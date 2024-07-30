洋基戰況吃緊卻僅換來齊澤姆 凱許曼急得猛打電話

交易大限進入倒數，大聯盟各隊開始積極部署，要拼季後賽的買家大肆收購，賣家則收集小聯盟新秀強化農場。紐約洋基隊進入7月陷入低潮，經理高層決意重新編組，上周六從馬林魚引進齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.），但只是其中一步而已，總經理凱許曼（Brian Cashman）仍繼續撥打電話談判，想盡辦法增強陣容，務必找到最佳奪冠組合。

洋基隊到27日為止，是取得60勝45負戰績，在美聯東區還落後巴爾的摩金鶯隊兩場，美東各隊咬得很緊。問題是，洋基隊最近三連敗、過去六場輸掉五場，包括上周五對波士頓紅襪隊牛棚崩盤，所以戰情頗為吃緊。26歲的齊澤姆仍處巔峰狀態，本季101場打擊三圍為.249/.323/.407（101 OPS+），本季繳出13支全壘打和22次盜壘，守備位置主要為中外野手，也能守二壘，因為他在2022年之前都是主司內野。按照洋基隊教練團計畫，齊澤姆可能當守備工具人，能部署在各個位置，讓教練靈活調度。擁有他的另一大好處是，仍可用新人低薪持續支配到2026年球季結束。

齊澤姆入列後，據知經營團隊還在追求二壘手印迪亞（Jonathan India）和三壘手帕瑞德茲（Isaac Paredes），後者已被芝加哥小熊隊攔胡。可以窺見，洋基目標鎖定內野且屬意人選是有足夠控制權。舉例來說，印迪亞27歲、右打剩兩年控制權，直到2027年成自由球員。假設齊澤姆任開路先鋒不如預期，手套牢靠的印迪亞若能盤來，就會是下一個人選。在帕瑞德茲出走風城後，洋基現嘗試說服科羅拉多洛磯隊交易，讓他們獲得麥馬翰（Ryan McMahon）。

只是，據《今日美國》報導洋基隊處境「看得到、吃不到」，球隊不太可能在本季放人，除非這是一筆不得抗拒的好交易。記者奈登賈爾（Bob Nightengale）說：「麥馬翰是全明星，本季表現也夠出色，洛磯隊高層非常喜愛他，加上有三年合約可支配，要他們聽取報價很困難。」生涯資歷8年，麥馬翰本季102場敲15發全壘打、47分打點，打擊率2成64。這支隊伍本季至今36勝68負國聯西區墊底，趕在交易截止日前出清球員合理，但送走麥馬翰就不太正常。

洋基聯繫的對象據知包括光芒、洛磯、巨人隊等，希望能從這些隊伍找來即戰力強化陣容，像是洛磯強打麥馬翰。 美聯社

除了內野，牛棚近來大爆炸亦是問題，據知洋基正聯繫坦帕灣光芒隊索討費爾班克斯（Pete Fairbanks），但MLB.com官網記者霍克（Bryan Hoch）披露雙方沒實質性進展。費爾班克斯這位右投的快速球均速下降1.6英里、防禦率3.19，三振能力也大幅下降。凱許曼心知肚明，但正值用人之際沒太多選擇，即使得付出不小代價也得一試。媒體還披露洋基不排除拿托瑞斯（Gleyber Torres）或格里沙姆（Trent Grisham）以獲得更強的牛棚外援，顯見洋基投手戰力亮紅燈。

不單牛棚，洋基隊亦不放棄補先發。去年底，他們追求過史奈爾（Blake Snell），如今疑似又重燃希望，正探詢舊金山巨人隊的交易意願。消息由《紐約郵報》先對外發佈，指洋基是六支聯繫巨人隊兩屆塞揚獎左投交易案的球隊之一。31歲的史奈爾狀況比較像福袋，因為本季因傷僅出場10次，防禦率高達5.10，最近一次受傷是腹股溝，幸而7月四場先發吃24局表現不錯，只有丟兩分責失，還K掉30人次打者。上周六對洛磯隊的比賽，6局15次三振無失分，被敲兩支安打、兩次保送。洋基隊的先發輪值，自開季表現處於起伏狀態，柯特斯（Nestor Cortes）狀態不佳，過去五場四次先發都投不到5局、近三場丟15分。史卓曼（Marcus Stroman）最近9次先發防禦率為5.28，洛登（Carlos Rodon）先前對光芒隊表現穩健，但在此之前6次先發防禦率9.67。塞揚獎得主柯爾（Gerrit Cole）最近遭紐約大都會隊重擊。因此，若能補進穩健的先發投手，對洋基衝季後賽有相當大助益。

史奈爾在7月份大發神威，表現恢復去年拿下國聯塞揚獎的水準，這也讓他成為洋基想要爭取的目標。 美聯社

補人之外，洋基也緊急召回養傷的主力如強打史丹頓（Giancarlo Stanton），最快在周一於費城的系列賽開戰復出，他是6月22日跑壘時拉傷左腿養傷，總教練布恩（Aaron Boone）說：「他（史丹頓）可能回來，目標是周一復出，但也要看看接下來幾天情況。我知道，他正進行高強度訓練。」打線告急仍須仰賴昔日MVP登場救援，34歲的史丹頓傷兵史豐富，過往6年8次進出傷兵名單，本季打擊率2成46，貢獻18轟有45分打點。由於指定打擊不需上場防守，這多少幫助他提早回大聯盟的可能性。