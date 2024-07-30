死神之舞超越百變甜瓜 杜蘭特帶給奧運男籃的四大啟發

「死神」杜蘭特之前，大多數人都認為「甜瓜」安東尼是美國男籃史上最出色得分手，安東尼號稱「進攻萬花筒」，背框、低位、中距離、面框、突破、一對一、跳投無藝不精，看他打球、得分、出手就是流暢舒服。杜蘭特在2024年巴黎奧運只用9分鐘就向全世界證明，他才是美國男籃，甚至是NBA歷史上最出色的得分手。

美國男籃巴黎奧運預賽首戰塞爾維亞，杜蘭特在連續五場奧運熱身賽傷停缺席後首度復出，替補上場8分多鐘，8投8中(其中三分球5投全中)，在上半場砍下21分，幫助美國男籃從開局2：10落後重新找回比賽節奏，接著一路領先到終場。美國終場110：84輕鬆擊敗塞爾維亞，摘下巴黎奧運預賽首勝。

澳洲教練戈吉安這麼形容杜蘭特表現和改變比賽作用：「美國隊陣容深度和天賦太驚人，泰托姆沒打，安比德只打10分鐘，我的老天，美國隊就是贏在杜蘭特，他改變美國隊場上情勢，扭轉比賽節奏」。

杜蘭特在對塞爾維亞之戰的上半場9分鐘內打出史詩級表現，震驚全球球迷。 影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube官方頻道

「塞爾維亞、加拿大都是巴黎奧運獎牌爭奪者，杜蘭特是美國贏球關鍵，美國隊統治比賽，他們打得愈來愈出色。」戈吉安把美國男籃奧運預賽首戰表現吹上天。

杜蘭特綽號「死神」，源自他無解進攻、得分、犀利跳投，只要杜蘭特上場就能靠無解跳投和各種得分手段改變比賽形勢，宛如死神般給對手致命一擊。

安東尼進攻萬花筒般進攻技藝，犀利跳投、背框腳步、無解單打一直是他的招牌和成名絕技。但杜蘭特把進攻、跳投、得分方式再昇華，杜蘭特射程更遠、身材更高、出手點更難以干擾，杜蘭特進攻層次、把握性、跳投之穩，更勝安東尼，超越教科書。

過去安東尼(左)在奧運比賽中的表現已經是非常夢幻，但杜蘭特(右)又將紀錄與傳奇推高到另一個境界。 歐新社資料照片

看著杜蘭特超凡表現和無解跳投，幫助美國隊成為更出色球隊和團隊，美國男籃高層除了做出最正確決策，杜蘭特在首戰的表現也帶來更多啟發：

1、即使雷納德已經加入奧運前各種訓練和多次訓練，但美國男籃最終還是協商並且同意讓雷納德退出國家隊，反而留下傷勢不明，甚至奧運熱身賽都不能上場杜蘭特。杜蘭特只用不到9分鐘上場時間就改變比賽，成為關鍵決勝球員，也讓全世界球迷更加認識杜蘭特絕無僅有精準跳投。

留下杜蘭特而讓雷納德退出美國隊，目前看來是非常正確的決定。 路透社資料照片

2、杜蘭特各種犀利、穩定跳投在國際籃球非常管用實用，不管是一對一釘人防守還是區域聯防，即使面對各種包夾，杜蘭特就是最重要進攻終結者和攻勢發起點。犀利跳投和三分球仍是國際籃球最重要武器，杜蘭特不僅證明自己超能力，他也為美國男籃和NBA籃球做了最重要詮釋。

3、2020年東京奧運美國男籃陣容沒有2024巴黎奧運這麼豪華，2020年東京奧運沒有柯瑞、沒有詹姆斯、更沒有戴維斯，杜蘭特幾乎是靠一己之力，帶領美國男衛順利摘下金牌。其實2020年東京奧運不只是沒有杜蘭特美國男籃就無法奪金，那一年如果沒有主控哈勒戴打完NBA總冠軍賽後緊急趕上前線加入美國隊，提供最出色防守、對位、掌控比賽節奏，並且屢屢打進關鍵球，美國男籃同樣無法順利衛冕奧運金牌。

4、杜蘭特對塞爾維亞一戰替補出場，全場打不到18分鐘，9投8中砍23分全隊最高，下半場唯一一次出手意外失手，沒能打出「百分百命中率完美比賽」，但杜蘭特已經徹底改變美國男籃競爭力和體質。不管是國際籃球還是NBA籃球，不論兩種籃球比賽風格、規則、文化有多少不同，出色跳投和精準三分球永遠是籃球場上最關鍵武器和致勝利器，杜蘭特的存在可以解放詹姆斯持球，可以為柯瑞解壓，同時成為對手防線最頭痛對位。

杜蘭特(左)持續證明穩定的跳投是籃球場上最重要的攻擊武器。 歐新社

36歲杜蘭特和39歲詹姆斯是今年美國男籃表現最出色球員，詹姆斯正在成就不老傳奇，杜蘭特的投籃讓世人讚嘆。