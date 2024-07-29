一手好牌打到爛 勇士開高走低不能全怪傷兵

話說勇士究竟是哪裡不對勁？這隻大前年拿下總冠軍＋連兩年百勝＋連六年分區第一的勁旅，今年還弄來紅襪王牌投手塞爾（Chris Sale）這個超強生力軍。除了分區第一七連霸已有如囊中物外，更是妥妥的奪冠大熱門。球季開打前，專搞數據的Fangraphs網站也顯示：「電腦分析，勇士拿分區第一的機率高達88.8%（這數字也未免太吉利），25.4%會拿總冠軍。」當時就連組夢幻隊的道奇奪冠機率也只有15.6%。

結果呢？五月初作客道奇主場慘遭橫掃後，勇士不僅從此跟第一無緣，還眼睜睜看費城人絕塵而去拉出十場以上的差距。上週勇士吞下六連敗後，別說費城人，就連且戰且走的大都會都騎到勇士頭上。一度淪為分區老三的勇士如今不僅分冠無望（電腦分析只剩下4.4%，這數字也未免…），季後賽席位也變得岌岌可危。一手好牌被勇士打到滿盤皆輸，到底誰才是最大戰犯？

季前沒什麼人看好的大都會，近來都追到只落後勇士0.5場勝差了。 美聯社

頭一個能想到的原因顯然是傷兵。畢竟勇士傷的可是投打頭號球星——全票MVP亞古納（Ronald Acuna Jr.）與新科三振王史泰德（Spencer Strider）。開季打得十分掙扎的亞古納進入五月好不容易有起色就膝蓋爆炸。史泰德則是只先發兩場就傳出手肘不適，結果發現動過刀的韌帶竟又受傷。要命的是兩人還都因此宣布整季報銷。直接粗暴地用兩人去年的勝場貢獻值（簡稱WAR）計算，勇士等於一下子少了15場勝場（亞古納去年高達9.0的WAR是全大聯盟第一，史泰德的5.9則是所有投手中第二名），即便百勝雄師也禁不起這番折騰。再加上最近新人王外野手哈里斯（Michael Harris II）、主力先發投手弗瑞德（Max Fried）與當家二壘手奧比斯（Ozzie Albies）接連傷退，勇士安得不敗？

最強三振王史泰德(左)與去年國聯MVP亞古納(右)本季都提早報銷，對勇士來說是元氣大傷。 美聯社資料照片

但不是沒有人跳出來填補亞古納跟史泰德留下的空缺。守備不行打擊卻一把罩的歐蘇納（Marcell Ozuna）上半季火力進一步提昇，正以.981的OPS暫居國聯第二，只輸給搶光版面的大谷翔平（1.051）。歐蘇納目前的OPS+（169）剛好跟去年亞古納一樣高。雖說他不像亞古納那樣多才多藝能跑能守，但在將球轟出牆外這件事上，全聯盟也就只有賈吉（37發全壘打）跟大谷（32發）這兩尊大神能壓歐蘇納（30發）一頭。

打有歐蘇納，投則要靠新來的王牌塞爾。塞爾今年完美復刻過去兩度三振王、七年平均防禦率2.91的塞揚級成績。拿過各種名次（從二到六名）就是沒拿過塞揚的塞爾除了又有機會圓夢外，他現階段WAR 3.9（國聯第一）、13勝（第一）、防禦率2.68（第二）、三振四壞比5.96（第一且遙遙領先）等各項成績跟去年的史泰德相比甚至猶有過之。此外勇士還從砂礫中淘到前守護者棄將羅培茲（Reynaldo Lopez）這粒珍珠。時隔五年又重操先發舊業的羅培茲目前以2.3的WAR暫居國聯投手第12名，如果不是投球局數只差一丁點，他的2.12防禦率就會是國聯第一。有塞爾跟羅培茲挑大樑，勇士今年團隊防禦率名反倒從去年的國聯第七（4.14）躍居第二（3.48），而且與第一的費城人（3.42）僅僅差之毫釐。

勇士季前在先發投手的補強上是非常精準，找來的兩位老將羅培茲(左)和塞爾(右)都有物超所值的表現。 美聯社

既然投手不是戰犯，問題必定出在打者身上。果不其然，勇士打者今年表現與去年的差距之大，套句成語那叫「實不可以道里計」。當然這也是因為去年的勇士打擊表現實在太誇張——除了轟出追平歷史紀錄的307發全壘打外，整條勇士打線幾乎毫無死角，就只有游擊手亞夏（Orlando Arcia）的OPS不到八成。

沒有人苛求勇士如法泡製上一季史詩級的進攻火力，問題他們今年的打擊（OPS .705）甚至還不到聯盟平均（.711）。去年拿全壘打王的歐森（Matt Olson）從巨砲（上一季54發全壘打，OPS .993）變成「鋸砲」（目前13支，.700）。明星捕手墨菲（Sean Murphy）開季也為傷所困，五月底歸隊至今OPS只有.655，但也還比打好打滿的亞夏（.588）跟最近傷退的哈里斯（.653）要高。最神奇的是勇士不知為何上演了齣大團圓的戲碼，竟把大前年奪冠兩大功臣杜沃（Adam Duvall）跟羅沙里歐（Eddie Rosario）都給找回來。結果想當然爾，這兩位已走下坡的老將只會帶來傷害。杜沃OPS只有.599，季中才來報到的羅沙里歐更只有.554。加上亞夏，全聯盟OPS最低的十名打者（打席至少280個）中勇士就佔了三名（杜沃倒數第六、亞夏第三，羅沙里歐敬陪末座）。

歐森去年打出驚人的54轟，本季產量恐怕只剩下1/3。上季有多風光，本季就有多落魄。 影片來源：美國職棒YouTube頻道

勇士打擊並不是最近才開始走鐘。除了開季的三四月還能以.772的OPS高居全聯盟第二外，接下來三個月他們「穩定輸出」.662、.688、.685的OPS。按理說打擊如此沉淪，勇士高層早該不假思索只辦三件事——補強「打擊，打擊，還是他Ｘ的打擊」。結果他們不知是選擇相信子弟兵還怎樣，到頭來就只補了羅沙里歐跟解奧比斯傷退燃眉之急的守備組二壘手莫瑞菲德（Whit Merrifield）。

繞了這麼一大圈，看似是勇士制服組該領繩。但換個角度想，或許是他們早已看穿：少了亞古納與史泰德兩大球星的勇士這一季註定難有作為，與其浪費資源在補強殘缺的陣容上，不如「緩稱王」等明年兩人恢復健康再來。別忘了如今勇士已是一家上市公司，少了專斷的大老闆感情用事，勇士只會更加冷酷地精算長遠的得失，不會只顧眼前一城一池。球迷（或股東）或許可以這麼自我安慰：勇士可能只是在下很大的一盤棋。