝，21年再度投出11勝，防禦率僅有2.20，加上168次三振，讓他奪下防禦率及三振雙冠王，當年還獲得最佳九人及金手套；15年高中畢業的小笠原慎之介，則是在近年投出第1指名的價值，從21年開始每年都能達到規定投球局數，這4年也已累積29勝，今年的防禦率只有2.59，排聯盟第11名。

小笠原慎之介近年終於展現出第1指名的價值。 擷圖自中日龍FB官方粉絲團

比起上述學長，今年才21歲的高橋宏斗更可說是中日新一代的怪物級王牌先發，相信許多台灣球迷認識高橋都是從去年初的WBC開始，以史上最年輕入選日本武士國家隊的他，之後又因學習山本由伸投球姿勢的新聞，讓台灣球迷再度留下深刻的印象，但20年第1指名的高橋，自從22年成為固定先發輪值以來，交出的成績甚至比山本還優異。

高橋在22年先發19場，投出6勝7敗2.47防禦率，116又2/3局只被打出79支安打，且有134次三振，K/9值高達10.34；隔年表現並沒有因為打WBC而影響，先發25場投146局，生涯首度達到規定投球局數，成績是7勝11敗，防禦率維持在2.53，K/9值雖稍降低至8.94，仍有145次奪三振。

今年春訓高橋雖然因為在投球姿勢上出問題，直到4月底才上一軍，但上一軍後投出鬼神般成績，目前先發12場，投球局數來到86局，拿到7勝1敗，防禦率僅0.52，只要再2場先發就會達到規定投球局數，有望空降央聯防禦率王，另外也有80次三振，已排聯盟第5名，落後給第1名只有18次三振，雙冠王都在射程內。

高橋宏斗(左)只要補足投球局數，有望空降央聯防禦率王。 擷圖自中日龍FB官方粉絲團

高橋身為中日隊史本土最快球速158公里保持人，均速152公里的直球搭配多種如140公里左右的切球、快速指叉球及130公里的蝴蝶球等變化球，速差接近20多公里，在對付打者上佔有一定的優勢，被打擊率只有1成82，優質先發率(6局失3分自責分)高達9成17，即使是高優質先發率(7局失2分)也有7成5，是全日職最佳，也難怪有其他球隊教練認為他是現今日職最難突破的投手，也被點名為未來有極高機會挑戰大聯盟。

中日今年先盛後衰，看起來要連3年墊底的可能性不低，幸好還有高橋的表現可以期待。